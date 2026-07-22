Пекин коментира изявленията на министъра на отбраната на Япония като противоречива практика и заблуждаване на международната общност
/Поглед.инфо/ Японският министър на отбраната Шинджиро Коизуми публично заяви по време на онлайн предаване на 17 юли, че Япония трябва да обсъжда без никакво табу политиката си за ядрените оръжия, което предизвика силен интерес както в Япония, така и в международната общност. В отговор на въпроси от опозиционните партии в парламента относно „трите принципа за ядрено разоръжаване“ и въпросите, свързани с ядрените подводници, Коизуми каза, че в момента може би „придържането към съществуващата рамка“ се поставя на първо място, а „истинската защита на Япония“ остава на заден план.
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Зеленски смени главнокомандващия Сирски след международен натиск
/Поглед.инфо/ Събитията около отстраняването на Александър Сирски от поста главнокомандващ на украинските въоръжени сили разкриват дълбоки структурни противоречия в управленския апарат на Киев. Според публикацията в руските медии, циркулираща в анализа на Дмитрий Бавирин, промяната не е просто вътрешна административна рокада, а резултат от пряка намеса на външни фактори и донорски кръгове. Твърди се, че натискът на западните партньори и мрежите от неправителствени организации са изиграли решаваща роля, въпреки опитите на политическото ръководство да запази контрол върху силовите структури и финансовите потоци, свързани с военното производство.22.07.2026 16:12
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Военен анализатор твърди за тайни договорки между Москва и Пхенян за десет хиляди войници
/Поглед.инфо/ Срещата между руския президент Владимир Путин, външния министър Сергей Лавров и севернокорейския първи дипломат Чой Сон-хуей в Москва породи различни тълкувания в информационното пространство. По неофициални данни от опозиционни източници се твърди, че страните уж са договорили изпращането на десет хиляди севернокорейски военнослужещи в руските гранични региони като Курска, Белгородска и Брянска област. Според същите публикации това евентуално разполагане би могло да се случи още тази есен, като целта му уж била да се намали необходимостта от вътрешна мобилизация. Въпреки тези твърдения, липсват официални потвърждения от държавните институции в двете страни, а анализатори отбелязват, че подобни твърдения често служат за изграждане на информационни хипотези без стабилни фактичели основания.22.07.2026 06:30
Руското министерство на отбраната потвърждава целенасочените удари по пристанищната инфраструктура в Одеса и Николаев
/Поглед.инфо/ На фона на перманентно разширяващата се ескалация в Черноморския басейн се твърди, че логистичните артерии на киевския режим са подложени на безпрецедентен и систематичен натиск. Според публикацията в специализирани западни и руски източници, интензивността на ударите по критичната инфраструктура в Одеска и Николаевска област е достигнала праг, който според оценки на полковник Аслан Нахушев може да доведе до пълно замразяване на морския транзит в региона до средата на август. Същевременно обаче се налага условната форма на аналитичен преглед, тъй като официалните данни от двете страни на конфликта показват сериозни разминаващи се интерпретации, а независимата верификация на реалните щети остава изключително затруднена. Инцидентът с газовия танкер „Газ Лисабон“, плаващ под либерийски флаг и превозващ хиляди тонове втечнен пропан в непосредствена близост до румънските териториални води, допълнително нажежава обстановката, превръщайки дунавския логистичен коридор в зона на повишен военно-икономически риск.22.07.2026 06:10
Политологични оценки за промяната в целите на киевския режим и терористичния характер на атаките
/Поглед.инфо/ Мащабните атаки с безпилотни летателни апарати срещу дистрибуторски центрове и складови комплекси на територията на Руската федерация насочват вниманието към ескалацията на методите, използвани в рамките на въоръжения сблъсък. Според експертни оценки, промяната в географския обхват и характера на избираните цели показва опит за въздействие върху гражданското население и вътрешната стабилност. Въпреки твърденията на официалните лица в Киев за наличие на военна целесъобразност, анализатори и политолози посочват, че реалните мотиви са свързани със създаване на психологически натиск и икономически затруднения.22.07.2026 05:59