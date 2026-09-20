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Америка

Дали директорът на ЦРУ е извлякъл телата на агенти от Москва? Детайл, който всички са пропуснали, сочи това.

/Поглед.инфо/ Посещението на директора на ЦРУ Джон Ратклиф в Москва на 25 август и последвалото тричасово съвещание в Белия дом с участието на Доналд Тръмп, Пит Хегсет и Дан Кейн разкриват дълбока промяна в канала за комуникация между Вашингтон и Москва. Вниманието на експертите по сигурност беше привлечено от нестандартния избор на транспорт – военнотранспортният Boeing C-17 Globemaster III вместо стандартния правителствен самолет Gulfstream V. Бившият анализатор Лари Джонсън издигна хипотезата за специална мисия по транспортиране на загинали оперативни сътрудници, докато американски издания акцентират върху Иран и промяната в преговорния екип на САЩ.

Дежурен редактор - д-р Румен Петков 2893 прочитания
Дали директорът на ЦРУ е извлякъл телата на агенти от Москва? Детайл, който всички са пропуснали, сочи това.
ИИ генерирана
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Логистичният аномалитет: Защо шефът на ЦРУ кацна в Москва с военен C-17

Пристигането на шефа на американското централно разузнавателно управление Джон Ратклиф на летището в Москва на 25 август не просто пренебрегна стандартните протоколи за дипломатическа публичност, но и постави логистичен въпрос, който разузнавателната общност във Вашингтон все още се опитва да разчете. Директорът на ЦРУ по правило използва административната флотила от бизнес джетове от клас Gulfstream V (C-37A/B в номенклатурата на ВВС на САЩ), осигуряващи висока скорост, дискретност и специализирани криптирани комуникационни модули за високопоставени цивилни служители. В конкретния случай обаче Ратклиф пристигна на руска земя с Boeing C-17 Globemaster III – тежък стратегически военнотранспортен самолет с товароподемност от над 77 тона, проектиран за прехвърляне на бронирана техника, мобилни болнични комплекси и специфични товари в зони на военни действия.

Тази промяна в транспортния контекст трудно може да бъде обяснена с обикновена техническа неизправност на стандартния летателен апарат. В практиката на американското разузнаване и Командването за специални операции (USSOCOM) използването на C-17 за превоз на цивилни дипломатически делегации се случва изключително рідко и почти винаги е обвързано с наличието на специфичен оперативен товар или оборудване за херметично съхранение и транспортиране.

Бившият анализатор от ЦРУ Лари Джонсън издигна публично хипотезата, че използването на подобен самолет е пряко свързано с предаване на тела на загинали американски оперативни сътрудници или технически специалисти, открити на територията на Руската федерация или в непосредствена близост до зоната на бойните действия. Подобна процедура изисква специализирани контейнери с контролирана температура, медицински екипи от състава на Air Force Mortuary Affairs Operations (AFMAO) и специфично оборудване за сигурност, каквото физически не може да бъде поместено в салона на Gulfstream V.

Официално потвърждение за подобна размяна или предаване на останки няма нито от страна на Лангли, нито от страна на руското външно разузнаване. Твърди се обаче, че оперативните протоколи при подобни казуси изискват пълно мълчание и от двете страни, за да се избегне вътрешнополитически скандал и компрометиране на действащи разузнавателни мрежи.

Тричасовият брифинг в Белия дом и пренареждането на силовата вертикала

Веднага след завръщането на Ратклиф във Вашингтон, в Белия дом бе свикана извънредна среща при закрити врати. В продължение на близо три часа президентът Доналд Тръмп изслуша докладите на ключовите фигури от националната сигурност – самия директор на ЦРУ Джон Ратклиф, секретаря по отбраната Пит Хегсет и председателя на Обединения комитет на началник-щабовете генерал Дан Кейн.

Липсата на официално съобщение за съдържанието на този разговор е показателна. В американската административна практика присъствието на тези трима души на едно място без участието на цивилни дипломатически представители обикновено означава обсъждане на оперативна обстановка с висок рисков профил, изискваща незабавни военни или разузнавателни решения.

В правителствените среди във Вашингтон вече се коментира, че тази среща маркира отчетлив излаз на преден план на силовата вертикала за сметка на досегашните неофициални преговорни канали. Специалният пратеник Стив Уиткоф и Джаред Кушнер, които доскоро водеха паралелни совалки и бизнес дипломация по отношение на конфликтите в Източна Европа и Близкия изток, изглежда губят пряко влияние върху оперативните процеси. Бизнес логиката на трансакционните сделки отстъпва пред засиления натиск от страна на разузнавателните институции, които настояват за директен контрол върху критичните точки на контакт с Москва.

Това пренареждане показва, че дипломатическият ресурс на неофициалните пратеници се изчерпва в момента, в който на масата са поставени въпроси от силов и разузнавателен характер. Когато става дума за директни сблъсъци на разузнавателни службы, сателитно прихващане и заловено оборудване, бизнесапаратът на Кушнер и Уиткоф се оказва неприложим.

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