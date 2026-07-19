Китай ще предприеме мерки при необходимост след национализацията на British Steel

Коментирайки случващото се говорител на китайското Министерство на външните работи подчерта, че случаят вече предизвика широк обществен интерес в Китай. Начинът, по който британската страна ще се справи с въпроса, ще повлияе пряко върху оценката на китайските инвеститори за инвестиционния климат във Великобритания, както и върху доверието на китайското общество към британското правителство. Между Китай и Великобритания има споразумение за защита на инвестициите и законните права и интереси на инвеститорите трябва да бъдат напълно гарантирани в съответствие със закона.
Китай призова британската страна стриктно да спазва пазарните принципи и духа на двустранното споразумение и да намери решение, приемливо и за двете страни, включително по въпроса за компенсациите. Говорителят допълни, че Китай подкрепя предприятията да защитават правата си по съдебен ред, следи отблизо развитието на случая и при необходимост ще предприеме мерки за защита на законните си права и интереси.