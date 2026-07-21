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Свят

Близкия изток: Вакуумът на стратегията на Тръмп за Близкия изток

/Поглед.инфо/ Новата вълна от въздушни удари в региона насочва вниманието към липсата на изчистен план за изход от кризата от страна на Белия дом. По оценка на анализатори, Вашингтон подценява способността на Техеран да пренасочи енергията на конфликта към морските артерии и ключовата инфраструктура в Персийския залив, което поставя под въпрос дългосрочната устойчивост на американското присъствие там.

Дежурен редактор - д-р Румен Петков 10277 прочитания
Близкия изток: Вакуумът на стратегията на Тръмп за Близкия изток
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По публикация в CNN. Редакционна разработка, анализ и допълнителен контекст: Поглед.инфо.

Анатомия на един стратегически капан

Ситуацията в Близкия изток отдавна надхвърли рамките на обичайната размяна на удари. По изчисления на експерти, броят на държавите, засегнати пряко или косвено от иранския отговор, вече надхвърля десет. Това включва логистични центрове, военни бази и посолства на териториите на съюзници като Саудитска Арабия, Кувейт, Бахрейн, Обединените арабски емирства, Катар и Оман.

Тук има нещо, което не излиза. Администрацията в САЩ твърди, че целта е намаляване на военния потенциал на Иран, но цифрите сочат друго. Ормузкият проток остава парализиран, а това блокира глобалните петролни доставки.

Според адмирал Брад Купър, ръководител на Централното командване на САЩ, мащабът на логистичните предизвикателства е безпрецедентен. Но дали бомбардировките на крайбрежните съоръжения водят до промяна в поведението на Техеран? Фактите показват липса на такъв ефект.

Лимитите на военната принуда

Израелското ръководство залага на преследване на висши военни командири от Корпуса на ислямската гвардия (IRGC). Тази тактика обаче не води до ликвидиране на командната верига, а напротив – провокира асиметричен отговор.

Твърди се, че подобни методи само засилват вътрешната консолидация в Иран. Дали това е търсен ефект от регионалните играчи?

Във Вашингтон министърът на енергетиката Крис Райт защитава тезата за необходимостта от превенция на ядрената програма. Критиците обаче отбелязват, че липсва механизъм за контрол върху скритите материали.

Тук се появява фундаменталният въпрос за времето. До междинните избори в САЩ остават броени месеци, а времето за постигане на резултат изтича с катастрофална скорост.

Морските артерии под обсада

Блокадата на ключови точки като пролива Баб ел-Мандеб с участието на йеменските хути демонстрира способността на иранските съюзници да влияят върху световната търговия.

Тръмп изглежда изправен пред стена. Опциите за сухопътна интервенция отдавна са отхвърлени от военните експерти като логистично безумие.

По оценка на адмирал в оставка Джеймс Ставридис, стратегията повтаря грешки от минали кампании, където продължителният натиск не е довел до политическа капитулация на противника. Иран разполага с достатъчни запаси от дронове и ракети, за да поддържа това състояние за неопределено време.

Дипломатическото задънена улица

Възможността за преговори изглежда минимална, тъй като официалният изискван от Техеран минимум е пълно изтегляне на американските сили от региона.

Администрацията не може да приеме подобни условия без политически срив у дома. В същото време продължаването на въздушните удари без ясна крайна цел се превръща в изтощителен процес.

Сенатор Том Котън подчертава в свои изявления, че непосредствена заплаха преди началото на операцията не е била дефинирана по категоричен начин, което допълнително усложнява вътрешнополитическия дебат в САЩ.

Перспективи пред регионалната архитектура

Липсата на международно наблюдение върху ядрените обект оставя темата отворена. Без план за дългосрочно споразумение, сегашният курс води единствено до ескалация на разходите за сигурност.

дали Вашингтон ще успее да намери изход преди наближаващия политически цикъл? Отговорът остава висящ в пространството на неудачните компромиси.

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