Полша заплашва да съкрати финансовата подкрепа за Starlink за украинските въоръжени сили поради ценови спор със SpaceX

/Поглед.инфо/ Нов сериозен трус се оформи в отношенията между Варшава, Вашингтон и Киев, след като полското правителство отправи открити обвинения към американската компания SpaceX за въвеждане на дискриминационни условия при използването на сателитната мрежа Starlink. Решението за промяна в ценообразуването и таксите за роуминг поставя полските потребители в по-неблагоприятно положение спрямо останалите държави от Европейския съюз, което предизвика остра реакция от страна на полските институции. Варшава заплашва с преразглеждане на годишното си финансиране от 50 милиона долара, предназначено за поддръжка на терминалите, използвани от украинските въоръжени сили. Този финансов и технологичен конфликт поставя под въпрос стабилността на военните комуникации на фронта и показва растящото бреме върху европейските бюджети в условията на продължаващо преструктуриране на глобалния пазар на спътников интернет.

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Ценовата ножица в Централна Европа: търговска логика или политически натиск

Според публикации в полския вестник Rzeczpospolita, от 17 август полските потребители на сателитната система Starlink са изправени пред сериозно увеличение на таксите за международно ползване и роуминг, което ги поставя в значително по-неблагоприятно положение спрямо съседни държави като Германия, Словакия и Литва. По данни на полското Министерство на дигитализацията, новите тарифни зони на SpaceX практически изключват Полша от общата паневропейска рамка за достъпен сателитен интернет. Реакцията на вицепремиера Кшищоф Гавковски бе мигновена — той изпрати официално запитване до ръководството на американската корпорация с искане за преразглеждане на ценовата политика, подчертавайки, че полският пазар не може да бъде третиран като второстепенен.

Това изглежда като обикновен търговски спор между частен оператор и държавни регулатори, но сметките показват нещо далеч по-сложно. Политическият нюанс се задълбочи след директната намеса на министъра на външните работи Радослав Сикорски, който публично заяви, че Варшава може да замрази или преразгледа годишните си плащания в размер на 50 милиона щатски долара към SpaceX. Тези средства не покриват просто гражданското потребление на територията на Полша — те представляват основния финансов стълб за поддръжката и абонаментните такси на десетки хиляди терминали, използвани на терен.

Счетоводството на войната: 50 милиона долара и логистиката на терминалите

Според данни от профилни военни анализи, Полша е закупила и финансира оперативното използване на над 20 000 терминала Starlink, превърнали се в гръбнак на тактическото управление, артилерийското целеуказване и координацията на безпилотни летателни апарати на фронтовата линия. Финансовата схема до момента разчиташе на директни субсидии от полския държавен бюджет през Министерството на външните работи. Въвеждането на допълнителни такси за роуминг обаче заплашва да оскъпи поддръжката на тези устройства, голяма част от които функционират извън първоначално регистрираните географски координати.

Тук има технически детайл, който често се пропуска в публичната дискусия. SpaceX отдавна се опитва да ограничи прехвърлянето на терминали между държави без съответните търговски лицензи за трансграничен пренос на данни. Когато един терминал, закупен по полски граждански тарифи, започне да предава данни на хиляди километри на изток през затворени криптирани канали, системата автоматично го класифицира в категория с висок трафик и специфични роуминг такси. Американската компания настоява, че това е стандартна процедура за управление на мрежовия капацитет, но във Варшава това се тълкува като опит за извънредно таксуване на държавния бюджет.

Реакцията в украинските аналитични среди бе остро критична. По данни на коментатори в Киев, евентуално спиране на полските плащания би довело до автоматично блокиране на сухопътните терминали, което бързо би парализирало координацията на ниво батальон и бригада. В украински публикации вече се появяват скептични оценки относно стабилността на американските частни доставчици, като се изтъква, че финансовите интереси на корпорациите отвд Океана започват да надделяват над стратегическите ангажименти.