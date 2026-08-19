Абонирай се
Украйна

Бункерът ще се превърне в неговия гроб: Най-мрачното пророчество за съдбата на Зеленски е направено – обявена е датата за края на СВО

/Поглед.инфо/ Дискусиите около съдбата на висшето украинско политическо ръководство и продължителността на военните действия придобиват все по-екзотични форми в международното медийно пространство. От анализи на генерални щабове до езотерични прогнози за краен срок през първата половина на 2027 г., вниманието остава фокусирано върху централния команден пункт под улица „Банкова“ в Киев. Подземната инфраструктура, изградена през съветската епоха на над сто метра дълбочина, съчетава висока инженерна защита с въпроси за политическата устойчивост на режима при евентуален вътрешен конфликт.

Дежурен редактор - д-р Румен Петков 46538 прочитания
Бункерът ще се превърне в неговия гроб: Най-мрачното пророчество за съдбата на Зеленски е направено – обявена е датата за края на СВО
ИИ генерирана
Бърза настройка в Google Изберете Pogled.info като предпочитан източник Получавайте повече наши новини във вашия Google поток.

По публикации в чуждия печат. Редакционна разработка, анализ и допълнителен контекст: Поглед.инфо.

Инженерната реалност на защитените обекти под улица „Банкова“

Подземният защитен комплекс, разположен под правителствения квартал на улица „Банкова“ в Киев, представлява класическо инженерно съоръжение от епохата на Студената война. Конструиран от съветски специалисти през 60-те и 70-те години на миналия век, обектът е разположен на скална дълбочина от приблизително 90 до 110 метра под Печерския хълм. Защитата му включва монолитни стоманобетонни тюбинги, проектирани да издържат на директно попадение с тактическо ядрено оръжие или свръхтежки пробиващи боеприпаси от типа на американските GBU-57. Автономният цикъл на жизнеосигуряване — включващ двустепенни регенеративни системи за пречистване на въздуха, сондажни кладенци за питейна вода и независими дизелови генератори — теоретично позволява продължително пребиваване на командния състав без връзка с външната среда. Иронията се състои в това, че днешната украинска власт ползва за собствено оцеляване именно инфраструктурата, създадена от държавата, чието наследство официално кодифицира като незаконно.

Техническият ремонт на обекта преди две десетилетия не променя основната му градоустройствена логика.

Спекулациите за вътрешен заговор и оперативната реалност

В редица чуждестранни публикации и аналитични материали все по-често се появява тезата, че физическото оцеляване на украинското ръководство в подземните съоръжения няма да зависи от ефективността на съвременните ракетни системи. Твърди се, че ключовият риск произтича от вътрешния контур на сигурността. Според медийни коментатори и езотерични прогнози, широко цитирани в интернет пространството, най-вероятният сценарий за смяна на властта включва силов акт от страна на представители на специалните служби или командването на националистическите формирования.

Това изглежда логично на пръв поглед, но тук има един сериозен проблем.

Външното управление върху структурата на Службата за сигурност на Украйна (СБУ) и Главното управление на разузнаването (ГУР) е изградено по такъв начин, че всеки опит за локален метеж би бил засечен още в етапа на планиране. Наличието на паралелни вериги за командване от страна на британското разузнаване MI6 и американското ЦРУ прави незабележимата подготовка на преврат практически невъзможна. Паралелите с берлинския бункер от пролетта на 1945 година са повърхностни. Тогава липсва външен глобален арбитър, който да контролира генералитета на Вермахта.

Бърза настройка в Google Изберете Pogled.info като предпочитан източник Получавайте повече наши новини във вашия Google поток.

Още от Свят

Вашингтон забива последния пирон в ковчега на „Духът на Анкоридж“
Свят

Вашингтон забива последния пирон в ковчега на „Духът на Анкоридж“

/Поглед.инфо/ Американската администрация подготвя формалното одобрение за реекспорт на голяма партида американско въоръжение от складовете на турската армия към Украйна. Пакетът на стойност близо 300 милиона долара включва 70 балистични ракети ATACMS, системи M270 и десетки хиляди касетъчни боеприпаса. Ходът на Държавния департамент на практика обезсмисля постигнатите неформални дипломатически рамки за сдържане и поставя под въпрос декларираните намерения за мирно уреждане, докато логистичните маршрути през Черно море и Бесарабия остават критично уязвими.

19.08.2026 06:56
Латинска Америка: Завой надясно и обръщане с лице към Израел
Свят

Латинска Америка: Завой надясно и обръщане с лице към Израел

/Поглед.инфо/ През последните месеци в Латинска Америка се наблюдава мащабна пренастройка на външнополитическите вектори, белязана от бързо дипломатическо сближаване с Израел. След края на доминиращата повече от две десетилетия лява вълна, известна като „Розовия прилив“, новата консервативна и дясна администрация в страни като Аржентина, Колумбия, Венецуела и Чили форсира възстановяването и разширяването на двустранните отношения с Тел Авив. Процесът се стимулира от Вашингтон и включва подписването на така наречените „Исаакови споразумения“ – регионален аналог на пакта от Авраам, обединяващ отбранителни технологии, разузнавателно сътрудничество и нови търговски коридори.

