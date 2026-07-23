Китай призова за международно сътрудничество в управлението на природните ресурси

/Поглед.инфо/ Китай призова международната общност да засили сътрудничеството за по-добро управление на природните ресурси и за гарантиране на стабилността на глобалните вериги за доставки.

Заместник постоянният представител на Китай в ООН Сун Лей заяви, че природните ресурси са основа за човешкото оцеляване и устойчивото икономическо и социално развитие. Той подчерта необходимостта от общи усилия за повишаване на прозрачността и проследимостта на ресурсните вериги, предотвратяване на незаконния добив и трафика на природни богатства, както и ограничаване на злоупотребата с ресурси в условия на въоръжени конфликти.

Според китайската страна международната общност трябва да се придържа към принципите на мирното решаване на спорове и устойчивото развитие.