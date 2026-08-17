Ответните удари срещу киевските заводи "Файър Пойнт" и военната инфраструктура

/Поглед.инфо/ Нощната ескалация с използването на украинските крилати ракети "Фламинго" и масирани рояци от безпилотни апарати над няколко руски области разкрива нов, значително по-тежък етап в асиметричната въздушна война. Докато нападенията поразват промишлени съоръжения в Самара и жилищни райони в Ростовска област, стратегическата логика на конфликта измества фокуса от единични прихващания към системно изтощаване на ПВО и разрушаване на производствените вериги. Ответните въздушни удари срещу завода "Файър Пойнт" в Киев и Кременчугската рафинерия показват, че преминаването към тотална отбранителна и промишлена война вече е неизбежно.

По публикации на Влад Шлепченко и медии. Редакционна разработка, анализ и допълнителен контекст: Поглед.инфо.

Икономическата математика на асиметричния въздушен удар

Появата на тежката крилата ракета FP-5 "Flamingo" във въздушното пространство променя изражението на противовъздушната отбрана от чисто военна в чисто икономическа дисциплина. С реактивен двигател АИ-25ТЛ — добре позната съветска разработка за учебните самолети Л-39 — или негови западни модификации, тази конструкция постига скорост от около 950 км/ч при стартово тегло от шест тона. Основният проблем тук обаче не е размахът на крилете от шест метра или бойната глава от 1,15 тона. Проблемът е в цената. При стойност от под 600 000 долара за бройка и деклариран производствен капацитет от около 100 единици месечно, тази ракета се превръща в евтин инструмент за изтощаване на далеч по-скъпи зенитни системи.

Когато ракета за половин милион долара налага изстрелването на зенитни боеприпаси за няколко милиона, математиката на отбраната бързо започва да куца. Добавете към това летателен профил на височина от едва 20 метра над терена. При такъв полет радиохоризонтът за наземните радари се свива драматично, а времето за засичане и реакция пада до броени минути.

Това изглежда логично като тактика за пробив, но има един сериозен проблем: масираното използване на подобни оръжия изисква прецизна сателитна и инерциална навигация, която е силно уязвима от средствата за радиоелектронна борба.

Самара, "Рассвет" и пробивите в радиоелектронния щит

В нощта на атаката са регистрирани поражения в Каменск-Шахтински, където щетите засегнаха сгради и жп инфраструктура, както и пожар в селскостопанско предприятие. Но по-важният от военна гледна точка епизод се разигра в Самара. Там, след обявена ракетна тревога в 2:50 ч. сутринта, бе потвърден удар по промишлена зона. В редица специализирани Telegram канали се твърди, че целта е била предприятие, свързано с проекта "Рассвет" — руският аналог на спътниковата мрежа Starlink.

Няма официално потвърждение за конкретния обект или за степента на повредите. Поражението обаче показва, че въпреки прихващането на десетки цели, отделни ракети успяват да преминат през отбранителните филтри. Дори от пет ракети три да бъдат свалени, две бойни глави с тегло над тон, паднали в критично високотехнологично предприятие, създават щети, които не могат да бъдат компенсирани с бързи ремонти.

Отбраната на подобни обекти изисква пълна промяна на подхода. Наземните РЛС пропускат нисколетящи цели поради релефа на терена.