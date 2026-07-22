Си Дзинпин призова за това Китай да се развива като силна в образованието държава

Си Дзинпин подчерта, че по новия път Китай трябва да се ръководи от идеята за социализма с китайска специфика в новата ера, да прилага изцяло образователната политика на партията, да изпълнява фундаменталната задача за насърчаване на добродетелта чрез образование и неуморно да използва иновативните теории на партията. По този начин страната ще култивира моралния характер и ще образова хората, като подготвя социалистически строители и наследници, които са всестранно развити в морално, интелектуално, физическо, естетическо и трудово образование.
Националната конференция за основно образование се проведе в Пекин на 22 юли. Дин Сюесян, член на ПК на Политбюро на ЦК на ККП и вицепремиер на Държавния съвет, присъства на срещата и произнесе реч.