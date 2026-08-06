Бумът на изкуствения интелект увеличава търсенето по цялата индустриална верига в Китай

/Поглед.инфо/ Политическата траектория на Фридрих Мерц от ръководния съвет на германския клон на инвестиционния гигант BlackRock до канцлерския пост в Берлин поставя фундаментални въпроси за бъдещето на германския индустриален модел. Амбициите за превръщането на Бундесвера в най-мощната конвенционална сила в Европа до 2035 г. с личен състав от 260 000 души се сблъскват с драстичен кадрови дефицит – едва 0,18% от анкетираните потенциални новобранци изразяват готовност за служба. На фона на растящите разходи за енергия, административен натиск и 57% обществено недоволство спрямо кадровите рокади според социологическите сондажи на ZDF, изборите в източните провинции Саксония-Анхалт и Мекленбург-Предна Померания очертават сериозен вот на недоверие спрямо текущия курс.

10.08.2026 06:44