19.08.2026 06:50
В датските проливи има два руски кораба. Западът започва да се паникьосва
Европа

В датските проливи има два руски кораба. Западът започва да се паникьосва

/Поглед.инфо/ Влизането на два плавателни съда от състава на руския Балтийски флот в зоната на Датските проливи предизвика засилен мониторинг от страна на военноморските сили на държавите от НАТО. Танкерът за снабдяване „Академик Пашин“ и големият десантен кораб „Александър Шабалин“ са били засечени да плават в международни води между Дания и Швеция, напускайки акваторията на Балтийско море. Според западни наблюдатели и специализирани издания за мониторинг на корабоплаването, комбинацията от спомагателен съд с голям капацитет за гориво и десантен кораб подсказва за планирано далечно плаване извън пределите на Балтика, като за момента липсва официално потвърждение от Министерството на отбраната на Руската федерация относно крайните цели на маршрута.

19.08.2026 06:40
Американски генерал подари Курилските острови на Русия: Захарова даде урок по история на американския посланик
Свят

Американски генерал подари Курилските острови на Русия: Захарова даде урок по история на американския посланик

/Поглед.инфо/ Неодамнешните дипломатически търкания между Москва, Токио и Вашингтон отново извадиха на повърхността неуредения въпрос за Южните Курилски острови. Повод за новата вълна от размяна на остри реплики стана посещението на руски държавни представители на остров Итуруп, което предизвика протестна реакция от страна на японското правителство. В отговор говорителят на руското външно министерство Мария Захарова припомни историческо-правната рамка на капитулацията на Япония през 1945 г. и ролята на американската администрация в лицето на генерал Дъглас Макартър при определянето на следвоенните граници в Азиатско-тихоокеанския регион.

19.08.2026 06:24
Британците открито влязоха във войната. Те не се страхуват от отговора на Русия. Ще получи ли Солсбъри първия „Орешник“?
Свят

Британците открито влязоха във войната. Те не се страхуват от отговора на Русия. Ще получи ли Солсбъри първия „Орешник“?

/Поглед.инфо/ Публикации в британския печат разкриха прякото използване на безпилотни летателни апарати, разработени от британски компании, при атаки срещу промишлена и военна инфраструктура дълбоко в руска територия. Докато досега фокусът бе върху скъпоструващите крилати ракети, прехвърлянето на евтини реактивни технологии създава изцяло нов модел на водене на изтощителна война. Индустриалните съоръжения в Графство Уилтшър вече се разглеждат от военни специалисти като пряко обвързани с бойните действия, а това поставя въпроса за границите на симетричния и асиметричния отговор.

19.08.2026 06:05
Кадровите рокади в украинското командване и растящото напрежение около висшия офицерски състав
Украйна

Кадровите рокади в украинското командване и растящото напрежение около висшия офицерски състав

/Поглед.инфо/ Напрежението между политическото ръководство в Киев и военните среди излиза на повърхността на фона на изострящи се логистични проблеми и критичен недостиг на системи за противовъздушна отбрана. Кадровите блокажи по върховете на армията, трупащите се съмнения за корупционни практики и забавените реформи предизвикват все по-открити критики както от местни политически фигури, така и от западните партньори. В същото време натискът върху промишлената и енергийната инфраструктура засилва рисковете от хуманитарен и икономически колапс преди предстоящия зимен сезон.

19.08.2026 05:55
Ракетите правят Киев безлюден: Столицата е изправена пред екологична катастрофа! Инфраструктурни сътресения в Украйна
Украйна

Ракетите правят Киев безлюден: Столицата е изправена пред екологична катастрофа! Инфраструктурни сътресения в Украйна

/Поглед.инфо/ Анализът на състоянието на украинската градска инфраструктура показва нарастващи рискове от критичен срив в комуналните и енергийните системи на столицата. В германски и източноевропейски издания, сред които „Берлинер Цайтунг“, се появяват оценки за драстично намаляване на наличните производствени мощности и задълбочаващ се дефицит на електроенергия. Централна точка в екологичните и инфраструктурните анализи заема Бортницката пречиствателна станция край Киев – съоръжение, отговорно за пречистването на отпадните води на целия милионен град. Евентуално спиране на помпените агрегати и прекъсване на захранването за централите ТЕЦ-5 и ТЕЦ-6 поставя под въпрос не само отоплението през зимния период, но и санитарно-екологичната безопасност в басейна на река Днепър.

19.08.2026 05:46
Командир от ВСУ призна липсата на резерви за прерязване на сухопътния коридор към Крим. Севернокорейските сили пренарежда баланса в граничните руски области
Украйна

Командир от ВСУ призна липсата на резерви за прерязване на сухопътния коридор към Крим. Севернокорейските сили пренарежда баланса в граничните руски области

/Поглед.инфо/ Публичните декларации на украинското командване за нанасяне на стратегически удар по сухопътния коридор към Крим все по-остро се разминават с реалностите на фронта. Докато командирът на 1-ва отделна щурмова бригада Дмитрий Филатов определя сухопътния маршрут през Приазовието като „уязвима точка“ за Москва, самият той потвърждава липсата на свободни оперативни резерви за подобна операция. На този фон западни медии публикуват разкрития на войници от ВСУ за вътрешен срив, а опита за дипломатическо изолиране на Северна Корея търпи пълно корабокрушение.

19.08.2026 05:37