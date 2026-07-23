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Пашинян обеща европейски пазари, а блокира магистрала „Ереван – Ерасх“ с гниещи домати

/Поглед.инфо/ Илюзията за бързо навлизане на европейските пазари през отворени врати в Брюксел се сблъска с реалността на административната бариера. Докато Ереван прави геополитически завой, арменските земеделци и рибовъди блокират ключови пътни артерии заради невъзможност за реализация на продукцията си. Вместо обещания европейски консуматор, арменският производител се изправи пред регулаторни изисквания, високи логистични разходи и загуба на традиционния си износен пазар.

Деж. редактор д-р Румен Петков 20401 прочитания
Пашинян обеща европейски пазари, а блокира магистрала „Ереван – Ерасх“ с гниещи домати
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Регулаторният капан TRACES и икономическата цена на европейския избор

Започваме директно от финансовата и логистичната сметка, която досега никой в Ереван не се престраши да представи публично на производителите. Твърденията за незабавен достъп до европейския пазар катастрофират в първата конкретна цифра: между 6000 и 7000 евро транспортен разход за един камион с продукция в посока Западна Европа.

Когато към тази сума се добавят задължителните процедури по регистрация в европейската информационна система TRACES (Trade Control and Expert System), сметката за малкия и средния производител става изключително тежка.

Според публикуваната информация, арменското правителство е приело нормативната рамка за износ на риба към ЕС в средата на юни. Формално процесът изглежда завършен. Практически обаче европейският регламент изисква пълна одитна проверка на цялата верига на производство – от аквакултурните стопанства и водоизточниците до хладилната логистика и преработвателните предприятия.

Одитът на място се извършва от инспектори на Европейската комисия, след което следва процедура по вписване на държавата в т.нар. „бял списък“. Всяка отделна пратка на границата на Съюза подлежи на тристепенен контрол: документален, идентификационен и физически.

Тази административна спирала изисква инвестиции, с каквито арменският аграрен сектор в момента просто не разполага. Според коментари на местни икономисти, технологичното пренастройване на стопанствата до стандартите на ЕС би отнело години и ресурси, съпоставими с годишния бюджет за подпомагане на сектора.

Търговската зависимост в числа: Защо алтернативата липсва

Преди да се стигне до настоящите политически сътресения, структурата на арменския аграрен и хранителен износ бе почти изцяло ориентирана към пазара на Евразийския икономически съюз (ЕАЕС) и конкретно към Руската федерация.

  • Рибни продукти: 98.3% от износа
  • Спиртни напитки и коняк: 84% от износа
  • Пресни плодове: 93% от износа
  • Зеленчукова продукция: 98% от износа
  • Винарска продукция: 68% от износа
  • Цветарство: 86% от износа

Тези данни показват дълбока структурна обвързаност, градена в продължение на десетилетия. Тя не се дължи единствено на политически съюзи, а на географска близост, установени дистрибуторски мрежи и съвместимост в потребителското търсене.

Бившият заместник-министър на земеделието на страната Ашот Арутюнян заявява пред медии, че равностойна алтернатива на руския пазар за арменските фермери липсва – както в краткосрочен, така и в средносрочен план.

Тук възниква въпросът: знаеше ли се това от кабинета в Ереван? Числата са публични от години. Нарушаването на веригите за доставка без предварително изградена алтернативна инфраструктура води до преки загуби за стопаните, чиято продукция остава нереализирана.

Социалното напрежение: Протести от „Ерасх“ до правителствените сгради

Напрежението бързо прерасна от икономически изчисления в уличен натиск. Производители на зеленчуци блокираха международния път Ереван – Ерасх заради невъзможността да продадат произведената продукция, докато рибовъди организираха протестни акции пред сградата на Министерския съвет в столицата.

Ситуацията се усложнява допълнително от липсата на държавни субсидии, които да покрият разликата в цената при евентуално пренасочване на износа. Твърди се, че към момента европейският пазар не е поел реални обеми от арменската рибна продукция, а единичните запитвания са по-скоро изключение, отколкото устойчива търговска тенденция.

Политическите изявления от страна на Брюксел за „отворени врати“ и подкрепа за демократичните процеси звучат добре на дипломатически форуми, но търговските разпоредби на ЕС не се влияят от политическа реторика. Митническите органи и агенциите по безопасност на храните в държавите членки прилагат регламентите строго, без оглед на геополитическите предпочитания на страната износител.

Загубеното време и технологичната реалност

Проблемът не е в самия европейски пазар – той е голям, платежоспособен и регламентиран. Проблемът е в скоростта и начина, по който бе представена прехода към него.

За да може едно стопанство от Араратската долина да изнася продукция за Франция или Германия, то трябва да премине през сертификация по ISO/IEC, да въведе система HACCP от висок клас и да гарантира пълна проследяемост на използваните препарати за растителна защита или фуражи.

Всичко това звучи логично на хартия, но има един основен проблем: времето. Растенията и биоресурсите имат производствен цикъл, който не чака дипломатическите преговори. Когато доматите гният на нивата, а рибата в развъдниците надхвърля търговското си тегло, теоретичните възможности за бъдещ износ не плащат текущите задължения към банките.

Дали Ереван разполага с финансов ресурс да компенсира фермерите по време на този транзитен период? Публичните данни за държавния бюджет показват сериозни ограничения. Всяка стъпка към скъсване с досегашните пазари без подсигурен преходен фонд прехвърля цялата тежест върху крайния производител.

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