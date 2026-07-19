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Защо Александрийската библиотека вероятно никога не е изгаряла наведнъж

/Поглед.инфо/ Митът за изгарянето на Александрийската библиотека е едно от най-удобните интелектуални оправдания в историята. Свикнали сме да обвиняваме Юлий Цезар, религиозните фанатици или арабските завоеватели за загубата на античното знание, но истината е далеч по-прозаична, прашна и свързана с липса на бюджет, влага и административно безхаберие. Разглеждаме документите, докладите от разкопките на Франк Годио и реалните логистични възможности на античния свят, за да разберем как най-голямото книгохранилище на древността изчезна без нито един физически остатък.

Деж. редактор Александра Докова 5672 прочитания
Защо Александрийската библиотека вероятно никога не е изгаряла наведнъж
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Илюзията за големите числа и папирусната логистика

Когато Димитрий Фалерски докладва на Птолемей I, че е събрал над двеста хиляди свитъка и планира да достигне половин милион, той не говори просто за литература, а за колосален административен и логистичен апарат. Всеки свитък изисква поддръжка, защита от влагата на Средиземно море, периодично преписване и физическо пространство. Древните автори ни хвърлят в истинска интелектуална мъгла с оценките си, вариращи от скромните 40 000 до астрономическите 700 000 свитъка. Птолемеите са наложили агресивна държавна политика: всеки кораб, акостирал на пристанището в Александрия, е бил претърсван за книги. Оригиналите са били конфискувани за библиотеката, а на собствениците са връщали евтини копия. Тази практика обаче изисква огромна армия от платени писари, скъп вносен материал и непрекъснат поток от ресурси, каквито Египет започва да губи след края на златния век на династията. Книгите не умират от един пожар, те умират, когато бюджетът за поддръжката им спре.

Цезар, пристанищният пожар и щетите по складовете

Историческият консенсус около пожара, причинен от Юлий Цезар през 48 г. пр.н.е., се разпада при внимателно четене на съвременните му източници. Цезар признава, че е заповядал опожаряването на собствения си флот и доковете, за да се спаси от обсадата на египтяните. Вятърът пренася пламъците към крайбрежните сгради, но това са били предимно търговски складове за зърно и износ на папирус. Авторът на хрониката за Александрийската война, писана малко след събитията, изобщо не споменава за изгаряне на велика библиотека. Едва век по-късно Плутарх и Сенека започват да пишат за десетки хиляди изгорени книги. Истината е, че край пристанището вероятно са изгорели транзитни пратки с папирус, подготвени за износ, а самата библиотека в кралския квартал Бруцион е останала непокътната. Това се доказва и от факта, че през следващите векове римските императори продължават да пращат писари там, за да копират текстове.

Повече за икономическата реалност на епохата и управлението на ресурсите в римските провинции можем да открием в анализа на [римските държавни финанси през I век пр.н.е.], който ясно показва, че империята е имала по-сериозни приоритети от защитата на чужди културни паметници.

Серапеумът и двете библиотеки

Голямото объркване в историческите извори идва от това, че в Александрия не е имало една, а две основни библиотеки. Освен главната в царския квартал, е съществувала и "дъщерна" библиотека в храма Серапеум, която е съдържала около 42 800 свитъка и е била достъпна за широката публика. Когато през 391 г. сл. Хр. патриарх Теофил получава разрешение от император Теодосий I да разруши езическите храмове, Серапеумът е сринат със земята. Орозий, който посещава града няколко години по-късно, отбелязва с горчивина, че е видял празни рафтове в храмовете, които били ограбени от християнските тълпи. Знанието не е било изгорено в грандиозен пламък, а разграбено, разпръснато по частни колекции или просто оставено да изгние поради липса на интерес от страна на новата религиозна администрация.

Митът за арабските бани и пробойните в теорията

Една от най-експлоатираните истории е тази за халиф Омар, който през 642 г. сл. Хр. уж заповядал книгите да бъдат изгорени в 4000-те обществени бани на Александрия, тъй като те или противоречали на Корана, или били излишни. Тази легенда се появява за първи път в писмени източници едва шест века след събитията, написана от Григорий Бар-Ебрей. Разказът съдържа сериозни пробойни в теорията: ученият Йоан Филопон, който уж се опитал да спаси книгите, всъщност е живял и починал почти век преди арабското завоевание. Освен това, физически е невъзможно папирусните свитъци да поддържат огъня в хиляди бани в продължение на шест месеца. Този мит е по-скоро късна пропаганда, целяща да демонизира завоевателите, отколкото реален исторически факт.

Археологическата тишина и калта на делтата

Днес нямаме нито един оцелял камък или папирус от оригиналната библиотека. Археологическите проучвания на Франк Годио в потъналия царски квартал на Александрия разкриват сфинксове, статуи на жреци и колони, но органичните материали като папируса нямат шанс срещу солената вода и дебелия слой тиня. Сеизмичната активност в района, честите цунамита и постепенното спускане на почвата в делтата на Нил са свършили онова, което хората са започнали. Александрийската библиотека просто е изсъхнала бавно, изоставена от държавата, превърната в архивно гробище от администратори, които са спрели да плащат за нейната издръжка.

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