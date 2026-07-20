Култът към "Фанапоана": Защо кралица Ранавалона унищожи половината от собствения си народ

/Поглед.инфо/ Историческата памет има навика да опакова сложни геополитически и стопански процеси в удобни, психологически опростени клишета. Когато европейската историография от XIX век се сблъсква с решителния отпор на Мадагаскар срещу колониалната експанзия, тя бързо лепва етикета "лудост" върху кралица Ранавалона I. Зад разказите за суеверия, отрова и кървави екзекуции обаче се крие една далеч по-сурова реалност: брутален, но изключително прагматичен опит за запазване на държавния суверенитет чрез пълна мобилизация на ресурсите, логистична изолация и физическо унищожение на всяка потенциална пета колона.

Разглеждането на управлението на Ранавалона I (1828–1861 г.) единствено през призмата на нейния индивидуален психопрофил е фундаментална изследователска грешка. Документите от периода, включително записките на френския авантюрист Жан Лаборд и докладите на Лондонското мисионерско общество (LMS), показват, че кралство Имерина е било изправено пред класически ресурсни и логистични примки.

Предшественикът ѝ, Радама I, беше отворил вратите за британското влияние в замяна на военна помощ и модерно оръжие. Резултатът? Навлизането на протестантството започна бързо да подкопава традиционната социална структура "финапоана" — система на ангария и неплатен трудов данък към короната, върху която се крепеше цялата икономика на острова. Когато субектът започне да се моли на чужд Бог, той спира да вижда в владетеля единствен източник на легитимност и земя. Ранавалона просто пресметна риска: Британската империя използваше Библията като картографски инструмент за бъдещо анексиране.

[СНИМКА: Портрет на кралица Ранавалона I от XIX век или графика на кралския двор в Антананариво]

Анатомията на терора: Икономика на преживяването

Има един сериозен историко-демографски проблем с популярната теза за "спадането на населението от 5 на 2,5 милиона". Изчисленията на населението на Мадагаскар преди средата на XIX век са правени "на око" от британски офицери и френски търговци. Преброяване в съвременния смисъл не е съществувало. Данните от архивите на двореца в Антананариво показват нещо друго — невиждана демографска миграция и висок процент смъртност, причинени не толкова от публичните екзекуции, колкото от епидемии от шарка и малария по време на задължителните военни кампании и инфраструктурни проекти.

Системата "Фанапоана" изискваше стотици хиляди селяни да изграждат пътища, да копаят оризови тераси и да леят оръдия без никакво захранване от държавния резерв. Хората умираха от глад и изтощение, а не само от пиенето на отровата "танжена" — традиционният съдебен процес чрез ордалия. Употребата на танжена (екстракт от ядките на дървото Cerbera manghas) наистина е документирана като инструмент за контрол: според записките на британския консул, около 20–30 хиляди души годишно са били подлагани на този тест за лоялност. Но това не бе "лудост", а суров, средновековен механизъм за вътрешна сигурност и изчистване на дисиденти.

Текстова препратка: За повече информация относно механизма на колониалните ордалии, вижте нашето предишно изследване за [Икономическата структура на предколониална Африка].

Сделката с Жан Лаборд и технологичната автономия

Ранавалона не беше фанатик, който отхвърляше Запада по дивашки причини. Тя отхвърляше западния суверенитет, но жадуваше западните технологии. Прагматизмът ѝ проличава най-ясно във връзката ѝ с корабокруширалия френски инженер Жан Лаборд. В продължение на десетилетия Лаборд построява за кралицата цял промишлен комплекс в Мантисоа — фабрики за барут, оръдия, стъкло, сапун, текстил и коприна.

Кралицата използваше европейските мисионери и занаятчии до последната капка от техните знания. Когато получи технологията за производство на сапун и муниции, тя просто затвори границите. Европа бе използвана като доставчик на знание, след което бе изтласкана вън от границите, преди да е успела да внедри войските си.

Драмата около нейните три брака и екзекуцията на премиера Андриамихадза също има чист политически генезис. Андриамихадза бе лидер на про-британската фракция в двора. Неговото отстраняване бе просто прочистване на кабинета в момент, когато британски и френски военни кораби бомбардираха пристанището Таматаве (Туамасина) през 1845 г. Мадагаскар се бореше за физическото си оцеляване срещу двете най-големи империи на своето време и водеше тази война с наличните средства — абсолютна вътрешна репресия и пълна липса на сантимент.

Текстова препратка: Вижте също [Геополитическите борби за Индийския океан през XIX век].

Когато Ранавалона I умира през 1861 г., тя оставя след себе си независим, технологично въоръжен за времето си Мадагаскар, който успява да удържи френската пълноценна колонизация чак до 1895 г. — почти три десетилетия след нейната смърт. Траурните 12 000 зебу, изклани в нейна памет, не са просто кървав ритуал, а огромен преразпределителен икономически акт за населението, свикнало на системни лишения. Нейният наследник Радама II наистина отваря страната и подписва "Хартата Ламбер", предавайки ресурсите на чужденци, поради което е удушен с копринен шнур едва две години по-късно от собствените си благородници. И тук възниква въпросът: луда ли бе кралицата, или просто бе единствената, която разбра точната цена на френско-британското "просвещение"?