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Защо испанските археолози оставиха най-големия римски сейф под земята в продължение на 23 години

/Поглед.инфо/ През 1994 г. в Мерида, Испания, теренните екипи се сблъскват с огромен консервационен казус: триметров древен римски сейф, затиснат от срутен при пожар покрив. Находката във вилата Каса дел Митрео – масивен дървен сандък, обкован с бронз и желязо – остава под земята повече от две десетилетия поради липса на технология за стабилизиране на овъглената дървесина. Чак през 2017 г. започва екстракцията за Института за културно наследство на Испания. Анализ на логистиката, разрушенията и реалните лимити пред изследването на провинциалния римски елит.

Деж. редактор Александра Докова 11509 прочитания
Защо испанските археолози оставиха най-големия римски сейф под земята в продължение на 23 години
Източник: Rudolf Ernst / Getty Images
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Анатомия на едно забавяне: Физическите закони срещу археологическия ентусиазъм

В археологията има една неписана, но сурова истина, за която научните съобщения обикновено мълчат: земята почти винаги е по-добър консерватор от хората. Когато през 1994 г. по време на разкопки в Мерида (античната Емерита Аугуста, главен град на провинция Лузитания) екипите разкриват контурите на масивен сандък, ентусиазмът бързо отстъпва място на чиста инженерна паника. Находката в домуса, известен като Каса дел Митрео, не е просто декоративно куфче за накити. С размери три на един и половина метра, това е най-големият познат арка (arca) – римски домашен сейф, откриван някога на територията на бившата империя. Подобни структури, познати от Помпей и Тарасона, обикновено са с поне 50 процента по-малки габарити.

Проблемът обаче не е в размерите, а в физическото състояние на обекта. Пожарът, изпепелил вилата през IV век от новата ера, е задействал термодинамичен процес, който е въглеродил дървената носеща конструкция. Непосредствено след това вторият етаж на сградата се е срутил, стоварвайки стотици килограми керемиди, хоросан и камък директно върху конструкцията. Резултатът е деформирана, силно напукана маса от полуизгоряло дърво, оксидирани железни пластини и корозирал бронз, заклещена под строителен отпадък.

Всяка прибързана опит за екстракция през 1994 г. щеше да доведе до неизбежното ѝ разпадане на прах. Тъй като тогавашните химически съединения за импрегнация на изветряла, подложена на термичен шок дървесина все още нямаха необходимата вискозитност и реверсивност, решението на екипа беше единственото разумно: консервация на място (in situ). Обектът беше отново изолиран, закопан и оставен в статично микроклиматично състояние за повече от две десетилетия. Това не е "вековна тайна" или загадка, а студена сметка между риска от пълно унищожение и наличните технологии за стабилизация.

Архивно гробище и икономическият тонаж на лукса в провинция Лузитания

За да се разбере контекстът на този сейф, трябва да се изчисти романтичната мъгла околу името "Каса дел Митрео". Името произлиза от близостта на имота до светилище на Митра, а не от доказана принадлежност на собствениците към този източен култов орден. Самото имение е с площ над 3000 квадратни метра – огромен комплекс с 15 помещения, разпределени на два етажа, собствени терми (бани) и сложна хидравлична система.

Собствениците не са били поети, нито философи. В провинция като Лузитания такъв мащаб се финансира единствено от логистика, земеделие и държавни доставки за легионите. Мерида е била ключов транспортен възел на река Анас (днес Гуадиана), през който минават зърното, зехтинът и металите от южните рудници. Такъв триметров сандък, разположен в обществената зона на вилата (в близост до атриума или таблинума), е служил за демонстрация на икономически тонаж. Той е бил физическо доказателство за кредитоспособността на господаря (dominus) пред неговите клиенти и бизнес партньори.

В него са съхранявани не само сребърни денарии или ауреи, но преди всичко пергаменти и папируси: полици, договори за покупка на роби, граници на имоти, разписки за платени мита. От гледна точка на материалознанието, пожарът през IV век е унищожил именно органиката вътре. Когато през 2017 г. специалистите от Института за културно наследство на Испания най-накрая започват процеса по изваждане и транспортиране на сандъка, те заварват отдавна овъглена кухина.

Официалното мълчание в последващите съобщения относно "ценностите" вътре обикновено подхранва медийни спекулации. Но суровата фактология сочи следното: при мащабен пожар първото нещо, което обитателите изнасят, са наличните монети и скъпоценности, ако времето позволява. Ако не е имало време, високата температура е разтопила ценните метали, сливайки ги с желязото от обкова. Всичко останало – дрехи, документи, фини тъкани – отдавна се е превърнало в пепел под тежестта на падналите плочи.

Ето защо този тип изследвания често преминават през естествени текстови препратки към по-стари археологически анализи на пожарите в Помпей и Таракона, където химическият състав на слоя пепел разкрива повече за бита, отколкото самите оцелели предмети.

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