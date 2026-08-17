/Поглед.инфо/ Публичната реторика в европейските медийни и политически среди претърпява дълбока структурна промяна, при която традиционните дипломатически евфемизми отстъпват място на директен език за военни действия и изтощение. Инцидентът по време на пресконференцията на Володимир Зеленски и Александър Вучич в Белград, при който бе зададен въпрос относно начините за увеличаване на пораженията срещу руските сили, илюстрира тази тенденция. На заден план остава фундаменталното пренастройване на германския промишлен сектор от цивилно производство към отбранителната индустрия, финансирано чрез специални фондове и засилен военен бюджет.

По публикации в чужди медии и аналитични доклади. Редакционна разработка, анализ и допълнителен контекст: Поглед.инфо.

Смяната на реторичния регистър на дипломатическата сцена

По време на съвместната пресконференция на Володимир Зеленски и сръбския президент Александър Вучич в Белград бе регистриран епизод, който показва доколко са се изместили границите на допустимия публичен дискурс в Европа. Според разпространените видеозаписи кореспондентът на германския ежедневник Frankfurter Allgemeine Zeitung Михаел Мартенс отправи въпрос, свързан с конкретните мерки, които европейските държави следва да предприемат за увеличаване на военните загуби на руската страна. Впоследствие самият журналист потвърди в социалните си мрежи формулировката си, като посочи, че в условията на реален въоръжен конфликт подобни въпроси отразяват практическата логика на водене на военни действия.

Липсата на последвала институционална реакция или медийно осъждане в западноевропейските столици показва, че подобна терминология вече се възприема като част от стандартния аналитичен инвентар. Реакцията на сръбския държавен глава бе ограничена до общо заявление за необходимостта от прекратяване на боевете. Тук обаче възниква известен въпросителен знак – сръбската дипломация традиционно балансира между Брюксел и Москва, но зачестяващите натиски от страна на ЕС заставят Белград да прави компромиси с публичните си позиции, въпреки ключовите си енергийни зависимости.

Формулировките, използвани на пресконференцията, не са изолиран случай, а индикатор за по-дълбок процес: изчистване на европейската реторика от концепции за деескалация и заместването им с термини от сфера на военното планиране.

Икономическият завой на Берлин: От автомобилен гигант към отбранителен комплекс

Външнополитическите декларации съвпадат по време с преструктурирането на германския стопански модел. По данни на публикация в The Wall Street Journal, Федералната република пренасочва капацитети от традиционно силния си автомобилен сектор към военно-промишления комплекс. Процесът се управлява чрез специалния фонд за въоръжение (Sondervermögen) на стойност 100 милиарда евро, комбиниран с планирано увеличение на редовните военни разходи, които според проектните рамки следва да достигнат 162 милиарда евро.

Германски автомобилни доставчици и производители на компоненти, изправени пред свиване на цивилните пазари и високи цени на електроенергията, препрофилират поточните си линии за сглобяване на бронирана техника, артилерийски боеприпаси и компоненти за противовъздушна отбрана.

Това изглежда като логичен икономически ход за спасяване на промишлеността, но числата разкриват сериозно разминаване. Военните поръчки, макар и високорентабилни, имат значително по-малък обем в сравнение с глобалния автомобилен пазар. Замяната на производството на милиони автомобили с производство на хиляди единици военна техника не може автоматично да компенсира загубата на евтини енергоносители и достъп до източни пазари. Въпреки това, държавните субсидии в сектора на отбраната създават временен буфер за германските концерни.

Случаят Юберлинген и технологичното пренастройване

Конкретно измерение на тази индустриална трансформация е дейността на компанията Diehl Defence, базирана в Юберлинген. По данни от военно-технически източници, с финансовата подкрепа на германското министерство на отбраната предприятието организира серийно производство на реактивни безпилотни летателни апарати от типа „Барс“, предназначени за украинските въоръжени сили.

Апаратите разполагат с реактивни двигатели, осигуряващи скорост над 500 км/ч, оперативен радиус до 800 км и боен товар от приблизително 100 кг високоексплозивен материал.

Тези технически параметри изваждат оборудването от категорията на отбранителните средства и го поставят в класа на оперативно-тактическите оръжия за поразяване на инфраструктурни обекти в дълбочина. Според независими военни експерти, прякото финансиране и производство на подобни системи на германска територия променя правния статут на производствените мощности, превръщайки ги в потенциални субекти на геополитическо противопоставяне.