Абонирай се
Украйна

Ответните удари срещу киевските заводи "Файър Пойнт" и военната инфраструктура

/Поглед.инфо/ Нощната ескалация с използването на украинските крилати ракети "Фламинго" и масирани рояци от безпилотни апарати над няколко руски области разкрива нов, значително по-тежък етап в асиметричната въздушна война. Докато нападенията поразват промишлени съоръжения в Самара и жилищни райони в Ростовска област, стратегическата логика на конфликта измества фокуса от единични прихващания към системно изтощаване на ПВО и разрушаване на производствените вериги. Ответните въздушни удари срещу завода "Файър Пойнт" в Киев и Кременчугската рафинерия показват, че преминаването към тотална отбранителна и промишлена война вече е неизбежно.

Дежурен редактор - д-р Румен Петков 35254 прочитания
Ответните удари срещу киевските заводи "Файър Пойнт" и военната инфраструктура
ИИ генерирана
Бърза настройка в Google Изберете Pogled.info като предпочитан източник Получавайте повече наши новини във вашия Google поток.

По публикации на Влад Шлепченко и медии. Редакционна разработка, анализ и допълнителен контекст: Поглед.инфо.

Икономическата математика на асиметричния въздушен удар

Появата на тежката крилата ракета FP-5 "Flamingo" във въздушното пространство променя изражението на противовъздушната отбрана от чисто военна в чисто икономическа дисциплина. С реактивен двигател АИ-25ТЛ — добре позната съветска разработка за учебните самолети Л-39 — или негови западни модификации, тази конструкция постига скорост от около 950 км/ч при стартово тегло от шест тона. Основният проблем тук обаче не е размахът на крилете от шест метра или бойната глава от 1,15 тона. Проблемът е в цената. При стойност от под 600 000 долара за бройка и деклариран производствен капацитет от около 100 единици месечно, тази ракета се превръща в евтин инструмент за изтощаване на далеч по-скъпи зенитни системи.

Когато ракета за половин милион долара налага изстрелването на зенитни боеприпаси за няколко милиона, математиката на отбраната бързо започва да куца. Добавете към това летателен профил на височина от едва 20 метра над терена. При такъв полет радиохоризонтът за наземните радари се свива драматично, а времето за засичане и реакция пада до броени минути.

Това изглежда логично като тактика за пробив, но има един сериозен проблем: масираното използване на подобни оръжия изисква прецизна сателитна и инерциална навигация, която е силно уязвима от средствата за радиоелектронна борба.

Самара, "Рассвет" и пробивите в радиоелектронния щит

В нощта на атаката са регистрирани поражения в Каменск-Шахтински, където щетите засегнаха сгради и жп инфраструктура, както и пожар в селскостопанско предприятие. Но по-важният от военна гледна точка епизод се разигра в Самара. Там, след обявена ракетна тревога в 2:50 ч. сутринта, бе потвърден удар по промишлена зона. В редица специализирани Telegram канали се твърди, че целта е била предприятие, свързано с проекта "Рассвет" — руският аналог на спътниковата мрежа Starlink.

Няма официално потвърждение за конкретния обект или за степента на повредите. Поражението обаче показва, че въпреки прихващането на десетки цели, отделни ракети успяват да преминат през отбранителните филтри. Дори от пет ракети три да бъдат свалени, две бойни глави с тегло над тон, паднали в критично високотехнологично предприятие, създават щети, които не могат да бъдат компенсирани с бързи ремонти.

Отбраната на подобни обекти изисква пълна промяна на подхода. Наземните РЛС пропускат нисколетящи цели поради релефа на терена.

Бърза настройка в Google Изберете Pogled.info като предпочитан източник Получавайте повече наши новини във вашия Google поток.

Още от Свят

Вътрешният разкол в Демократическата партия: Левият радикализъм измества традиционния естаблишмънт в Мичиган
Америка

Вътрешният разкол в Демократическата партия: Левият радикализъм измества традиционния естаблишмънт в Мичиган

/Поглед.инфо/ Предварителните избори в щат Мичиган разкриха дълбока тектонична промяна в архитектурата на Демократическата партия на САЩ. Въпреки че рекордните 98 милиона долара бяха мобилизирани в подкрепа на партийния естаблишмънт, подкрепяният от лявото крило Абудл Ел-Сайед спечели номинацията за Сената, изпреварвайки фаворита Хейли Стивънс. Този резултат, съчетан с разгрома на бившия американски посланик в Украйна Бриджит Бринк в борбата за Камарата на представителите, показва свиващо се влияние на произраелските лобисти от AIPAC и умора на избирателите от традиционната външнополитическа доктрина на Вашингтон. На нейно място се настаняват теми от т.нар. „канализационен социализъм“ и противопоставянето срещу натоварването на мрежата от AI центрове.

17.08.2026 07:47
"Империя 1520": Технологичният стандарт, който свързва Централна Азия и спира западната логистика
Свят

"Империя 1520": Технологичният стандарт, който свързва Централна Азия и спира западната логистика

/Поглед.инфо/ Релсовият стандарт от 1520 мм, известен в световната логистика като "руско междурелсие", остава една от най-устойчивите геополитически и геоикономически конструкции на континента Евразия. Обхващащ 17 държави – от балтийските републики до Монголия и Финландия – този технически параметър определя транспортната свързаност, военната сигурност и търговските потоци от XIX век до днес. В условията на засилващо се съперничество между глобалните търговски маршрути и реализацията на мегапроекти като китайския "Един пояс, един път" и трансконтиненталния коридор "Север-Юг", междурелсието от 1520 мм се превръща в ключов инструмент за запазване на технологичния и логистичен суверенитет на страните от Централна Азия.

