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Пробойна в учебниците по биология: Доказателството за нов вътреклетъчен органел нитропласт

/Поглед.инфо/ Откритието на нов клетъчен органел, наречен нитропласт, поставя под въпрос досегашните ни представи за границите на еволюционната интеграция. Изследване на международен екип от учени потвърждава, че едноклетъчното водорасло Braarudosphaera bigelowii е асимилирало азотфиксиращата цианобактерия UCYN-A, превръщайки я в перфектно смазано колело от собствената си метаболитна машина. Това събитие от типа на първичната ендосимбиоза се е случвало само два пъти в досегашната история на земния живот – при формирането на митохондриите и хлоропластите. Сега обаче научната общност разполага с неоспорими доказателства за трети случай, фиксиран директно в съвременния океан.

Деж. редактор Александра Докова 4648 прочитания
Пробойна в учебниците по биология: Доказателството за нов вътреклетъчен органел нитропласт
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Термодинамичната цена на свободата и еволюционният пазар

Животът на тази планета, ако изчистим от него романтичния патос, е просто безкрайно преразпределение на химични връзки и борба с ентропията. Най-тежкото логистично предизвикателство за всеки фотосинтезиращ организъм не е слънчевата светлина, а азотът. Атмосферата ни е пълна с него, но той е в химически инертна форма. За да се счупи тройната връзка на азотната молекула, се изисква колосално количество енергия. Растенията винаги са плащали тежък данък на бактериите, за да получат този ресурс. Но в един момент, някъде преди около сто милиона години в топлите плитки морета, една линия едноклетъчни водорасли, известна като Braarudosphaera bigelowii, решава да спре да плаща наем и просто да купи фабриката.

Тази метаболитна трансакция не се случва бързо. Тя изисква милиони години постепенна деградация на генома на наемателя. Анализите, публикувани от изследователската група на професор Джонатан Зер от Калифорнийския университет в Санта Круз, показват, че цианобактерията UCYN-A е загубила способността си да кодира жизненоважни протеини за собствения си метаболизъм. Тя вече не може да съществува самостоятелно в океанската вода. Ако я извадите от гостоприемника, тя просто спира да функционира и умира, защото половината от необходимите й протеини се внасят отвън, произведени от ядрото на самото водорасло. Това не е приятелско съжителство или симбиоза в класическия смисъл на думата, това е пълна интеграция, административно подчинение и превръщането на свободния микроорганизъм в специализиран клетъчен детайл – нитропласт.

За да разберем мащаба на събитието, трябва да се върнем към старата еволюционна теория на Лин Маргулис за ендосимбиозата, която дълго време беше посрещана със здравословен скептицизъм от консервативната академична общност, преди да се превърне в неоспорима догма. Първият такъв прецедент създава митохондриите, които позволяват на клетките да дишат кислород и буквално отварят пътя към многоклетъчния живот. Вторият създава хлоропластите и прави сушата зелена. И в двата случая говорим за събития, променили изцяло геохимичния профил на Земята. Сега виждаме третия случай, който, макар и все още ограничен в рамките на морския планктон, работи по същата безмилостна логика на икономическа целесъобразност.

Логистиката на клетъчното делене и синхронизацията на ресурсите

Един от основних проблеми пред теорията, че UCYN-A е просто съжителстващ симбионт, беше липсата на доказателства за синхронен контрол. При обикновеното партньорство бактериите в клетката се делят по свои собствени закони и времеви графици, често без да се съобразяват с нуждите на по-големия организъм. При нитропласта обаче изследователите използват усъвършенствана синхротронна рентгенова компютърна томография в Лабораторията в Бъркли, за да проследят деленето на клетките в реално време. Резултатите показват абсолютна координация.

Когато водораслото започне да се дели, нитропластът се дели точно преди него, като по този начин гарантира, че всяка от двете нови дъщерни клетки ще получи точно по едно копие от азотфиксиращата машина. Това не е просто механично разделяне на активите. Това е стриктно контролиран процес, управляван от ядрения геном на водораслото. Мащабирането на размерите е константно – обемът на нитропласта заема точно определен процент от общия обем на клетката гостоприемник, независимо от външните условия или географския регион, от който е взета пробата.

Този баланс на ресурсите показва, че метаболизмът на двата някога независими организма вече е едно цяло. Водорослото доставя въглехидрати, генерирани чрез фотосинтеза, а нитропластът ги изгаря, за да захрани ензима нитрогеназа, който улавя азота. Това е скъпа сделка от енергийна гледна точка, но тя прави Braarudosphaera bigelowii напълно независима от наличието на разтворени азотни съединения във водата. В бедните на хранителни вещества океански пустини това е еквивалентно на притежанието на собствен петролен кладенец по време на енергийна криза.

Технологични илюзии и суровата реалност на земеделието

Естествено, веднага след публикуването на данните в списание Science, се появиха гласове, които започнаха да чертаят утопични картини за бъдещето на селското стопанство. Идеята да се пренесат гените на нитропласта в царевицата или пшеницата, за да се елиминира нуждата от изкуствени азотни торове, звучи изкушаващо за инвеститорите и еколозите. Индустриалното производство на торове чрез процеса на Хабер-Бош в момента консумира около два процента от глобалната енергия и разчита изключително на изкопаеми горива. Замяната му с биологичен процес изглежда като логична следваща стъпка.

Но тук се сблъскваме със суровата биофизична реалност. Ензимът нитрогеназа, който извършва цялата магия, е изключително чувствителен към кислород. Той се разрушава почти моментално при контакт с него. При цианобактериите и новооткрития нитропласт този проблем е решен чрез пространствено или времево разделяне на фотосинтезата (която произвежда кислород) и фиксацията на азот. Да се вгради подобна сложна, двуканална транспортна и защитна система в клетките на сухоземно растение е инженерно предизвикателство от съвсем друг порядък. Това не е просто въпрос на "копиране и поставяне" на няколко гена, а на пренаписване на цялата клетъчна архитектура и енергиен баланс на растението.

Освен това, нитропластът все още носи белезите на своята океанска еволюция. Неговият протеинов транспортен апарат е фино настроен към специфичния осмотичен и солев баланс на морската вода. Опитите да се репликира тази система в изкуствена среда или в коренната система на сухоземни култури засега се сблъскват с логистични проблеми на молекулярно ниво, които съвременната синтетична биология трудно може да заобиколи. По-вероятно е нитропластът да остане уникално оръжие на океанския планктон още дълго време, докато ние продължаваме да разчитаме на химическите заводи, за да изхранваме осем милиарда души.

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