Китай ще предприеме мерки при необходимост след национализацията на British Steel

/Поглед.инфо/ На 16 юли британското правителство обяви, че е национализирало British Steel съгласно Закона за национализация на стоманодобивната индустрия от 2026 г. Така то поема контрола над предприятието, което досега беше собственост на китайската група Jingye. Властите съобщиха още, че чрез подзаконови актове ще бъде създаден механизъм за компенсации, които ще бъдат определени след независима оценка. Британският премиер Киър Стармър заяви, че решението ще гарантира бъдещето на британската стоманодобивна индустрия и ще защити работните места в сектора.

Коментирайки случващото се говорител на китайското Министерство на външните работи подчерта, че случаят вече предизвика широк обществен интерес в Китай. Начинът, по който британската страна ще се справи с въпроса, ще повлияе пряко върху оценката на китайските инвеститори за инвестиционния климат във Великобритания, както и върху доверието на китайското общество към британското правителство. Между Китай и Великобритания има споразумение за защита на инвестициите и законните права и интереси на инвеститорите трябва да бъдат напълно гарантирани в съответствие със закона.

Китай призова британската страна стриктно да спазва пазарните принципи и духа на двустранното споразумение и да намери решение, приемливо и за двете страни, включително по въпроса за компенсациите. Говорителят допълни, че Китай подкрепя предприятията да защитават правата си по съдебен ред, следи отблизо развитието на случая и при необходимост ще предприеме мерки за защита на законните си права и интереси.