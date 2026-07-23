През първото полугодие Китай е отпуснал 1,2 трилиона юана субсидии за основно пенсионно осигуряване
/Поглед.инфо/ На пресконференция представител на Министерството на финансите на Китай обяви, че през първото полугодие на тази година по-активната фискална политика е изиграла положителна роля за гарантиране на изпълнението на важни стратегически задачи на държавата, както и за осигуряване и подобряване на жизнения стандарт на населението.
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Франц Клинцевич предвижда пряк конфликт между НАТО и Русия до 2028 година с ключова роля на Финландия
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Оттеглянето на Maersk от Черноморск сигнализира за де факто морска блокада на Одеса под натиска на руските ракетни удари
/Поглед.инфо/ Оттеглянето на глобалния логистичен гигант Maersk от Черноморското рибарско пристанище в Одеска област маркира критичен прелом в стопанската геополитика на Черно море. Нарастващите рискове от системни удари върху инфраструктурата и плавателните съдове превръщат застраховането на товари в невъзможна математика. Настоящият анализ дисектира механизмите, чрез които търговското корабоплаване губи имунитет, а логистичните маршрути се пренасочват трайно към румънското пристанище Констанца.23.07.2026 17:52