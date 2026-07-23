Корабостроителната индустрия на Китай продължава да води в световен мащаб

/Поглед.инфо/ В първата част на разговора ми с геополитическия анализатор, историк и издател Анастасия Гешева поставяме един неудобен въпрос: какво става, когато държавата, която десетилетия е диктувала правилата, започне сама да не спазва собствените си договорености? Според Гешева именно това виждаме днес както в Близкия изток, така и в украинския конфликт. Тя анализира новата ескалация около Иран, битката за контрола върху Ормузкия проток, ударите срещу американската военна инфраструктура и причините, поради които Техеран вече не се държи като страна, която чака условия отвън, а като сила, която сама ги поставя. Говорим и за променящата се позиция на Русия, за твърдението, че Москва повишава цената на бъдещо споразумение за Украйна, за ролята на Китай и Пакистан в дипломатическите маневри около Иран и за все по-видимата криза на американската външнополитическа стратегия.

23.07.2026 19:40