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Неудобната анатомия на първите четириноги: Гравитация, триене и един липсващ ген

/Поглед.инфо/ Излизането на гръбначните животни от девонските басейни традиционно се описва през тривиалната триада на белите дробове, крайниците и защитата от изсъхване. Новите данни, публикувани в списание Cell, обаче насочват вниманието към далеч по-прозаичен, но критичен логистичен проблем: физическото натоварване върху епидермиса при пряк контакт с твърда повърхност. Откриването на гена Slurp1 и неговата роля в поддържането на структурната устойчивост на кожата разкрива липсващ молекулярен механизъм, без който преходът към сухоземен начин на живот би бил механично невъзможен поради разрушаване на тъканите под въздействието на гравитацията.

Деж. редактор Александра Докова 2696 прочитания
Неудобната анатомия на първите четириноги: Гравитация, триене и един липсващ ген
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Архитектура на гравитационния шок

Палеонтоложкият архив от късния девон — период преди приблизително 375 милиона години — отдавна е доминиран от костни останки, които разказват история за трансформации в скелета. Всяка учебникарска дисекция на Tiktaalik rosae или Ichthyostega набляга върху модификацията на лъчевите перки в псевдокрайници със здрави раменни кости и гъвкави китки. Но суровата физическа реалност на излизането от водата не се изчерпва с лостовата система на костите. Ввъв водна среда архимедовата сила поема до деветдесет и осем процента от телесната маса на организма. На сушата тази подкрепа изчезва за секунди, а цялото векторно натоварване се пренася върху контактните зони — тоест върху епидермиса.

Водните гръбначни притежават сравнително тънка, непроговяваща кожа, покрита със слузест слой, чиято основна функция е да намалява хидродинамичното съпротивление и да регулира осмотичното налягане. Преминаването върху твърд, сух и абразивен субстрат поставя меките тъкани пред незабавно механично унищожение. Всяко пълзене по девонската тиня или крайбрежните скали създава сили на срязване и триене, които без специална клетъчна армировка биха довели до разкъсване на епидермалната бариера, инфекции и фатална загуба на телесни течности.

И тук изследователският екип, чиито данни бяха публикувани в Cell, удря в една отдавнашна пробойни в теорията. Досега се приемаше, като някаква даденост, че втвърдяването на кожата е просто страничен ефект от синтеза на кератин за защита от дехидратация. Молекулярният анализ обаче показва, че сухоземните животни са разработили специфична генетична инфраструктура, предназначенa да управлява структурния стрес.

Молекулярният амортисьор: Генотипът Slurp1

Генът Slurp1 произвежда специфичен протеин, който действа като регулатор в кожните клетки (кератиноцитите). Сравнителният геномен анализ разкрива пълната липса на този ген при лъчеперките и безгръбначните, докато той присъства последователно в целия клад на четириногите — от съвременните земноводни до птиците и бозайниците. Това разпределение ясно посочва, че Slurp1 се е появил или е бил кооптиран именно по време на преходния период на колонизация на сушата.

За да се разбере оперативната функция на този механизъм, генетиците са използвали лабораторни модели на мишки с нокаутиран (дективиран) ген Slurp1. Резултатите от физическото натоварване върху тези сурогати са красноречиви. Без функционален протеин, под действието на нормалния механичен натиск при ходене, тъканите развиват патологични изменения, идентични с тежки formi на палмоплантарна кератодермия — състояние, характеризиращо се с неконтролирано натрупване на мъртви клетки, напукване, възпаление и последваща загуба на структурна цялост на кожата.

Това означава, че Slurp1 не просто „втвърдява“ кожата, а управлява баланса между пролиферацията на клетките и тяхната диференциация под въздействието на механичен стрес. Той работи като биологичен сензор за натоварване: когато епидермисът е подложен на натиск, протеинът подава сигнали, които предотвратяват хиперкератозата и запазват еластичността на кожната бариера. Без този контролен механизъм първите сухоземни организми буквално биха разрушавали собствената си кожа при всяко опитване за придвижване извън водата.

Логистични парадокси на девонския десант

Класическият разказ за еволюцията обича да използва абстрактни понятия като „стремеж към овладяване на нови среди“ или „бягство от хищници“. Анализът на девонската геохимия и палеоклиматология обаче рисува далеч по-прозаична картината. Краят на девона е белязан от аноксични събития във водните басейни — спад на разтворения кислород, причинен от разрастването на първите сухоземни гори и последващата евтрофикация на реките и делта системите. За риби като Tiktaalik плитководията са били не просто ловно поле, а зона на задушаване.

Придвижването в плитки, тинести и пресъхващи локви е изисквало периодично опорно натискане върху дъното. Палеонтоложките разкопки в канадския арктически архипелаг, където бяха открити вкаменелостите от Tiktaalik, показват биомеханика, при която гръдните перки вече са имали вътрешна костна структура, съответстваща на китка и пръсти, но без твърда връзка с гръбначния стълб. Изчисленията на натоварването показват, че тези животни са „избутвали“ тялото си, вместо да ходят в пълния смисъл на думата.

Това частично издигане обаче е генерирало огромно триене в коремната област и основата на крайниците. Ако приемем, че Slurp1 се е появил именно в този адаптивен прозорец, става ясно, че еволюционното тесно гърло не е било просто развитието на бели дробове — органи за дишане на въздух са съществували при много девонски риби (включително съвременните двойнодишащи) — а способността на външната обвивка да оцелее при контакт с гравитацията.

Съмненията около тази хипотеза обаче остават. Молекулярният часовник, използван за датиране на появата на гена Slurp1, разчита на математически модели за процента на мутации, които често имат значителни отклонения от палеонтологичните данни. Тъй като кожата изключително рядко фосилизира с достатъчно детайли за клетъчен анализ, ние не разполагаме с преки доказателства за нивата на протеина Slurp1 в тъканите на самия Tiktaalik или Acanthostega. Цялата теория се крепи върху индиректни генетични реконструкции от съвременни организми и наблюдения върху нокаутирани миши модели.

От девонската тиня до съвременната клиника

Връзката между девонските адаптации и съвременната човешка медицина на пръв поглед изглежда пресилена, но клиничните данни показват друго. При хората мутациите в гена SLURP1 са пряко свързани със синдрома на Маледа — рядко автозомно-рецесивно заболяване, засягащо дланите и ходилата с тежка кератодермия, еритема и болезнени фрактури на епидермиса.

Фактът, че увреждането на един и същ ген при съвременния човек и при експерименталните мишки произвежда почти идентична патология, потвърждава, че консервативността на този механизъм е изключително висока. Това е молекулярно наследство, останало непокътнато в продължение на над 300 милиона години. Всеки път, когато стъпваме върху твърда повърхност, клетките на нашите ходила разчитат на същия протеин, който е спасил първите четириноги от механично разрушаване на кожата при техните първи стъпки извън водата.

В крайна сметка, овладяването на сушата не е било еднократен грандиозен акт, а бавна, физически мъчителна асимилация, при която всеки нов сантиметър спечелена територия е изисквал сложни корекции на молекулярно ниво. Без тези невидими, микроскопични амортисьори, костните и белодробните адаптации щяха да останат просто неизползвани анатомични чертежи, заседнали в тинята на девонските пресъхващи езера.

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