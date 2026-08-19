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България

Георги Марков за споровете за Евровизия: София се заформи като най-мръсната столица в Европа - Терзиев показа, че градът може и без кмет

/Поглед.инфо/ Анализаторът Георги Марков представя подробен срез на ключови геополитически, обществени и културни процеси в Европа и България, които масовите медии спестяват. От предстоящите сериозни размествания в политическия пейзаж на Германия, Франция и Испания, през упадъка на традиционните социалдемократически субекти, до управленската криза в столицата, споровете около Евровизия и спортно-инфраструктурния възход на Унгария – текстът чертае важните аналитични изводи за съвременното състояние на континента.

Георги Марков 10528 прочитания
Георги Марков за споровете за Евровизия: София се заформи като най-мръсната столица в Европа - Терзиев показа, че градът може и без кмет
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Уважаеми читатели, на вашето внимание – някои истини от света и у нас, които няма да чуете по Сорос ТВ – Нова и БТВ, и радиото на Сорос – БНР:

1. В Германия предстои политическо земетресение на 6 септември в провинция Саксония-Анхалт. За първи път след Втората световна война несистемна дясна партия ще спечели парламентарни избори – орбанистите от „Алтернатива за Германия“.

Защо орбанисти? Ами защото Алис Вайдел публично сочи Виктор Орбан за пример за консервативна християнска политика и направи пътека до Будапеща за лични срещи с него.

Алис Вайдел ще разгроми Фридрих Мерц в Саксония-Анхалт с може би над 20% и е близо до абсолютно мнозинство, което ще позволи на младия харизматичен Улрих Зигмунд да седне в премиерския стол в Магдебург.

Това ще даде криле на AfD за разгромна победа и на 20 септември в още една провинция – Мекленбург-Горна Померания. Приятели ми казват, че в Рощок и Шверин буквално броят часовете до победата.

„Алтернатива за Германия“ вече безспорно е най-силната политическа партия в страната и води с 28% срещу 20% според проучване на INSA. Между другото, партията вече има 20% в Бавария и толкова в Берлин, където също ще претендира за победа на 20 септември.

Защо се провали Мерц? Ами докара тежка и непозната за Германия икономическа рецесия без евтината руска енергия, издигане в култ на гей парадите, миграцията, нападенията с ножове и мигрантските премазвания на хиляди германци, непощадили дори коледните базари и малолетните. За капак шефът на парламентарната му група, който е женен за мъж, заобиколи германския закон и се сдоби с дете в Америка от сурогатна майка. Русофобията и меракът за мобилизация на младите германци за бой с руснаците са крайно непопулярни, особено в Източна Германия, а източните, а не западните немци, бутнаха Берлинската стена.

Ще излезе права Меркел, която през 2002 г. каза на Мерц: „Фридрих, ти не ставаш за канцлер“. Неодобрението му от 85% от германците показва това.

2. Социалдемокрацията е в още по-голяма криза от християндемокрацията. Славната някога Социалдемократическа партия на канцлери като Хелмут Шмит, Вили Бранд и Герхард Шрьодер се сгромоляса и е с едва 12%. В Саксония-Анхалт ѝ дават 5%, което е на ръба на влизането в местния парламент.

3. Във Франция клетите социалисти са под 10% и нямат кандидат дори за балотаж на президентските избори на 18 ноември догодина.

4. Последният социалистически бастион – Испания, ще рухне. Любимецът на Сорос – Педро Санчес, даде гражданство на 500 000 нелегални мигранти, за да си помогне на изборите през май 2027 г., но ще бъде здраво победен от коалиция на Народната партия и VOX.

5. В Унгария социалистите се вляха във Фейсбук движението „Тиса“ и няма кой да ги спаси от това удавяне.

6. В България през 2016 г. Йотова предупреди Радев да не прави крачка срещу БСП, а той и без крачка превзе партията и я извади от парламента.

7. В Италия социалистите няма да могат да бият Мелони, която ще изкара пълен мандат. Тя обаче е атакувана отдясно от генерал Роберто Ваначи, който си е направо италиански Орбан и атакува и нея, и Салвини, че са десни в говоренето преди изборите, а после слушат Урсулата, което е вярно за Джорджа, която дори я целува.

8. И пак сме в България. Тук се вихри спор на кого се полага Евровизията – на София или на Бургас с морето и неговите трудови хора.

Ами няма чужденец, който да не хареса Бургас с морето повече, след като София се оформи като най-мръсната столица в Европа. Със сигурност мога да го кажа – в Европа съм бил навсякъде – от Рейкявик до Никозия и от Осло до Валета.

Момче съм от центъра на София от времето, когато София се състоеше само от център и свършваше на Ситняково. Там бяха казармите и сметището. Още си спомням автогарата на Орлов мост. Но тогава градът беше чист и се миеше с гумени маркучи.

Имаше кметове, които показаха добри неща, а други – не толкова. Но сегашният показа, че столицата може и без кмет. Соросоидите избраха кмета и изтърваха Ваня Григорова, която според мен е най-подготвената жена политик у нас.

Прочее, Бургас има и традиции в певческите фестивали от забавния жанр. Та „Златният Орфей“ се гледаше от цяла България десетилетия наред!

За младите читатели да кажа една истина – на „Златния Орфей“ идваха световни величия с рецитали, с каквито Евровизия много отдавна не може да се похвали – Хулио Иглесиас, Демис Русос, незабравимият Рой Орбисън с „Pretty Woman“ и „Only the Lonely“, Ал Бано и Ромина, уникалните Бони Ем, Карел Гот, Локомотив ГТ, Рики е Повери и още, и още...

9. Цяла седмица милиони гледаха европейските първенства по плуване в Париж и по лека атлетика в Бирмингам.

Това е повод да кажа нещо любопитно. Малка страна като Унгария взе 17 медала, от които пет златни, и само две години преди Олимпиадата остана само зад Англия, Италия, Германия и руснаците, изпреварвайки по медали Франция, Холандия и Испания.

Вярно е, че винаги са имали звезди като Егерсеги, Дарни, Чех и Катинка Хосу, но такъв дъжд от медали и плувци като Хуберт Кош, Крищоф Милак и едва 16-годишния Оливер Папай не е имало. Не се е случвало малка страна да стане европейски шампион в щафетата 4 по 100 метра свободен стил.

Защо е този бум? Ами защото в Европа унгарците имат най-добрата плувна база и догодина в уникалната „Дуна Арена“ организират трето световно първенство по плуване и водни спортове в рамките на последните 10 години.

Неслучайно Световната федерация се премести от Лозана в Будапеща при лошия Орбан, изградил плувни комплекси в 200 околийски градчета. В построената от него зала MVM за 20 000 зрители догодина ще бъде финалът по водна топка. Орбан си отиде, но направеното остава и дава плодове.


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