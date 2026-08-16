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Свят

Иран предлага финансова мрежа за БРИКС, но НБР все още бави официалното потвърждение за членството

/Поглед.инфо/ Инициативата на иранската Централна банка за създаване на общ финансов коридор между държавите от БРИКС разкрива както спешната нужда на Техеран от алтернативни платежни канали, така и дълбоките институционални спирачки вътре в самия блок. Докато дипломатите в Ню Делхи и Москва декларират напредък в интеграцията на националните валути, Новата банка за развитие запазва дистанция от официално потвърждение за иранското членство. Анализ на реалния капацитет за дедоларизация на фона на санкционния натиск.

Деж. редактор - д-р Румен Петков 10276 прочитания
Иран предлага финансова мрежа за БРИКС, но НБР все още бави официалното потвърждение за членството
ИИ генерирана
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Институционалният капан пред Новата банка за развитие

Дипломатическият натиск на Техеран за незабавно класиране сред акционерите на Новата банка за развитие (НБР) засега удря в административна стена. Заявлението на управителя на Централната банка на Иран Абдолнасер Хемати в Ню Делхи, че страната му бързо се превръща в пълен член на базираната в Шанхай институция, бе посрещнато с хладно мълчание от корпоративния отдел на самата банка. Оттам заявиха, че на този етап не могат да потвърдят подобна стъпка.

Тук има очевидно разминаване между политическото желание и банковата реалност. НБР, макар и създадена през 2015 г. с капитал от 100 милиарда долара като алтернатива на Световната банка, оперативно продължава да зависи от достъпа си до западните капиталови пазари за набиране на евтин ресурс. Ето защо борда на директорите внимава с субекти, върху които тежат пряко санкции от Департамента по финансите на САЩ.

  • Уставен капитал на НБР: $100 млрд.
  • Основатели: Бразилия, Русия, Индия, Китай, Южна Африка
  • Оперативен статус на иранското заявление: Непотвърдено официално от централата в Шанхай

Иранският риал претърпя драстична обезценка през последните години, което прави достъпа до суверенни заеми за транспортна и енергийна инфраструктура въпрос на национална сигурност. Но дали НБР е готова да поеме риска от вторични санкции, за да финансира ирански водоснабдителни или цифрови проекти? Числата и досегашната практика на банката по-скоро показват сдържаност, отколкото готовност за пряка конфронтация с Вашингтон.

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|               СТРУКТУРА НА АЛТЕРНАТИВНИЯ ФИНАНСОВ КОРЕДОР         |
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|  Иран (Система "Шетаб")  <--->  Русия (Система "Мир")             |
|                                                                   |
|  Цел: Двустранен клиринг без използване на долари/евро            |
|  Срок за пълно техническо стиковане: ~2 месеца (според ЦБ на Иран)|
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Сближаването "Шетаб" – "Мир": Технически детайли и лимити

На заден план от шумните декларации за дедоларизация върви конкретната работа по свързването на иранската платежна система "Шетаб" с руската "Мир". Според изявления на иранската страна, процесът трябва да приключи в рамките на около два месеца. Това е двустранен механизъм, който решава въпроса за разплащанията между Москва и Техеран, но той трудно може да бъде автоматично пренесен върху останалите държави от БРИКС.

Трябва да се посочи, че индийските и китайските търговски банки наблюдават този процес с изключителна предпазливост. Нито Reserve Bank of India, нито големите държавни банки в Пекин проявяват желание да интегрират вътрешните си платежни системи в обща мрежа, която включва юрисдикции под пълно ембарго.

Иранското предложение за създаване на специален финансов коридор всъщност се опитва да замени идеята за обща валута на БРИКС — концепция, която на този етап е абсолютно неизпълнима поради огромните разходи и разминавания в монетарната политика на членките. Вместо това Техеран предлага съвместимост на националните платежни системи и мрежа от кореспондентски сметки.

Звучи практично. Но дяволът е в детайлите: как ще се уреждат търговските дисбаланси? Когато Иран купува стоки от Индия, а Индия не желае да трупа ирански риали поради високата им инфлация, клирингът блокира. Без конвертируема референтна единица или златен еквивалент, простото свързване на сървърите на централните банки не решава проблема с ликвидността.

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