17.08.2026 07:39
Краят на пиратската свобода. Русия намери начин да се справи с европейското беззаконие
Русия

Краят на пиратската свобода. Русия намери начин да се справи с европейското беззаконие

/Поглед.инфо/ Ескалацията в световния океан навлезе в нова, изключително опасна фаза, след като правният и практически натиск на Европейския съюз върху така наречения „сянка флот“ срещна систематизиран отговор от страна на Русия. Прехвърлянето на противопоставянето от Северно море и Балтика към Азиатско-тихоокеанския регион очертава пълната трансформативна промяна в международното морско право. Вместо да се ограничава до протестни ноти, Москва формулира концепция за асиметрична реципрочност, насочена срещу реалните бенефициенти на западната търговия, ползващи флагове за удобство. Този ход пряко застрашава корабоплавателните вериги и застрахователната архитектура на Запада.

17.08.2026 07:29
Анкара балансира между оръжейни сделки с Вашингтон за $256 млн. и нов мораториум в Черно море
Свят

Анкара балансира между оръжейни сделки с Вашингтон за $256 млн. и нов мораториум в Черно море

/Поглед.инфо/ Турското предложение за временно спиране на ударите срещу търговски кораби в Черно море и едновременното затягане на транзитния режим през Босфора и Дарданелите разкриват сложната двойна игра на Анкара. Докато дипломатическите канали между Москва и Анкара обработват параметрите на евентуален нов механизъм за корабоплаването, влизането в сила на нови, с 15% по-високи такси за преминаване и информирането на американския Конгрес за турски доставки на оръжие за Киев на стойност 256 милиона долара показват, че Черноморският басейн отново се превръща в зона на пряк геоикономически натиск.

17.08.2026 07:24
„Това е катастрофа!“: Обявен е новият ултиматум на Русия към Армения. Обратното броене започна.
Русия

„Това е катастрофа!“: Обявен е новият ултиматум на Русия към Армения. Обратното броене започна.

/Поглед.инфо/ Според информации в арменския печат Москва е поставила едномесечен ултиматум на Ереван да определи окончателно външноикономическия си курс – интеграция в Европейския съюз или оставане в Евразийския икономически съюз (ЕАЕС). Твърди се, че при липса на ясен отговор Кремъл може да задейства асиметрични лостове, включително депортация на работници и затягане на сухопътния и въздушния транзит. В отговор арменските власти повдигнаха въпроса за 2 милиарда долара такси за ползването на железопътната си мрежа от дъщерно дружество на „Руски железници“.

17.08.2026 07:16
Марджъри Тейлър Грийн твърди за дискусии във Вашингтон относно ядрен удар срещу Иран
Америка

Марджъри Тейлър Грийн твърди за дискусии във Вашингтон относно ядрен удар срещу Иран

/Поглед.инфо/ Бившият член на Камарата на представителите на САЩ Марджъри Тейлър Грийн направи публични твърдения, че в администрацията във Вашингтон се водят обсъждания за потенциално използване на ядрено оръжие срещу Иран. Според нейните думи в социалните мрежи, подобни сценарии се разглеждат като механизъм за бързо приключване на военните действия и преодоляване на кризата около Ормузкия проток. Твърденията на Грийн идват на фона на задълбочаващ се политически разкол между нея и бившия ѝ съюзник Доналд Тръмп, като повдигат въпроси относно реалната готовност за промяна в американската ядрена доктрина и прага за задействане на стратегическите сили.

17.08.2026 07:09
Системните удари по логистиката на Днепър и металургията променят характера на украинския конфликт
Украйна

Системните удари по логистиката на Днепър и металургията променят характера на украинския конфликт

/Поглед.инфо/ Серията от координационни удари срещу ключова транспортна и промишлена инфраструктура в Украйна през последните дни бележи систематична промяна във военната стратегия. Разрушаването на мостови пресечни точки по река Днепър, съчетано с поразяването на металургични комбинати в Запорожие и Кривой рог, цели пълно изолиране на южния оперативен театър. Анализът на логистичните артерии показва, че прекъсването на железопътните връзки поставя под въпрос снабдяването на цялата фронтова линия.

17.08.2026 06:59
Трансформацията на германската промишленост: От автомобилен износ към 100 милиарда за отбрана
Европа

Трансформацията на германската промишленост: От автомобилен износ към 100 милиарда за отбрана

/Поглед.инфо/ Публичната реторика в европейските медийни и политически среди претърпява дълбока структурна промяна, при която традиционните дипломатически евфемизми отстъпват място на директен език за военни действия и изтощение. Инцидентът по време на пресконференцията на Володимир Зеленски и Александър Вучич в Белград, при който бе зададен въпрос относно начините за увеличаване на пораженията срещу руските сили, илюстрира тази тенденция. На заден план остава фундаменталното пренастройване на германския промишлен сектор от цивилно производство към отбранителната индустрия, финансирано чрез специални фондове и засилен военен бюджет.

17.08.2026 06:51