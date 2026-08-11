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Свят

Пазарът на корпоративен дълг в САЩ: Технологичните гиганти изпревариха банките по кредитен риск

/Поглед.инфо/ Натрупването на масивен корпоративен дълг от страна на водещите технологични компании в САЩ за финансиране на инфраструктура за изкуствен интелект започва да поражда притеснения сред финансовите анализатори. Според данни на Barclays кредитирането в сектора вече надхвърля това на най-големите банки. С оглед на планираните 5,5 трилиона долара инвестиции, от които над 4 трилиона се очаква да бъдат заемни средства, пазарът е изправен пред въпроса доколко тази капиталоемка стратегия е устойчива в дългосрочен план.

Деж. редактор д-р Румен Петков 9345 прочитания
Пазарът на корпоративен дълг в САЩ: Технологичните гиганти изпревариха банките по кредитен риск
Източник: @ Матиас Балк/dpa/Global Look Press
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Кредитният риск на Силициевата долина изпреварва банковия сектор

Традиционната представа за технологичните гиганти като компании с преливащи от liquidity баланси и минимална задлъжнялост претърпява сериозна трансформационна криза. Според публикуван анализ на Barclays, шестте най-големи технологични корпорации в САЩ вече формират 8,4% от общия кредитен риск на американския пазар на корпоративни облигации. За сравнение, шестте най-големи търговски и инвестиционни банки в страната носят 7,3% от този риск.

Изместването на тежестта от традиционния финансов сектор към Big Tech не е просто счетоводна рокада. Години наред компании като Alphabet, Microsoft и Meta генерираха такъв свободен паричен поток (FCF), че финансовите им нужди се покриваха изцяло от оперативната им дейност. Днес обаче надпреварата за изграждане на капацитет за изкуствен интелект налага капитални разходи (CapEx), които надхвърлят текущите им приходи.

Според изчисления на JPMorgan, от общо планираните 5,5 трилиона долара световни инвестиции в ИИ инфраструктура през следващите години, приблизително 4,1 трилиона долара ще трябва да бъдат осигурени чрез дългово финансиране – главно чрез емитиране на корпоративни облигации и банкови заеми. Само за следващата година Alphabet, Amazon, Meta, Microsoft и Oracle планират съвместни капиталови инвестиции за над 1 трилион долара.

Финансовите показатели обаче показват първи пропуквания. Свободният паричен поток на Alphabet за първи път премина на отрицателна територия, а този на Meta бележи спад от 91%. Това показва ясно: вътрешното финансиране е изчерпано, а зависимостта от кредиторите става абсолютна.

Инфраструктурният капан: Чипове, центрове за данни и мегавати

Защо се стигна дотук? ИИ не е просто софтуерен код, който се разпространява с минимални маргинални разходи. Големите езикови модели (LLM) изискват физическа инфраструктура от нов мащаб: хипермащабни центрове за данни (hyperscale data centers), специализирани ускорители (като графичните процесори H100/B200 на Nvidia) и огромни количества електрическа енергия.

Ето къде математиката започва да куца. Докато софтуерният абонамент носи бърза възвръщаемост при ниски разходи, изграждането на един модерен център за данни с мощност 100 мегавата изисква стотици милиони долари предварителни инвестиции, още преди да е генериран един цент приход. В добавък към това е необходимо осигуряване на директни договори за покупка на енергия (PPA) – често от атомни централи или газови мощности – което допълнително обвързва компаниите с дългосрочни финансови ангажименти.

Твърди се, че кредиторите на облигационните пазари вече изискват по-висока доходност (рискова премия) срещу дълга на технологичните компании. Дали това затягане на условията е временна пазарна флуктуация или индикатор за структурен проблем, за момента няма единно мнение сред икономистите.

Някои анализатори правят паралели с дот-ком балона от 2000–2001 г. Тогава телекомите емитираха стотици милиарди долари дълг, за да положат оптични кабели, голяма част от които останаха „тъмни“ (неизползвани) с години. Други наблюдатели припомнят дори железопътната паника от 1873 г. в САЩ. Но аналогиите с XIX век са по-скоро историческа екзотика. Рeалността днес се определя от профила на матуритет на облигациите и способността за тяхното рефинансиране при високи лихвени проценти, поддържани от Федералния резерв.

Икономически ефект срещу счетоводна реалност

От една страна, според аналитични оценки на McKinsey, внедряването на ИИ би могло да добавя около 1,2% годишно към световния БВП от 2025 г. нататък. Аргументът е познат: автоматизация на рутинни офисни дейности, оптимизация на логистиката и повишаване на производителността на труда с 25% до 40% в отделни сектори.

Тук обаче възниква разминаване между макроикономическите очаквания и корпоративния баланс. Дори изкуственият интелект да повиши общата производителност на икономиката, това не гарантира автоматично, че самите доставчици на ИИ инфраструктура ще успят да монетизират инвестициите си навреме, за да обслужат обслужването на главниците и лихвите по своите облигации.

Версията, че пазарът бързо ще абсорбира тези услуги през корпоративни абонаменти, звучи логично, но числата засега не я потвърждават в пълна степен. Входните разходи за крайните клиенти остават високи, а интегрирането на ИИ в реалния бизнес процес протича по-бавно от очакваното поради правни, регулаторни и технически ограничения.

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