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Митът за саванния пробив: Какво всъщност правеха горилите, докато ние правехме оръдия

/Поглед.инфо/ Въпросът за еволюцията на приматите страда от тежък, почти неизлечим антропоцентризъм. В масовото съзнание, а често и в популярните изложения, историята на хоминидите се свежда до елементарна права линия: една маймуна слиза от дървото, взема камък в ръка и поема към космическата ера, докато останалите нейни братовчеди просто остават по клоните в състояние на някакъв еволюционен застой. Това, разбира се, е методологическа грешка. Научните факти показват съвсем различна картина – сложна, криволичеща и лишена от телеологичен план мрежа от адаптации, в която днешните горили, шимпанзета и орангутани са претърпели точно толкова физиологични и генетични трансформации, колкото и самият човешки род.

Деж. редактор Александра Докова 3142 прочитания
Митът за саванния пробив: Какво всъщност правеха горилите, докато ние правехме оръдия
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Ако съблечем палеоантропологията от романтичните интерпретации и погледнем сухо към фактите, пред нас се разкрива една крайно неравномерна картина на задвижващите ресурси и природните лимити. Семейството на хоминидите се отделя от общия прародител на тесноносите маймуни приблизително в границата между олигоцена и миоцена — преди 25 до 23 милиона години. През този период теренът и климатът са абсолютно определящи. Първото голямо разклонение, което се отделя морфологично и чисто географски, е това на орангутаните. Тяхната линия скъсва с африканския масив преди 15–13 милиона години. По-късно, в интервала между 10 и 8 милиона години, африканският континент става арена на следващото разцепване — появява се самостоятелният вектор на горилите. Последната известна дивергенция е тази между предците на Homo и тези на рода Pan (шимпанзетата), събитие, заковано от молекулярните часовници между 7 и 6 милиона години преди настоящето. Всички познати ни днес четири рода са сравнително нови анатомични конструкции, дооформени в последните 2 милиона години на плейстоцена.

Азиатският архив: Където скалите запазиха костите

За разлика от африканските форми, еволюционната линия на орангутаните разполага със сравнително богат палеонтологичен запис. Причината тук не е в някаква специална динамика на вида, а в простата геология и химия на почвите. Седиментните басейни в Южна и Югоизточна Азия се оказаха далеч по-гостоприемни за фосилизация, отколкото киселинният хумус на екваториална Африка.

Между 12 и 8 милиона години в района на днешните Шиваликски хълмове (Индия и Пакистан) твърдо подтвърдено е съществуването на рода Sivapithecus. Изолираните челюстни фрагменти, орбиталните профили и специфичната лицева морфология показват почти огледално сходство с днешния Pongo. В същото време скелетните пропорции на Sivapithecus разкриват нещо важно: тонажът и локомоторната му система са били пригодени за значително по-често придвижване по земята. С други думи, специалистът по дървесен живот, кацнал на клоните на Суматра и Борнео днес, е продукт на по-късна вторична специализация.

Паралелно с това, находките от Тайланд (Horatpithecus, на възраст 9–7 милиона години) доказват, че специфичният тип зъбен емайл с висока плътност и ниски куспиди е вече напълно формиран анатомичен патент. А присъствието на Ankarapithecus в Анатолия преди 10 милиона години директно разбива елементарната хипотеза за праволинейна миграция от точка А до точка Б. Налице е бил огромен, непрекъснат ареал на прото-орангутани, простиращ се от Източна Африка през Мала Азия до Индокитай.

Големият куриоз в този клон обаче остава Gigantopithecus blacki. Скелетният материал от него е оскъден — основно десетки хиляди изолирани зъби и няколко масивни долни челюсти, открити в карстовите пещери на Южен Китай и Виетнам. Анализът на протеома от емайла потвърждава, че Gigantopithecus е пряк сестра-таксон на орангутаните. С биомаса, надхвърляща 300 килограма, и изчислена височина около три метра, този вид е бил максималният възможен биомеханичен опит за съществуване на примат с такива размери. Той изчезва от палеонтологичния архив преди едва 100 000 години — най-вероятно смазан от климатичната промяна, която свива растителните му ресурси, а не от някакви мистериозни причини.

Африканското архивно гробище: Климат, киселина и липса на останки

Докато азиатският клон оставя следи в пясъчниците, в Африка ситуацията е коренно различна. Екваториалните дъждовни гори са истинско "архивно гробище" за палеонтолозите. Влажността, микробиологичната активност и изключително ниското pH на почвата разграждат органичния фосфат в костите за броени десетилетия. Поради тази причина преходните форми при горилите и шимпанзетата се броят на пръстите на едната ръка.

