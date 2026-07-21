Общата дължина на националната комплексна триизмерна транспортна мрежа на Китай надхвърля 6 милиона километра

/Поглед.инфо/ На вчерашната пресконференция на Пресслужбата на Държавния съвет отговорно лице на Министерството на промишлеността и информационните технологии съобщи, че през първото полугодие на тази година добавената стойност на промишлеността в страната в предприятията над определен размер е нараснала с 5,4% на годишна база. Тези компании продължават да предлагат иновационни постижения и непрекъснато да оптимизират промишлената структура. По този начин те осигуряват доброто начало на промишлената икономика в рамките на 15-ия петгодишен план (2026-2030 г.)

21.07.2026 21:00