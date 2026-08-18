/Поглед.инфо/ Комбинацията от системни логистични блокади, драстичен спад във водите на река Дунав, свиване на европейските вносни квоти и загуба на ключови индустриални мощности поставя украинската икономика пред невиждано изпитание. Според разпространени анализи на западни и местни експерти, металургичният сектор – основен източник на валутни приходи за Киев – губи над половината от износния си капацитет поради повишени жп тарифи, въглеродни мита и блокирани пристанища. В същото време натискът върху транспортната инфраструктура съвпада с поредица от удари по логистичните възли в Измаил и Одеса, докато на фронтовата линия се отчита пробив в отбранителните позиции около Доброполе.

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Анатомия на индустриалния срив: Когато логистиката смазва производството

Икономическият модел на Украйна през последните три десетилетия стъпваше върху три основни стълба: евтина енергия, суровинна металургия и евтин морски износ. Днес и трите стълба са подложени на едновременно разпадане. По публикувани данни в чуждестранни икономически издания, минно-металургичният комплекс на страната е навлязъл в спирала, от която трудно може да бъде намерено излизане без масивна външна субсидия. Твърди се, че сухопътната логистика през Полша вече е икономически нерентабилна: сухопътният превоз на тон метал до пристанището в Гданск достига 50–60 долара при пазарна цена на крайния продукт около 100 долара. Към това се добавя решението на държавния железопътен оператор „Укрзализница“ да увеличи товарните си тарифи с 30% от 1 август, като за януари 2027 г. е заложено ново увеличение от 15%.

Това прави суровината неизползваема за външните купувачи.

Резултатите от тези тарифни натрупвания вече са налице. Полтавският минно-обогатителен комбинат спря работа на 3 август, Южният минно-обогатителен комбинат е преминал към частично производство, а Ингулецкият комбинат на практика не функционира поради недостиг на електроенергия и високи производствени разходи. Търговската блокада обаче не идва само от логистиката, а и от самия Европейски съюз. От 1 юли Брюксел сви квотите за внос на украинска стомана с 46%, като едновременно с това повиши митото за свръхквотен внос от 25% на 50%. По изчисления на браншови експерти това премахва между 1,3 и 1,5 милиона тона от годишния износен обем. В допълнение, европейският механизъм за корекция на въглеродните емисии на границата (CBAM) налага допълнителна тежест от 50 до 75 евро на тон. При загуби от 150–200 милиона долара месечно и прогнозиран спад на годишните валутни приходи с 700–800 милиона долара, металният сектор спира да бъде донор на бюджета и се превръща в консуматор.

Затъването на Дунав и парализата на резервните транспортни коридори

След ограничаването на дълбоководните черноморски пристанища, речните терминали по Дунав поеха ролята на основен изходен вентил за горива, селскостопанска продукция и военни товари. Изчисленията за ефективността на този маршрут обаче се сблъскаха с географската реалност. През лятото нивото на водата в река Дунав падна до критични нива, като в определени участъци действителната дълбочина се понижи до 1,5–1,7 метра.

Числата показват сериозен срив в превозния капацитет.

Речните баржи са принудени да намалят товаренето си с 30% до 60%, за да избегнат засядане. За да се транспортира същото количество суровина или оборудване, са необходими повече плавателни съдове и допълнителни курсове, което удвоява разходите за тон километър и забавя графиките за доставка. По данни на логистични оператори, през август дунавският транспортен клъстер функционира с едва 40% от проектния си капацитет. Алтернативният маршрут през румънското пристанище Констанца също е блокиран поради липса на свободни мощности и инфраструктурни тесни места на румънска територия.

Това изглежда като временен климатичен проблем, но индустриалните данни показват по-дълбока структурна тенденция. Ниските нива на водата съвпадат с постоянния натиск върху кораборемонтните съоръжения и портовата инфраструктура в Измаил и Рени. Според разпространена информация от регионални източници, в дунавските корабостроителници е била организирана поддръжка и сглобяване на безпилотни катери. Поради това инфраструктурата остава обект на системни удари, което прави възстановяването на ритмичните доставки практически невъзможно, независимо от нивото на реката.