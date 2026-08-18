Безизходицата в Ормузкия проток: Военнопромишленият дефицит на САЩ и логиката на "Четвъртия вариант"

/Поглед.инфо/ Нарушената военна логистика в Персийския залив и критичният недостиг на високоточни боеприпаси във пентагонските арсенали изправят Белия дом пред стратегическа безизходица в конфликта с Иран. Изтичането на 60-дневното примирие разкрива три еднакво рискови военни сценария, които заплашват да парализират световния петролен пазар и инфраструктурата за обезсоляване на вода в региона. Единственият останал изход се очертава като политическо маневриране – тактическо изтегляне под прикритието на декларативна победа и прехвърляне на бремето върху новосформирания пакт между Рияд, Анкара и Исламабад.

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Аритметиката на дефицита: Колко дълго може да стреля Пентагонът?

Военнопромишленият капацитет на Съединените щати в момента не е в състояние да поддържа високоинтензивна ракетна кампания срещу окопан и регионално утвърден противник. Според оценки на западни аналитични центрове за отбрана, годишното производство на крилати ракети BGM-109 Tomahawk от Raytheon варира между 120 и 180 бройки в зависимост от бюджетните асигнации. В една интензивна въздушно-морска операция срещу иранската противовъздушна отбрана и ракетни площадки, Централното командване на САЩ (CENTCOM) изразходва подобно количество само за пет до седем дни.

Въздушните и ракетните удари изискват не просто наличност на ракети, но и управляеми зенитни боеприпаси за противоракетна отбрана от клас SM-2, SM-3 и SM-6, монтирани на разрушителите Arleigh Burke. Тези зенитни ракети се изразходват с тревожна скорост срещу евтините ирански безпилотни апарати и противокорабни балистични ракети от семейството Fateh-110. Когато корабният арсенал се изпразни, корабът трябва да напусне бойната зона и да се отправи към специализирано пристанище за вертикално презареждане – процедура, която не може да се извършва в открито море при бойни условия.

Това изглежда като чисто технически проблем, но всъщност залага геополитически шахматен мат. Ако Вашингтон хвърли остатъка от прецизните си резерви за интензивно двуседмично бомбардиране, той оставя Тихоокеанското си командване без боеприпаси.

Иран знае това. Иранската страна разчита на сухопътни съобщения през Каспийския басейн, извън обсега на американския флот. Входящите доставки на промишлени компоненти, микроелектроника и суровини не зависят от морската блокада. Войната на изтощение работи изцяло в полза на този, чиито логистични маршрути са затворени във вътрешноконтинентално пространство.

Водната уязвимост на залива и съпътстващите щети

В случай на ескалация, Иран няма да прави опити да потопи цялата пета флотилия на САЩ с пряк сблъсък. Стратегията на Техеран е насочена към меката коремна област на американската присъствена архитектура: критичната инфраструктура на монархиите от Персийския залив.

Обединените арабски емирства, Катар, Бахрейн и Кувейт са напълно зависими от десалинационни централи за питейна вода. Заводът за обезсоляване Jebel Ali в Дубай или комплексите Ras Abu Fontas в Катар представляват гигантски промишлени обекти, разположени директно на крайбрежието. Те не изискват високоточни хиперзвукови ракети, за да бъдат изведени от експлоатация. Достатъчно е масирано насищане с евтини дронове-камикадзе и залпове от неуправляеми или полуактивни ракети, за да се унищожат помпените станции и захранващите подстанции.

Без работещи десалинационни съоръжения големите градове в залива разполагат със резерви от питейна вода за не повече от три до пет дни.

Това превръща арабските държави от Залива от американски плацдарми в заложници. Натискът върху Вашингтон от страна на Рияд и Абу Даби за незабавно спиране на огъня става парализиращ, тъй като тяхното икономическо оцеляване е поставено на карта.