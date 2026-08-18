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Доц. Атанас Мангъров: Пандемията свърши! След COVID остана нещо по-опасно от страха – разрушеното доверие
/Поглед.инфо/ Във втората част на разговора на Георги Стамболиев с доц. Атанас Мангъров се връщаме към една тема, която обществото сякаш побърза да забрави – пандемията и онова, което остана след нея. Говорим за смъртността след COVID, ваксините, спорните медицински решения, маските, ограниченията и разрушеното доверие в институциите и медицината. Доц. Мангъров излага остри и спорни оценки за възможните дългосрочни последици от COVID ваксинацията и настоява данните да бъдат изследвани открито. А разговорът стига до още по-тревожен въпрос: защо човечеството толкова лесно забравя кризите – и отново започва да говори за война?
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Доц. Атанас Мангъров разбива мълчанието: Какво не ни казаха за Ковид, ваксините и големите пари!?
/Поглед.инфо/Георги Стамболиев в разговор с доц. Атанас Мангъров ни връщат към тема, която мнозина предпочитат да остане затворена – какво всъщност се случи през годините на Ковид? Защо Антъни Фаучи отказва да отговаря на част от поставените му въпроси? Как бяха договаряни огромните количества ваксини в ЕС и каква цена плати България? Говорим за Pfizer, Европейската комисия, милионите неизползвани дози и твърденията на Мангъров за близо половин милиард лева разходи. Пандемията приключи. Въпросите за решенията, парите и отговорността останаха.17.08.2026 18:00
Риск за България заради американските самолетни цистерни има, но посоката може да е различна
/Поглед.инфо/ Разполагането на американски самолети-цистерни на летище „Безмер“ поставя България в пряк геополитически риск. Въпреки категоричните предупреждения от Иран, най-голямата опасност за националната ни сигурност произтича от вратичките в Член 5 на Вашингтонския договор, който не гарантира автоматична военна намеса в наша защита. Пренебрегването на историческите уроци и отказът от ясна политика на ненамеса заплашват да тласнат страната ни към нов тежък национален срив.15.08.2026 06:37
Анастасия Гешева: ЕС и НАТО не ни спасяват – голямата заблуда започва да рухва
/Поглед.инфо/ Европа е стигнала до критична точка, а България повече не може да си позволи да живее с илюзиите от миналото. Във втората част на разговора ми с геополитическия анализатор Анастасия Гешева говорим за тайните контакти между Русия и европейски държави, бъдещето на конфликта в Украйна, миграционната криза, разпада на европейския политически модел и зависимостите на българския елит. И най-трудният въпрос: ако ЕС продължи по сегашния път, трябва ли България да постави на масата и темата за напускането му? Владимир Трифонов12.08.2026 18:00
Калоян Паргов: Левицата в този си вид няма бъдеще – или се променя, или изчезва!
/Поглед.инфо/ Във втората част на разговора ми с Калоян Паргов поставяме един неудобен въпрос: способна ли е България да гарантира собственото си оцеляване в свят на кризи и конфликти? Говорим за енергетиката и АЕЦ „Белене“, продоволствената сигурност, демографската пустиня, отношенията с Русия и първите 100 дни на новото управление. Но най-острият разговор е за бъдещето на левицата. Паргов предупреждава, че 3% подкрепа са знак за дълбока криза и че без нов смисъл, нови цели и връщане към темите за труда, мира и индустрията лявото рискува да стане политически ненужно. Владимир Трифонов12.08.2026 17:30
Защо училищната система чупи подраставащия организъм
/Поглед.инфо/ Всяка септемврийска офанзива в българското образование започва с една и съща неефективна стратегия – опитът да се натъпче максимален обем от извънкласни дейности, чужди езици и академичен натиск в детския график, без да се вземат предвид биологичните лимити на подраставащия организъм. Докато родители и институции преследват илюзорни стандарти за ранно постижение, клиничната реалност в педиатричните кабинети показва рязко увеличение на соматичните разстройства, хроничната апатия и невротичните сривове при децата. Системата третира детския мозък като неизчерпаем ресурс, пренебрегвайки елементарните закони на неврологията и физиологията.10.08.2026 22:29
Дигитална експанзия и инфраструктурен канибализъм (България рискува да плати дигиталната трансформация на Европа с екологична катастрофа!)
/Поглед.инфо/ Глобалната надпревара за изкуствен интелект и безумната консумация на ресурси изтласкват технологичните гиганти към Източна Европа. Докато САЩ и Западна Европа налагат мораториуми заради воден стрес и претоварени мрежи, България се превръща в перфектната полигонна зона за ресурсна експлоатация. Под прикритието на „зелена трансформация“ и „високи технологии“, местни олигарси и чужди фондове унищожават плодородна земеделска земя, претоварват енергийната система и застрашават водните ресурси на страната, за да гарантират частни печалби на гърба на българския потребител.06.08.2026 07:47
ПП АБВ поиска от четири институции информация за полетите и обслужването на чужди военни самолети у нас
/Поглед.инфо/ Председателят на ПП АБВ Румен Петков и областният координатор на партията за Ямбол Здравко Златаров дадоха пресконференция в Националния пресклуб на БТА в Ямбол.06.08.2026 07:32
Симеон Миланов: Идва енергийна мегакриза! Европа без изход, България трябва да избере сама пътя си
/Поглед.инфо/ Във втората част на разговора ми със Симеон Миланов насочваме вниманието към бъдещето на Европейския съюз, задълбочаващата се енергийна и икономическа криза и мястото на България в един свят, който според мнозина навлиза в нов геополитически етап. Обсъждаме възможно ли е Европа да преосмисли отношенията си с Русия, има ли шанс европейските държави да започнат да защитават собствените си национални интереси и какви рискове пораждат решенията на Брюксел за икономиката, енергетиката и социалната стабилност. Разговаряме още за кризата на европейската идентичност, миграционните процеси, перспективите пред България и необходимостта страната да води политика, насочена към собственото си развитие и сигурност. Не пропускайте тази дискусия, която поставя въпроси с дългосрочно значение за Европа и България.05.08.2026 18:00