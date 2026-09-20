Пентагонът призна за оръжия в околоземна орбита: Анализ на стратегическия обрат

/Поглед.инфо/ По време на конференцията „Въздух, космос, кибернетика“ бе направено публично признание от висш представител на военното ведомство на САЩ за съществуването на американски орбитални системи с бойни и отбранителни функции. Този ход на Вашингтон официално потвърждава преминаването към открита милитаризация на околоземното пространство, провокирайки незабавни дипломатически реакции от страна на Пекин и Москва, докато експертите свързват изявлението с новите противоракетни планове за изграждане на щита „Златен купол“.

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Признанието от Арлингтън: Краят на стратегическата двусмисленост

Десетилетия наред официалната линия на Пентагона се крепеше върху формулата за „осигуряване на достъп до космоса“ и „пасивно наблюдение“. Тази доктринална мъгла бе разсеяна по време на годишния форум на Асоциацията на ВВС във Вашингтон. Изказването на Трой Майнке, изпълняващ длъжността секретар по придобиването на военновъздушните сили, маркира повратна точка. Според разпространената стенограма той потвърди, че САЩ вече разполагат с оперативно разположени орбитални мощности за противодействие и защита на съвместните си сили от потенциални противници.

Отказът на Майнке да навлезе в технически подробности пред журналисти от The War Zone не е просто класически оперативен режим на секретност. Този отказ е формулиран в контекста на концепцията за „космическо превъзходство“, която залага същите параметри, каквито ВВС използват за контрол над въздушното пространство. Разликата е в орбиталната механика и липсата на физически граници на височина от 300 до 36 000 километра.

Военните аналитици обръщат внимание, че институционалната рамка на USSF (Космическите сили на САЩ) постепенно се премества от поддържаща функция за сухопътните и морските театри към самостоятелна нападателна и отбранителна доктрина. Официалният представител на Космическите сили, цитиран в специализирани издания, повтори същата формулировка за „орбитални възможности за контрол“, избягвайки уточнения за конкретния вид полезен товар.

Виктория Самсон от фондация Secure World Foundation (SWF) определя това изявление като първия случай, в който американски официален представител пряко потвърждава наличието на оръжейни системи, постоянно базирани в космическото пространство, а не просто наземни прехващачи или временни изпитвателни платформи.

Технологичният вектор: Кинетични прехващачи или радиоелектронно заглушаване

Физиката на орбиталното пространство налага тежки ограничения. Използването на кинетично оръжие — твърди прехващачи, шрапнелни заряди или кинетични снаряди — генерира хиляди нестабилни фрагменти. Всяка кинетична детонация на височина под 1000 км създава риск от синдрома на Кеслер, при който верижната реакция от отломки прави цели орбитални равнини неизползваеми за десетилетия.

По тази причина експертната общност залага на хипотезата, че потвърдените от Майнке оръжия представляват системи за радиоелектронна борба (РЕБ) и оръжия с насочена енергия, разположени директно на спътникови платформи. Смята се, че подобни модули са способни да извършват заглушаване на преносните канали в X и Ku-диапазоните, да изпращат фалшиви телеметрични сигнали към чужди космически апарати или да използват твърдотелни лазери за заслепяване на оптико-електронните сензори за разузнаване.

Докладът за контракосмическите възможности на SWF показва, че развитието на некинетичните оръжия в орбита е изпреварващо. Програми като американската Counter Communications System (CCS) официално се водят мобилни наземни станции за заглушаване, но новите данни сочат за интеграция на аналогични електронни модули в архитектурата на спътниковите съзвездия от ниска околоземна орбита (LEO).

Пентагонът работи по архитектурата Proliferated Warfighter Space Architecture (PWSA), управлявана от Агенцията за космическо развитие (SDA). Тази мрежа от стотици малки спътници предвижда не само комуникация и проследяване на хиперзвукови ракети, но и критични интерфейси за активна отбрана.