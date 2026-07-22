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Поглед към Китай

Си Дзинпин призова за това Китай да се развива като силна в образованието държава

/Поглед.инфо/ Генералният секретар на ЦК на ККП, председател на КНР и на Централната военна комисия Си Дзинпин, наскоро издаде важни инструкции относно основното образование. От 18-ия конгрес на ККП (2012 г.) насам ЦК на партията е дал приоритет на основното образование като фундаментална и пионерска задача, предприемайки множество мерки за насърчаване на значителното му развитие. Освен това китайските власти предоставят силна подкрепа за изграждането на силна страна в областта на образованието.

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Си Дзинпин призова за това Китай да се развива като силна в образованието държава
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Си Дзинпин подчерта, че по новия път Китай трябва да се ръководи от идеята за социализма с китайска специфика в новата ера, да прилага изцяло образователната политика на партията, да изпълнява фундаменталната задача за насърчаване на добродетелта чрез образование и неуморно да използва иновативните теории на партията. По този начин страната ще култивира моралния характер и ще образова хората, като подготвя социалистически строители и наследници, които са всестранно развити в морално, интелектуално, физическо, естетическо и трудово образование.

Националната конференция за основно образование се проведе в Пекин на 22 юли. Дин Сюесян, член на ПК на Политбюро на ЦК на ККП и вицепремиер на Държавния съвет, присъства на срещата и произнесе реч.

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