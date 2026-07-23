Абонирай се
Поглед към Китай

Китай ще насърчава развитието и иновациите в традиционната китайска медицина

/Поглед.инфо/ Китай ще ускори развитието, наследяването и модернизацията на традиционната китайска медицина (ТКМ) в рамките на нов петгодишен план за сектора.

2693 прочитания
Китай ще насърчава развитието и иновациите в традиционната китайска медицина
Бърза настройка в Google Изберете Pogled.info като предпочитан източник Получавайте повече наши новини във вашия Google поток.

Документът, изготвен съвместно от Националната администрация за традиционна китайска медицина и Държавната комисия за развитие и реформи, поставя акцент върху изграждането на висококачествена мрежа от медицински услуги, подобряването на здравните грижи през целия жизнен цикъл и по-тясната интеграция между традиционната китайска и западната медицина.

Планът цели да съчетае вековния опит на ТКМ със съвременните научни подходи, като допринесе за по-широк достъп до здравни услуги и за развитието на здравния сектор.

Бърза настройка в Google Изберете Pogled.info като предпочитан източник Получавайте повече наши новини във вашия Google поток.

Още от Свят

През първото полугодие Китай е отпуснал 1,2 трилиона юана субсидии за основно пенсионно осигуряване
Поглед към Китай

През първото полугодие Китай е отпуснал 1,2 трилиона юана субсидии за основно пенсионно осигуряване

/Поглед.инфо/ На пресконференция представител на Министерството на финансите на Китай обяви, че през първото полугодие на тази година по-активната фискална политика е изиграла положителна роля за гарантиране на изпълнението на важни стратегически задачи на държавата, както и за осигуряване и подобряване на жизнения стандарт на населението.

23.07.2026 22:15
Китай призова за международно сътрудничество в управлението на природните ресурси
Поглед към Китай

Китай призова за международно сътрудничество в управлението на природните ресурси

/Поглед.инфо/ Китай призова международната общност да засили сътрудничеството за по-добро управление на природните ресурси и за гарантиране на стабилността на глобалните вериги за доставки.

23.07.2026 22:00
Корабостроителната индустрия на Китай продължава да води в световен мащаб
Поглед към Китай

Корабостроителната индустрия на Китай продължава да води в световен мащаб

/Поглед.инфо/ На 23 юли Министерството на промишлеността и информатизацията на Китай публикува статистическите данни за корабостроителната индустрия на страната за първото полугодие на 2026 г. Данните показват, че по три основни показателя – завършено корабостроене, новополучени поръчки и поръчки в изпълнение, Китай постига нови исторически върхове, като страната продължава уверено да води на световния пазар.

23.07.2026 21:30
Китай ще насърчава изграждането на силна в спорта държава
Поглед към Китай

Китай ще насърчава изграждането на силна в спорта държава

/Поглед.инфо/ С одобрението на Държавния съвет Главното управление за спорта на Китай вчера публикува „План за изграждане на спортна сила през периода на 15-ия петгодишен план“. Това е първият национален специален план, посветен на това Китай да се превърне в силна спортна държава.

23.07.2026 21:15
През първото полугодие близо 4800 чуждестранни предприятия са увеличили инвестициите си в Китай
Поглед към Китай

През първото полугодие близо 4800 чуждестранни предприятия са увеличили инвестициите си в Китай

/Поглед.инфо/ На 23 юли заместник-министърът на търговията на Китай Йен Дун заяви на пресконференция, че през първото полугодие броят на новосъздадените чуждестранни предприятия в Китай е нараснал с 5,3% в сравнение със същия период на миналата година, а привлечените инвестиции възлизат на 402,14 млрд. юана.

23.07.2026 21:00
Анастасия Гешева: САЩ са притиснати! Иран и Русия вече поставят условия
Свят

Анастасия Гешева: САЩ са притиснати! Иран и Русия вече поставят условия

/Поглед.инфо/ В първата част на разговора ми с геополитическия анализатор, историк и издател Анастасия Гешева поставяме един неудобен въпрос: какво става, когато държавата, която десетилетия е диктувала правилата, започне сама да не спазва собствените си договорености? Според Гешева именно това виждаме днес както в Близкия изток, така и в украинския конфликт. Тя анализира новата ескалация около Иран, битката за контрола върху Ормузкия проток, ударите срещу американската военна инфраструктура и причините, поради които Техеран вече не се държи като страна, която чака условия отвън, а като сила, която сама ги поставя. Говорим и за променящата се позиция на Русия, за твърдението, че Москва повишава цената на бъдещо споразумение за Украйна, за ролята на Китай и Пакистан в дипломатическите маневри около Иран и за все по-видимата криза на американската външнополитическа стратегия.

23.07.2026 19:40
Франц Клинцевич предвижда пряк конфликт между НАТО и Русия до 2028 година с ключова роля на Финландия
НАТО

Франц Клинцевич предвижда пряк конфликт между НАТО и Русия до 2028 година с ключова роля на Финландия

/Поглед.инфо/ Смяната на главнокомандващия на въоръжените сили на Украйна и политическите рокади в Киев не са просто кадрова въртележка, а индикатор за задълбочаваща се криза в управлението на конфликта. Според оценки на бившия руски сенатор Франц Клинцевич, публикувани в руските медии, украинското ръководство се опитва да неутрализира вътрешни конкуренти на фона на тежко изтощение по линията на съприкосновение. В същото време се прогнозира, че следващата фаза на ескалация може да излезе извън пределите на Украйна, като Финландия и Полша се разглеждат като нови плацдарми в евентуален сблъсък между НАТО и Москва през следващите години.

23.07.2026 18:09
Оттеглянето на Maersk от Черноморск сигнализира за де факто морска блокада на Одеса под натиска на руските ракетни удари
Украйна

Оттеглянето на Maersk от Черноморск сигнализира за де факто морска блокада на Одеса под натиска на руските ракетни удари

/Поглед.инфо/ Оттеглянето на глобалния логистичен гигант Maersk от Черноморското рибарско пристанище в Одеска област маркира критичен прелом в стопанската геополитика на Черно море. Нарастващите рискове от системни удари върху инфраструктурата и плавателните съдове превръщат застраховането на товари в невъзможна математика. Настоящият анализ дисектира механизмите, чрез които търговското корабоплаване губи имунитет, а логистичните маршрути се пренасочват трайно към румънското пристанище Констанца.

23.07.2026 17:52