Единственият сериозен фосилен кандидат, свързван с ранната линия на горилите, е Chororapithecus abyssinicus, открит във формацията Чорора в Етиопия и датиран на около 8 милиона години. Разполагаме единствено с осем зъба. Но точно структурата на тези зъби — високи режещи ръбове и дебел емайлов слой — показва, че микроеволюционният натиск за преминаване към твърда, влакнеста растителна храна вече е дал своя резултат. Това съвпада с генетичните маркери, които фиксират отделянето на горилите от общия стволов хоминид преди 8–9 милиона години. Всичко останало до появата на съвременните Gorilla gorilla и Gorilla beringei преминава в пълно мълчание на фосилния запис. Генетичната дивергенция между тези два съвременни вида е настъпила съвсем наскоро — преди около 260 000 години, вероятно стимулирана от свиването на горските масиви по време на глациалните максимуми.

                  Общ прародител на хоминидите (25-23 млн. г.)
                                 │
         ┌───────────────────────┴───────────────────────┐
   Линия на Орангутана                             Африкански хоминиди
 (Отделяне: 15-13 млн. г.)                         (10-8 млн. г.)
         │                                               │
   ┌─────┴──────────────┐                       ┌────────┴────────┐
Сивапитек          Гигантопитек              Горила         Общ прародител 
(12-8 млн. г.)   (2.2 млн.-100 хил. г.)    (8-9 млн. г.)    Homo / Pan
                                                                  │
                                                        ┌─────────┴─────────┐
                                                       Homo             Шимпанзе
                                                   (7-6 млн. г.)      (7-6 млн. г.)

Проблемът за общия прародител: Кой всъщност се промени повече?

Дълго време в общественото съзнание доминира идеята, че шимпанзето е "изостанало" на нивото на общия ни прародител, докато хората са претърпели радикална морфологична промяна. Генетиката и сравнителната анатомия днес опровергават този опростенглед.

Морфологичният кандидат за последен общ прародител между Homo и Pan все още е обект на люти научни спорове. Находки като Sahelanthropus tchadensis (Чад, ~7 милиона години) и Orrorin tugenensis (Кения, ~6 милиона години) показват, че анатомичната мозайка е била много по-усложнена, отколкото ни се иска. При Sahelanthropus позицията на foramen magnum (големия тилен отвор) загатва за изправен стоеж, но обемът на черепната кутия (около 350–380 куб. см) е абсолютно идентичен с този на днешното шимпанзе. При Orrorin бедрената кост носи белези на двуногост, но метакарпалните кости на ръцете са извити — сигурен белег за продължително катерене.

Истината е, че съвременните шимпанзета (Pan troglodytes) са се променили точно толкова, колкото и хората, но в различна адаптивна посока. Техните изключително дълги пръсти, специфичният механизъм за ходене на кокалчетата на пръстите (knuckle-walking) и специализираната мускулатура на раменния пояс са високоспециализирани еволюционни придобивки, а не "примитивни" белези.

Малкото налични фосили от рода Pan — като зъбните останки от Буртеле в Етиопия (на възраст 3.3 милиона години) — потвърждават, че шимпанзетата са съществували като отделна, напълно оформена екологична ниша успоредно с ранните австралопитеци.

По-късното разделяне вътре в самия род Pan преди около 2 милиона години е класически урок по географски изолационизъм. Формирането на река Конго създава абсолютна физическа бариера. Популациите на север от реката, принудени да се състезават за ресурси в по-сурова и променлива среда, развиват патрилокални, силно патриархални и агресивни социални структури (Pan troglodytes). На юг от реката, при изобилие на хранителни ресурси и липса на конкуренция от страна на горилите, се формира Pan paniscus (бонобо) — вид с матриархална структура, при който социалното напрежение се тушира чрез неконфликтно поведение.

Така че, когато питаме как маймуната се е превърнала в човекоподобна маймуна, въпросът съдържа фундаментална грешка. Нито един от съвременните видове не е "спрял" в развитието си. Всеки от тях е извървял милиони години самостоятелен, тежък път, белязан от климатични сривове, промени в растителния покров и брутален естествен подбор. А фактите, заковани в оскъдните останки и генетичния код, просто чакат да бъдат прочетени без излишно самонадеяно самозаслепление.

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