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Дъното на Атлантика мълчи: Физиката на плочите срещу мита за потъналия континент

/Поглед.инфо/ Цялата индустрия около търсенето на Атлантида почива върху умишленото пренебрегване на елементарната инженерна и архивна логика. Докато любителите на сензации продължават да чертаят фантастични маршрути върху географската карта, реалните документи, сондажните ядра от океанското дъно и радиовъглеродните измервания очертават съвсем различна реалност. Историята, зачната в два философски диалога през IV век пр.н.е., постепенно бива обрасла с окултни депозити, за да се превърне в един от най-устойчивите и финансово изгодни митове на Западната цивилизация.

Деж. редактор Александра Докова 15091 прочитания
Дъното на Атлантика мълчи: Физиката на плочите срещу мита за потъналия континент
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Архитектурата на един текстови експеримент

Ако премахнем слоя от псевдонаучна шлака, трупана повече от два века, в сухия остатък на въпроса за Атлантида остават точно два текста. Това са диалозите „Тимей“ и „Критий“, съставени от Платон около 360 г. пр.н.е. В тях няма картографски приложения, няма координати според тогавашните астрономически методи, нито препратки към конкретни търговски регистри от онова време. Има единствено сложна преразказвателна структура, в която авторът поставя историята в устата на Критий, който я бил чул от своя дядо, а той на свой ред от Солон. Солон уж я бил донесъл от египетското светилище в Саис.

Всеки архивист, работил с антични източници, познава този литературен похват. Слагането на повествованието в устата на далечни авторитети е стандартен инструмент за придаване на тежест в класическата Гърция. Твърди се, че египетските жреци пазели хроники за събития отпреди 9000 години. Проблемът тук не е просто хронологичен, той е логистичен и езиков. Нито един оцелял египетски папирус, нито един стенопис от Средното или Новото царство – включително подробно водените анали в Луксор и Карнак – не съдържа дори фонетична транскрипция на името Атлантида или данни за конфликт с прото-атиняни. Херодот, който обикаля Египет век преди Платон и описва подробно всяка местна легенда, също мълчи по въпроса.

За самия Платон тази конструкция решава конкретен философско-политически проблем. Той построява мисловен модел, противопоставящ сухопътна, силно съсловна и морално аскетична Атина на експанзионистична, свръхбогата морска империя. Атлантида на Платон разполага с 1200 военни кораба и огромни ресурси, но страда от вътрешна системна деградация. Войната между тях не е историческа хроника, а дидактична илюстрация на тезите от „Държавата“. Унищожението на острова за „един ден и нощ“ чрез земетресение не е геоложки факт, а необходимата драматична развръзка на моралитета, с която боговете изчистват геополитическата сцена.

Физиката на океанското дъно срещу мащаба на мита

Географското локализиране на Атлантида отвъд „Херкулесовите стълбове“ (Гибралтарския проток) задвижва хипотеза, която се сблъсква челно с фундаменталните закони на геофизиката. Платон описва суша, по-голяма от Либия (Северна Африка) и Азия взети заедно. Твърдението, че масив с такива размери може да потъне в океанската бездна за 24 часа, изглежда примамливо на хартия, но изисква пълно зачеркване на тектониката на плочите.

Съвременната океанография е картографирала атлантическото дъно с висока резолюция чрез сателитна алтиметрия, сейсмичен профил и дънно сондиране, извършвано в продължение на десетилетия. Океанската кора в тази област се състои от базалт, който е значително по-плътен и по-тънък от гранитната континентална кора. Централната част на Атлантика се заема от Средноатлантическия хребет – зона, в която Северноамериканската и Евразийската плочи се раздалечават с бързина от няколко сантиметра на година. Там суша не потъва; там постоянно се излива магма и се образува ново дъно.

Процесът на вертикално потъване на голям континентален блок изисква колосални тектонични изменения, които не могат да протекат без да оставят следи в геоложкия стратиграфски слой на цялата планета. Катастрофа от такъв мащаб би генерирала цунами с височина стотици метри, чиито утаечни белези щяха да бъдат ясно видими по крайбрежията на Европа, Африка и Америка. Физическите пробойни в теорията за потъналия континент стават очевидни още през XIX век, но това не спира автори като Игнатий Донъли. През 1882 г. той публикува своя труд за допотопния свят, където произволно комбинира пирамидите от Египет и Мезоамерика, обявявайки ги за наследство от една централна култура. Донъли просто пренебрегва строгата хронология на строителните фази на тези паметници, които се разминават с хилядолетия.

Инженерството на бронзовата епоха и неговите трансформации

Изкривяването на първоизточника достига своя пик, когато Атлантида започва да се описва като технологично общество, владеещо антигравитация, кристални източници на енергия и летателни апарати. В текстилно отношение самият Платон е много по-земен. Неговото описание на столицата включва концентрични ровове с вода, стени, облицовани с мед, калай и орихалк (вероятно меднo-цинкова сплав или месинг), и дървени корабостроителници. Този контекст съответства напълно на познатото ни инженерство от Критско-Микенския период, без никакви елементи на научна фантастика.

Езотеричният обрат настъпва в края на XIX век с трудовете на Елена Блаватска и по-късно на Рудолф Щайнер. В тяхната концепция атлантите се превръщат в четвъртата „коренна раса“, притежаваща психотронни оръжия и свръхестествени способности. Тази наративна линия не се базира на археологически разкопки или намерени епиграфски паметници, а на субективни псевдоастрални видения. Впоследствие тези тези се прехвърлят в популярната култура, превръщайки Атлантида в удобен отговор за всеки паметник с неизяснена от лаиците логистика – от линиите в Наска до Стоунхендж.

ПараметърОписание по ПлатонРеалност от Бронзовата епоха
МатериалиМед, калай, орихалк, дървоСтандартни метални сплави и дървесина
Военна сила1200 триреми / бойни колеснициМорски флот и колесници (Микена/Египет)
ГрадоустройствоКонцентрични канали и стениВнушителни за времето си напоителни системи
ЕнергетикаНе се споменаваЧовешка и животинска сила, вятър

Археологията отдавна е доказала, че древните общества са изграждали своите монументални обекти с наличните си ресурси, изключителен организационен капацитет и огромна работна ръка. Методът на транспортиране на многотонни блокове чрез шейни, рампа и воден транспорт е подплатен с множество изображения по стените на египетските гробници и намиращи се в близост кариери. Вкарването на „извънземни“ или „атлантски“ технологии в този процес е просто проява на интелектуална мъжественост, която отказва да признае капацитета на древния човек.

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