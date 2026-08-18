Китай публикува план за развитие на нефтената и газовата промишленост
/Поглед.инфо/ На 17 август Държавната комисия за развитие и реформа и Държавното управление на енергетиката публикуваха план за развитието на нефтената и газовата промишленост през петнадесетата петилетка.
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Си Дзинпин разговаря с президента на Еквадор Даниел Нобоа
/Поглед.инфо/ На 18 август председателят Си Дзинпин разговаря с президента на Еквадор Даниел Нобоа, който е на държавно посещение в Китай.18.08.2026 18:00
Владимир Трифонов: Америка отстъпва, Китай не иска да я замени — кой ще подреди новия свят?
/Поглед.инфо/ Еднополюсният свят изчерпва историческия си ресурс, но кой ще заеме мястото му? В този анализ Владимир Трифонов проследява голямата промяна в световния ред – от американската хегемония към свят на няколко мощни центъра. Защо САЩ започват да ограничават глобалните си ангажименти? Защо Китай не прилича нито на Америка, нито на СССР и не демонстрира желание да стане нов световен хегемон? Възможно ли е планетата да се раздели на макрорегиони със собствени икономически, политически и цивилизационни модели? И ще донесе ли многополярността баланс и конкуренция на идеи, или нова епоха на опасни сблъсъци? Един разговор за света, който вече се ражда пред очите ни.18.08.2026 18:00
Белият дом губи контрол над Ормузкия проток: Защо Маскат избра сближаване с Техеран
/Поглед.инфо/ Напрежението в Близкия изток навлиза в нов геополитически етап, след като стана известно за публични заплахи от страна на американския президент Доналд Тръмп по адрес на султанат Оман. Причина за острата реакция са самостоятелните дипломатически стъпки на Маскат за уреждане на корабоплаването в Ормузкия проток директно с Техеран. В телевизионно интервю американският лидер загатна за възможност от крайни военни действия, ако Оман продължи независимите преговори. Данните сочат, че регионът вече изгражда алтернативни сухопътни и морски логистични коридори през пристанищата Дукм и Сохар, оставяйки военната стратегия на Вашингтон без реално покритие на терен.18.08.2026 17:45
Енергийната криза през 2026 г.: Защо 21-вият пакет санкции на ЕС удари европейското производство вместо Москва
/Поглед.инфо/ Новата вълна от санкционни ограничения, обявена от Върховния представител на ЕС по външната политика Кая Калас, изправя Европейския съюз пред невиждан икономически парадокс. Докато Брюксел подготвя разширяване на черните списъци с още хиляда субекта, европейската промишленост понася тежки щети от рекордните цени на енергията и свиването на производствения си капацитет. Данните за запълняемостта на газохранилищата, деиндустриализацията на Германия и реалните приходи на Русия от износ разкриват дълбока разлика между дипломатическите декларации и реалните пазарни реалности.18.08.2026 17:38
Въздушният натиск над Москва и цифрите на изтощението
/Поглед.инфо/ Масираната атака с безпилотни апарати срещу Московския регион повдига отново ключовия въпрос за реалната ефективност и предела на издръжливост на руската система за противовъздушна отбрана. Според официалните власти прехващанията са успешни, но оперативната картина разкрива дълбоки системни проблеми, преструктуриране на командването и сложна надпревара между украинските далекобойни технологии и руската авиационна логистика в условия на продължаващ конфликт.18.08.2026 17:15
Два от три новопродадени автомобила в Китай са електрически и хибридни
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1,2 трилиона за орбитираща илюзия: Пентагонът налива милиарди в "Златен купол" без технически план
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