Геометрия отпреди десетки хиляди години: Анализът от Болоня, който преобръща теориите за ранната комуникация

/Поглед.инфо/ Анализът на открити в Африка черупки от щраусови яйца, ръководен от екип от университета в Болоня и публикуван в PLOS One, изважда на повърхността микроскопски следи от умишлена човешка дейност. Нанесените с каменно острие геометрични шарки поставят въпроса за наличието на абстрактно мислене и ранни системи за маркиране много преди появата на познатите писмени форми. Всичко това обаче трябва да се разглежда през суровата логика на оцеляването, ресурсите и физическите ограничения на епохата.

Логистиката на оцеляването срещу кабинетното боготворене на изкуството

В академичните среди съществува стар, почти неизкореним навик всяко намерено парче обработена кост или камък веднага да се обявява за „ритуална реликва“ или „паметник на ранния дух“. Реалността в Африка отпреди десетки хиляди години обаче е била далеч по-прозаична и брутална. Африканският палеолитен човек е бил зает предимно с това да не умре от дехидратация, докато пресича аридни ландшафти. Четвърт милиметър твърда калциева черупка от щраусово яйце представлява идеален, естествено капсулован съд за съхранение на вода – лек, сравнително здрав и преносим. Всяко яйце побира около литър и половина течност, което в условията на суша е границата между живота и биологичния край. Когато изследователите от университета в Болоня публикуват констатациите си в PLOS One, те стъпват върху конкретни следи от употреба: микроскопични бразди, нанесени с равномерен натиск под конкретен ъгъл с остър кремъчен инструмент. Това не е моментен творчески изблик край огъня, а методичен физически труд. В условия, в които всяка калория енергия се изчислява подсъзнателно, никой не хаби време за хаотично драскане, освен ако това действие няма конкретна практическа или социална стойност.

Инструментален анализ и прагматизъм на шарките

Скептицизмът към теориите за „първите художници“ е напълно оправдан, когато се вгледаме в самите физически параметри на обектите. Използването на стереомикроскопия и 3D профилометрия позволява на учените да разграничат случайното надраскване при транспорт или заравяне в утайките от съзнателното нарязване на повърхността. Прорезите са с постоянна дълбочина, а повтарящите се кръстосани и успоредни линии показват опитна ръка. Твърди се, че тези шарки са служели като маркировка за собственост или съдържание – стандартна логистична необходимост, когато няколко родови групи ползват едни и същи скривалища за вода в пясъците. Подобни практики са добре документирани в по-късни етнографски наблюдения сред местни общности, но разполагането на тази традиция в дълбоката преистория показва устойчивост на технологичния шаблон, пренасян през поколенията. И все пак остава една пробойна в теорията: липсата на пълна стандартизация. Докато едни фрагменти показват строго геометрична мрежа, други съдържат единични, почти хаотични срезове. Напълно възможно е част от тези предмети да са били просто тестови повърхности за заточване на фини каменни микролити, а не дълбоки абстрактни съобщения.