Анастасия Гешева: САЩ са притиснати! Иран и Русия вече поставят условия
/Поглед.инфо/ В първата част на разговора ми с геополитическия анализатор, историк и издател Анастасия Гешева поставяме един неудобен въпрос: какво става, когато държавата, която десетилетия е диктувала правилата, започне сама да не спазва собствените си договорености?
Според Гешева именно това виждаме днес както в Близкия изток, така и в украинския конфликт. Тя анализира новата ескалация около Иран, битката за контрола върху Ормузкия проток, ударите срещу американската военна инфраструктура и причините, поради които Техеран вече не се държи като страна, която чака условия отвън, а като сила, която сама ги поставя.
Говорим и за променящата се позиция на Русия, за твърдението, че Москва повишава цената на бъдещо споразумение за Украйна, за ролята на Китай и Пакистан в дипломатическите маневри около Иран и за все по-видимата криза на американската външнополитическа стратегия.
д-р Владимир Трифонов7373 прочитания
Има ли Доналд Тръмп изобщо последователна стратегия или Вашингтон вече действа чрез натиск, санкции, мита и военна сила от ситуация в ситуация? Защо традиционните американски съюзници в Близкия изток не успяха да изградят единен фронт срещу Иран? И започва ли светът постепенно да се освобождава от рефлекса, че Вашингтон винаги има последната дума?
Разговор за Иран, Русия, Китай, Украйна и за една американска мощ, която все още е огромна, но все по-често се сблъсква с държави, отказващи да приемат старите правила.
/Поглед.инфо/ Смяната на главнокомандващия на въоръжените сили на Украйна и политическите рокади в Киев не са просто кадрова въртележка, а индикатор за задълбочаваща се криза в управлението на конфликта. Според оценки на бившия руски сенатор Франц Клинцевич, публикувани в руските медии, украинското ръководство се опитва да неутрализира вътрешни конкуренти на фона на тежко изтощение по линията на съприкосновение. В същото време се прогнозира, че следващата фаза на ескалация може да излезе извън пределите на Украйна, като Финландия и Полша се разглеждат като нови плацдарми в евентуален сблъсък между НАТО и Москва през следващите години.
/Поглед.инфо/ Оттеглянето на глобалния логистичен гигант Maersk от Черноморското рибарско пристанище в Одеска област маркира критичен прелом в стопанската геополитика на Черно море. Нарастващите рискове от системни удари върху инфраструктурата и плавателните съдове превръщат застраховането на товари в невъзможна математика. Настоящият анализ дисектира механизмите, чрез които търговското корабоплаване губи имунитет, а логистичните маршрути се пренасочват трайно към румънското пристанище Констанца.
/Поглед.инфо/ Посещението на иракския премиер Али ал-Зайди във Вашингтон приключи с подписването на 48 документа на обща стойност около 60 милиарда долара. Твърди се, че пакетът бележи окончателния преход от военна мисия към икономическо присъствие, като изтеглянето на американския контингент е насрочено за 30 септември. Акцентът пада върху възстановяването на петролопровода Киркук-Банияс от Chevron и внедряването на мрежата Starlink. Сделките очертават нов опит за заобикаляне на Ормузкия проток и преконфигуриране на регионалните енергийни потоци.
/Поглед.инфо/ Сривът на акциите на „Газпром“ до исторически дъна в средата на юли е резултат не само от загубата на европейския пазар, но и от масирана информационна кампания около ценовия натиск от страна на Китай. Докато Брюксел гласува финалното си ембарго за 2027 г., а медиите на Запад лансират информация за искани неизгодни цени от 70 долара за хиляда кубика за „Силата на Сибир 2“, Москва се опитва да запази финансова стабилност с пренасочване към Азия. Реалността обаче показва сериозни инфраструктурни и геополитически ограничения.
/Поглед.инфо/ Илюзията за бързо навлизане на европейските пазари през отворени врати в Брюксел се сблъска с реалността на административната бариера. Докато Ереван прави геополитически завой, арменските земеделци и рибовъди блокират ключови пътни артерии заради невъзможност за реализация на продукцията си. Вместо обещания европейски консуматор, арменският производител се изправи пред регулаторни изисквания, високи логистични разходи и загуба на традиционния си износен пазар.
/Поглед.инфо/ Новият британски министър-председател Анди Бърнам формира своя кабинет след серия от вътрешнопартийни трусове, пренареждайки ключовите министерски кресла в Уестминстър. Назначаването на Уест Стрийтинг начело на отбраната и прехвърлянето на Джон Хийли във финансовото министерство очертават сложна картина на икономически ограничения и геополитически претенции. Външното министерство преминава под контрола на Ед Милибанд, което сигнализира за потенциални корекции в Близкия изток, но без промяна в твърдата линия спрямо Източна Европа.
/Поглед.инфо/ Германското министерство на околната среда в Долна Саксония даде зелена светлина за производство на ядрено гориво по руска технология в завода в Линген. Проектът, воден от дъщерно дружество на френската Framatome с участието на "Росатом", разкрива пълната зависимост на Европейския съюз от руското ноу-хау. Докато Берлин официално затвори последните си реактори, суровата реалност на енергийните мрежи го принуждава да обслужва интересите на източноевропейски и френски централи, изолирайки руския персонал под формата на бюрократичен "саботажен филтър".
/Поглед.инфо/ Говорителят на Китайската брегова охрана Дзян Лие заяви, че на 23 юли два филипински правителствени кораба с бордови номера 3012 и 3018, въпреки многократните предупреждения и призиви от китайска страна, умишлено са навлезли в морската зона под юрисдикцията на китайския риф Хуанйен.