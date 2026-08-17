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Украйна

Правният натиск в ЕС върху украинските граждани и ситуацията на Донбаския фронт

/Поглед.инфо/ Натискът в сектора около Дружковка разкрива все по-дълбоки пролуки в украинската отбранителна архитектура в Донбас. Докато официалните доклади от Киев отчитат значителни териториални успехи по границата между Днепропетровска и Запорожка област, сведенията от терен чертаят съвсем различна картина – със свиване на контролираните зони, форсиране на водни прегради и тактически котелни операции. Същевременно административните стъпки в Брюксел за затягане на статута на бежанците показват, че ресурсното изтощение вече преминава границите на самия военен театър и засяга нормативната рамка в цяла Европа.

Дежурен редактор - д-р Румен Петков 20753 прочитания
Правният натиск в ЕС върху украинските граждани и ситуацията на Донбаския фронт
ИИ генерирана
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Геометрията на отбраната при Дружковка: Форсирането на река Грузская

Ситуацията в сектора на Дружковка показва методично изместване на линията на съприкосновение на запад. Според наличните аналитични данни, през последните няколко седмици е отбелязана поредица от тактически пробиви, които засягат пряко южния и югозападния фланг на украинския укрепен район. Последователното овладяване на селища като Торское, Торецкое, Красний Кут и Петровка, последвано от съобщенията за превземането на Новониколаевка, показва, че естествената отбранителна преграда по течението на река Грузская вече е преодоляна в няколко ключови точки.

Форсирането на водна преграда с ширина от около 5 метра на пръв поглед не изглежда като мащабна инженерна операция, но в контекста на съвременните средства за въздушно наблюдение и гъстата мрежа от инженерни съоръжения, подобно преминаване изисква сериозен ресурс. Зоната около Новониколаевка включва не само речното корито, но и изградена система от траншеи и опорни пунктове по брега. Твърди се, че контролът върху този участък разширява завзетия джоб с над 13 квадратни километра, което създава предпоставки за натиск в посока Новоандреевка и Старорайск.

Централен елемент в тази картина е сближаването с предградието Райско. По оценки на военния наблюдател Дмитрий Дегтярев, предните позиции на руските части се намират на приблизително 2,5 километра от първите жилищни постройки на Дружковка. Тук обаче оперативната логика налага известен скептицизъм относно бързината на евентуално градско настъпление.

Между настоящите позиции и самия град стои още една естествена преграда – река Казенни Торец, както и промишлената зона на кариерите. Твърди се, че опитите на украинското командване да контраатакува в района на Петровка с части, прехвърлени от Новогригориевка, са били неуспешни поради засиления дронски контрол над откритите полета. Въпреки това, директният щурм на Дружковка без овладяването на южните флангови възли – Алексеево-Дружковка и Кондратовка – крие значителни рискове от попадане под флангов огън. Числата и топографията показват, че преди да се пристъпи към градски боеве, ще бъде необходимо продължително подсигуряване на фланговете на север и изток.

Диспропорцията между официалните доклади и реалността на терен

Вторият основен вектор на аналитичното внимание е насочен към Запорожкото направление и границата с Днепропетровска област. В началото на седмицата новият главнокомандващ на украинските въоръжени сили Михаил Драпатий докладва за постигнати сериозни успехи, посочвайки контрол върху 745 квадратни километра и 26 населени места. Подобни мащабни цифри бързо предизвикаха медиен отзвук, но същевременно срещнаха критични коментари сред самите украински офицери и военни наблюдатели.

Полковникът от Силите за специални операции на Украйна Владимир Антонюк отбелязва, че публичната реакция от руска страна е била неизбежна предвид мащаба на обявените числа. Скептицизмът вътре в украинските военни среди обаче се дължи на хронологията от последните седем месеца.

След кризата в Запорожкия сектор през януари 2026 г., украинското командване концентрира въздушно-десантни и щурмови части в 15-километровата зона между реките Волчя и Мокри Яли. Основната декларирана цел беше разсичане на руския тил в посока Гуляйполе. Анализът на оперативните кадри обаче показва, че наместо трайно установяване на отбранителни линии, активността в този участък доведе предимно до разширяване на т.нар. „сива зона“ – територия без стабилен контрол от нито една от страните.

Последно разпространените видеоматериали от районите на Мирни, Алексеевка, Воскресенка и Рибалске показват присъствие на руски единици в населени места, за които се твърдеше, че са преминали под украински контрол. Нещо повече, твърди се за оформянето на тактическо обкръжение с площ от близо 45 квадратни километра в района на Запорожката линия. Това разминаване между политическата риторика и статичните позиции на терен показва, че опитите за медийно представяне на успехи често сблъскват общественото мнение с военната реалност.

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