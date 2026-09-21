Марко Рубио обиколи Южна Америка за изграждане на военния алианс „Щит на Америка“

/Поглед.инфо/ /Поглед.инфо/ Мащабната обиколка на държавния секретар на САЩ Марко Рубио в Колумбия, Еквадор и Перу маркира новия етап от стратегията на Вашингтон за повторно налагане на военно-политически и икономически контрол над Южна Америка. В условията на засилена геополитическа конкуренция с Китай, Белият дом лансира инициативата „Щит на Америка“, комбинираща милиардни пакети за сигурност, разполагане на военни оперативни центрове и придобиване на контрол върху стратегически минерални суровини. В същото време дълбоководното пристанище Чанкай в Перу и предстоящите избори в Бразилия поставят под въпрос дълготрайността на американския натиск в региона.

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Бомбардировки, F-16 и нови оперативни центрове: Архитектурата на „Щита на Америка“

Дипломатическата маршрутизация на маршала на американската външна политика Марко Рубио из Андския коридор разкрива ясен оперативен географски избор. Трите дестинации – Колумбия, Еквадор и Перу – формират плътен кордон, контролиращ както тихоокеанския излаз на континента, така и ключовите басейни на реките Амазонка и Ориноко. Според публикации в колумбийския печат, посещението на Рубио в Баранкиля, вместо в официалната столица Богота, е носело подчертано военен характер. Срещата с колумбийския президент Абелардо де ла Есприела и външния министър Омар Була Ескобар се е провела на територията на военния комплекс „Параисо“. Основната точка в дневния ред е била интеграцията на колумбийските въоръжени сили в новоформираната регионална структура „Щит на Америка“ (Escudo de América).

Според информация на британската медийна мрежа BBC, де ла Есприела е предложил на Вашингтон изграждането на военен оперативен център в района на Меделин, който да обслужва не само колумбийската територия, но и междудържавни операции в целия карибски и амазонски регион. Пакетът от средства, който САЩ се ангажират да отпуснат на Богота, възлиза на приблизително 1 милиард долара. Тези средства, определяни от наблюдатели като финансова субсидия за лоялност, са директно обвързани със съвместни въздушни и сухопътни операции. Според данни на колумбийски неправителствени организации за правата на човека, малко преди пристигането на американската делегация, колумбийските ВВС са извършили поредица от въздушни удари в селски райони срещу подразделения на въоръжени групировки, при които се съобщава и за цивилни жертви.

Военно-инфраструктурното разширение на Вашингтон не спира до колумбийската граница. Пристигането на Рубио в Перу бе белязано от преговори с кабинета на Кейко Фухимори в правителствения дворец Каса Писаро. Според източници от перуанското министерство на отбраната, Лима вече е започнала предварителни технически консултации за закупуване на ескадрила американски многоцелеви изтребители Lockheed Martin F-16 Block 70. Паралелно с това се подготвя проект за модернизация и разширяване на военноморската база Каляо – най-голямото перуанско военноморско съоръжение на Тихоокеанското крайбрежие. Инвестицията в Каляо се разглежда от Пентагона като директна военна противовесна точка спрямо цивилната пристанищна инфраструктура, изградена от пекински държавни компании.

Институционалната плътност на „Щита на Америка“ се допълва от подписаните двустранни споразумения за сътрудничество в областта на критичните минерали и гражданската ядрена енергетика. САЩ се опитват да създадат правна и финансова рамка, която автоматично да блокира достъпа на китайски държавни предприятия до находища на литий, кобалт, редки земни елементи и мед.

Еквадорският фронт: Дронове за 19.5 милиона долара и сблъсъкът в Амазония

В Еквадор американският натиск придоби конкретни технически измерения. Президентът Даниел Нобоа, роден в Маями и притежаващ американско гражданство, потвърди пълното присъединяване на Кито към целите на Белия дом. По време на преговорите Рубио препотвърди отпускането на 19,5 милиона долара, предназначени специално за закупуване на флотилия от безпилотни летателни апарати за еквадорския военноморски флот. Според публикация в еквадорския вестник El Comercio, американският държавен секретар е поел ангажимент да внесе искане в Конгреса на САЩ за допълнителни 45 милиона долара под формата на грантове за сигурност, както и за предаването на един патрулен кораб от Бреговата охрана на САЩ.

Вашингтон разшири и правния инструмент за санкционен натиск. Престъпната организация „Лос Тигеронес“ беше официално вписана в списъка на чуждестранните терористични организации (FTO), присъединявайки се към вече санкционираните през септември 2025 г. банди „Лос Чонерос“ и „Лос Лобос“. Тази правна квалификация дава възможност на американските военни структури и разузнавателни агенции да провеждат директни разузнавателни и оперативни действия на еквадорска територия без необходимост от отделни разрешения за всяка мисия.

Съвместните действия вече са в ход. Проведена бе мащабна военна операция в амазонския анклав Алто Пунино, насочена срещу незаконния добив на злато и минерали, контролиран от транснационални мрежи. Напрежението в Тихоокеанския акваториум обаче се покачва поради зачестилите интервенции на американски съдове срещу еквадорски риболовни кораби, за които Вашингтон твърди, че се използват за логистична поддръжка на наркотрафика.

