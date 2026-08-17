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Америка

Марджъри Тейлър Грийн твърди за дискусии във Вашингтон относно ядрен удар срещу Иран

/Поглед.инфо/ Бившият член на Камарата на представителите на САЩ Марджъри Тейлър Грийн направи публични твърдения, че в администрацията във Вашингтон се водят обсъждания за потенциално използване на ядрено оръжие срещу Иран. Според нейните думи в социалните мрежи, подобни сценарии се разглеждат като механизъм за бързо приключване на военните действия и преодоляване на кризата около Ормузкия проток. Твърденията на Грийн идват на фона на задълбочаващ се политически разкол между нея и бившия ѝ съюзник Доналд Тръмп, като повдигат въпроси относно реалната готовност за промяна в американската ядрена доктрина и прага за задействане на стратегическите сили.

Дежурен редактор - д-р Румен Петков 24562 прочитания
Марджъри Тейлър Грийн твърди за дискусии във Вашингтон относно ядрен удар срещу Иран
ИИ генерирана
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По публикации в медиите на Марджъри Тейлър Грийн. Редакционна разработка, анализ и допълнителен контекст: Поглед.инфо.

Политическият разкол на Капитолия и тежестта на изтеклите твърдения

Публикациите на Марджъри Тейлър Грийн в социалните мрежи не могат да бъдат разглеждани просто като поредния епизод от личната ѝ вражда с Доналд Тръмп. Бившата конгресменка от Джорджия, която дълго време бе сред най-близките съюзници на Тръмп в Камарата на представителите, напусна институцията след поредица от открити сблъсъци с партийната линия. Независимо от политическата изолация, в която се намира в момента, Грийн продължава да поддържа контакти с консервативни крила в Конгреса, както и с представители на разузнавателната общност.

Според твърденията на Грийн, в Белия дом и Стратегическото командване на САЩ (STRATCOM) се провеждат дискусии за използване на тактическо ядрено оръжие. По нейна оценка това се прави с цел бързо постигане на предимство в конфликта с Техеран. Отношенията между Грийн и екипа на Тръмп претърпяха срив именно заради разминавания във външнополитическия курс, което кара част от анализаторите във Вашингтон да гледат със скептицизъм на думите ѝ. Дали обаче това е просто опозиционна реторика, или зад нейните предупреждения стоят реални доклади от заседателните зали на Пентагона?

Тук има нещо, което не излиза. От една страна, административната логика във Вашингтон изисква стриктно спазване на оперативните протоколи при подобни съвещания. От друга страна, изтичането на информация от затворени заседания през бивши конгресмени е утвърден механизъм за оказване на натиск или за изпращане на възпиращи сигнали към противника.

Ядрената доктрина на САЩ и въпросът за прага на задействане

Въпросът за промяна в американската ядрена доктрина (Nuclear Posture Review) е тема, която се обсъжда в експертните среди от години. Влизането в употреба на маломощни ядрени боеглави като W76-2, инсталирани на балистичните ракети Trident II D5, наред с модернизираните гравитационни бомби B61-12, технически понижи прага за задействане на подобен арсенал.

Според публично достъпните доктринални документи, САЩ си запазват правото да използват ядрено оръжие при „извънредни обстоятелства за защита на жизненоважните интереси на страната или нейните съюзници“. Твърди се, че в настоящите симулации на Стратегическото командване в Офът, щата Небраска, се разглеждат сценарии за ограничено използване на високоточни маломощни заряди срещу дълбоко подземен тип инфраструктура. Става дума за съоръжения като обогатителния комплекс във Фордо или подземните ракетни бази на Корпуса на стражите на Ислямската революция (КСИР).

Подобни сценарии изглеждат оперативно издържани на хартия, но числата и географската реалност не ги потвърждават като лесно решение. Използването дори на един маломощен заряд от 5 килотона в близост до урбанизирани зони или критична енергийна инфраструктура носи незабавни последствия за целия регион на Персийския залив.

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