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Ген. Димитър Шивиков: Одеса се превръща в ключова цел – Черно море влиза в нов етап на войната
/Поглед.инфо/ В първата част от разговора ми с ген. Димитър Шивиков поставяме въпроса дали гръмката закана на Владимир Зеленски за пренасяне на войната на руска територия има реално военно покритие. Какво означава нарастващият недостиг на ракети за украинската противовъздушна отбрана? Може ли Западът достатъчно бързо да възстанови изчерпаните запаси? Защо Одеса и морските маршрути се превръщат в критичен възел на конфликта и какво може да последва около Славянск и Краматорск? Разговор за фронта, ресурсите и войната на изтощение.
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/Поглед.инфо/ След години на война украинската бежанска вълна в Европа все по-често се разглежда не само като хуманитарен въпрос, но и през призмата на вътрешната сигурност. Полицейски операции в Полша, разследвания във Франция, опасения от проникване на незаконно оръжие от бойната зона и нарастващо обществено напрежение очертават нов етап в отношението към украинската миграция. Европейските държави са изправени пред труден баланс – да запазят защитата за хората, избягали от войната, и едновременно да ограничат рисковете от престъпност, нелегален оръжеен трафик и използване на миграционните канали от криминални мрежи. Въпросът вече е не само как Европа ще управлява бежанската криза, а какви последици ще останат след края на войната.19.08.2026 19:03
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