Защо научната общност след 1859 година тихомълком затвори архивите за хуманоидите с височина над три метра

/Поглед.инфо/ Днешната научна парадигма обича да представя миналото като линеен път от простото към сложното, от примитивния маймуноподобен прародител до модерния офис ползвател. Има обаче един дълбок исторически архив, покрит с дебел слой прах и умишлено мълчание, който разкрива съвсем различен сценарий. Преди Чарлз Дарвин да публикува своя труд за произхода на видовете през 1859 г., научната преса и архивите на големите вестници изобилстват от съобщения за открити аномални костни останки с гигантски размери. Днес тези документи гният в мазетата, тъй като физическото им присъствие отваря твърде много пробойни в теорията, застрашавайки кариерите на поколения академични авторитети.

Логистичният парадокс на античното строителство

Ако оставим настрана фолклорните украси и религиозната митология, където Нефилимите и Титаните са облечени в метафорични одежди, чистата физика и логистика ни изправят пред стена от въпроси. Човек няма нужда да вярва в приказки, достатъчно е да погледне кариерите на Баалбек в Ливан или блоковете на Голямата пирамида в Гиза. Съвременните инженери често избягват директния отговор на въпроса как точно се местят монолити с тегло от 800 до 1200 тона без хидравлични системи, стоманени кабели и двигатели с вътрешно горене.

Официалната версия за хиляди роби, дърпащи въжета върху дървени трупи по пясъка, издържа критичен анализ само в кабинети с климатици, но не и на самия неравен терен. Триенето, съпротивлението на материалите и чистата гравитация изискват такова количество човешка сила на квадратен метър, че физическите тела на дърпащите просто няма къде да се поберат около блока.

Когато погледнем физическата сила на потенциалните строители, нещата придобиват друг смисъл. Простата биомеханична логика показва, че структура с височина между три и половина и четири метра не просто има по-дълги лостове на крайниците, но притежава и мускулна маса, която нараства кубично спрямо височината. Разбира се, това води до сериозни спорове в съвременната биология. Изследователят Иван Дик от Мелбърн например твърди, че подобни размери са несъвместими с настоящите гравитационни условия, тъй като костите на такова същество биха се счупили под собствената му тежест при най-малкото рязко движение.

Този аргумент обаче пропуска една подробност, описана в редица независими палеонтологични бележки от началото на деветнайсети век – костната плътност и минералният състав на намерените аномални скелети показват структура, много по-близка до тази на тежките бозайници, отколкото до крехката костна система на съвременния Homo sapiens.

Архивното гробище на деветнайсети век

Преди науката да се институционализира и да наложи строга филтрация на допусканите до обществеността артефакти, медийното пространство функционираше по много по-свободен начин. Вестници като "Ню Йорк Таймс", "Сайънтифик Американ" и десетки регионални хроники от Охайо, Вирджиния и Кентъки в периода между 1820 и 1880 г. редовно публикуват подробни отчети за разкопаване на могили. При строежа на железопътни линии, прокарването на пътища и експлоатацията на въглищни мини, работниците постоянно са се натъквали на погребения на хора с ръст от два и половина до три метра и половина.

Тези доклади не са били анонимни сензации. Те често съдържат точните имена на местните шерифи, лекари и съдии, които са измервали костите на място, описвайки черепи, които лесно могат да се нанижат върху главата на средностатистически мъж. В голяма част от случаите тези останки са били изпращани към новосъздадения Смитсонов институт във Вашингтон, след което следите им изчезват в държавните депа.

Този процес на събиране и систематично "загубване" на неудобни артефакти започва именно когато теорията за естествения отбор изисква чиста, гладка и последователна линия на човешкото развитие. Едно подробно изследване на историческите палеонтологични архиви от 19 век показва как научният консенсус може да бъде пренаписан в рамките на само две десетилетия, за да обслужва новите идеологически нужди на индустриалната ера.

Проблемът със сухоземната биомеханика и ресурсите

Онези, които отхвърлят възможността за съществуването на по-едра хуманоидна раса, често изтъкват въпроса за изхранването и ресурсите. Земя, обитавана от гиганти, би трябвало да изисква колосални количества калории. Но ако се върнем назад във времето към епохата преди последния голям климатичен катаклизъм, съдържанието на кислород в атмосферата и общата биомаса на планетата са били коренно различни. Наличието на гигантска флора и мегафауна е доказан научен факт – от огромните мамути до гигантските ленивци и птици. Защо тогава се приема за абсурдно съществуването на съответстваща по размер хуманоидна линия?

Запазените писмени извори от древен Китай, събрани в аналите на династията Хан, описват хора с ръст от три метра, които са били използвани от императорите за тежка физическа работа и охрана на граничните райони. Тези хроники не са художествена измислица, те са сухи административни документи, описващи порционите храна и платовете, необходими за обличането на тези поданици. Когато съпоставим тези данни с японските средновековни записи за оръжия с необичайни размери, които днес се пазят в някои шинтоистки храмове, картината започва да придобива плашещо реалистични контури.

Днес сме изправени пред интелектуална мъгла, създадена не от липса на доказателства, а от нежеланието да се ревизира вече изградената научна сграда. Признаването на една паралелна или предхождаща раса от гиганти би означавало да се пренапише всяка страница от учебниците по антропология, да се преизчислят методите за датиране и най-вече — да се признае, че съвременният човек може би не е върхът на еволюционното развитие, а просто оцелелият остатък от един много по-сложен свят.