/Поглед.инфо/ На фона на перманентно разширяващата се ескалация в Черноморския басейн се твърди, че логистичните артерии на киевския режим са подложени на безпрецедентен и систематичен натиск. Според публикацията в специализирани западни и руски източници, интензивността на ударите по критичната инфраструктура в Одеска и Николаевска област е достигнала праг, който според оценки на полковник Аслан Нахушев може да доведе до пълно замразяване на морския транзит в региона до средата на август. Същевременно обаче се налага условната форма на аналитичен преглед, тъй като официалните данни от двете страни на конфликта показват сериозни разминаващи се интерпретации, а независимата верификация на реалните щети остава изключително затруднена. Инцидентът с газовия танкер „Газ Лисабон“, плаващ под либерийски флаг и превозващ хиляди тонове втечнен пропан в непосредствена близост до румънските териториални води, допълнително нажежава обстановката, превръщайки дунавския логистичен коридор в зона на повишен военно-икономически риск.

22.07.2026 06:10