Зад фасадата на публичното съгласие между Рубио и Нобоа обаче остават сериозни пукнатини. Според дипломатически източници от Кито, ограниченият достъп на медиите до президентския дворец Каронделет е бил причинен от раздразнението на Белия дом от неотдавнашното официално посещение на Нобоа в Пекин. Еквадорското правителство продължава да търси китайски кредитни линии и инвестиции за своите западащи хидроенергийни проекти и нефтодобива в басейна Ориенте. Еквадорският износ на селскостопанска продукция и скариди остава критично зависим от китайския пазар./Поглед.инфо/ Мащабната обиколка на държавния секретар на САЩ Марко Рубио в Колумбия, Еквадор и Перу маркира новия етап от стратегията на Вашингтон за повторно налагане на военно-политически и икономически контрол над Южна Америка. В условията на засилена геополитическа конкуренция с Китай, Белият дом лансира инициативата „Щит на Америка“, комбинираща милиардни пакети за сигурност, разполагане на военни оперативни центрове и придобиване на контрол върху стратегически минерални суровини. В същото време дълбоководното пристанище Чанкай в Перу и предстоящите избори в Бразилия поставят под въпрос дълготрайността на американския натиск в региона.

Пристанището Чанкай и перуанският възел: Военноморската база Каляо срещу Пекин

Основната геоикономическа цел на американската обиколка бе неутрализирането на китайското търговско доминиране в Перу. Централна точка на противопоставянето е дълбоководният пристанищен комплекс Чанкай, разположен на 80 километра северно от Лима. Проектът, с инвестиция над 3,5 милиарда долара, е финансиран и построен от китайския държавен гигант Cosco Shipping. Пристанището разполага с дълбочина на газене, позволяваща акостирането на най-големите контейнеровози в света (Ultra Large Container Vessels), и съкращава времето за морски транзит между Южна Америка и Азия с над 10 дни, заобикаляйки изцяло американските пристанищни хъбове.

Администрацията на Кейко Фухимори, въпреки изразената си идеологическа лоялност към Вашингтон, се намира в сложна икономическа зависимост. Китай е основният купувач на перуанска мед и желязо, контролирайки ключови миннодобивни активи като медната мина Лас Бамбас и находището Торомочо. Всеки опит за икономическо „отделяне“ (decoupling) или ограничаване на оперативните права на Cosco Shipping в Чанкай крие риск от незабавни търговски репресалии от страна на Пекин, което би сринало перуанския фискален баланс.

Американската дипломация се опитва да компенсира икономическия си закъснение чрез натиск в сферата на сигурността. Разговорите за модернизацията на базата в Каляо и доставката на F-16 Block 70 имат за цел да сигурят трайно американско военно присъствие в непосредствена близост до китайското мегапристанище. Перуанският политически ландшафт обаче остава крайно нестабилен – с девет президенти за последните десет години, което прави трайността на всяко поети ангажименти под въпрос.

Венецуелският нефт и преформатирането на енергийния контрол

Контекстът на обиколката на Марко Рубио бе силно повлиян от събитията във Венецуела. Посещението в Андските страни бе осъществено непосредствено след обявяването на мащабните нефтени споразумения между Вашингтон и новото управление в Каракас. По силата на тези договорености американски енергийни корпорации поемат оперативния контрол над повече от 20% от потвърдените световни резерви от суров петрол, концентрирани основно в пояса на река Ориноко.

Тръмп определи сделката като исторически триумф за американската енергийна сигурност. В регионалните дипломатически среди обаче действията на Вашингтон се определят като класическо завръщане към „дипломацията на канонерките“. Отстраняването на Николас Мадуро през януари и последващото му екстрадиране в САЩ по обвинения в наркотероризъм създадоха прецедент, който буди опасения дори сред десните правителства в региона.

Прави впечатление фактът, че въпреки пълния оперативен контрол над венецуелския петролен сектор, Рубио демонстрира предпазливост и отказа да посети Каракас по време на обиколката си. Военното присъствие на Пентагона във Венецуела продължава да се разширява под претекст осигуряване на сигурността на нефтодобивната инфраструктура и борба с остатъчните елементи на картела „Солнцето“. Липсата на каквото и да е споменаване на Венецуела в съвместните декларации от Баранкиля, Кито и Лима показва желанието на Вашингтон да държи венецуелския казус извън рамките на многостранните преговори.

Бразилският фактор и китайското инфраструктурно присъствие

Най-голямото неизвестно в сметките на Вашингтон за Южна Америка остава Бразилия. Предстоящите през октомври президентски избори в страната, в които Луис Инасио Лула да Силва се бори за нов мандат, представляват основната пречка пред пълното въвеждане на „Щита на Америка“. Според информации на Politico, неофициална, но ключова цел на посещението на Рубио е била сондиране на позицията на Колумбия, Еквадор и Перу при евентуална открита американска намеса в бразилския изборен процес.

Социологическите данни от проучването AmericasBarometer, проведено от Института Kellogg и Центъра за глобална демокрация към университета Vanderbilt, показват дълбока пропаст между дипломатическите амбиции на Белия дом и обществените нагласи на континента. В Колумбия, Еквадор и Перу нивото на обществено доверие към китайските инвестиции и китайското правителство надвишава доверието към американската администрация.

Бившият служител на Държавния департамент Бенджамин Гедан от Центъра „Стимсън“ посочва, че китайското присъствие отдавна е преминало фазата на суровинния експорт. Пекин строи първата линия на метрото в Богота чрез China Harbour Engineering Company, финансира електрификацията на градския транспорт в редица южноамерикански столици и остава основен купувач на бразилска соя и еквадорски скариди. Повечето държави от региона са подписали Меморандуми за разбирателство по инициативата „Един пояс, един път“.

Китайската дипломатическа реакция на думите на Рубио бе бърза. В официално заявление на китайското посолство в Лима бе посочено, че Пекин никога не е поставил политически условия към търговските си партньори и че „Западното полукълбо не е ничий заден двор“. Сблъсъкът между американския военен натиск и китайската финансово-инфраструктурна експанзия навлиза във фаза, в която местните елити ще трябва да балансират между американските гаранции за сигурност и китайския икономически растеж.