/Поглед.инфо/ Масираната паника около уж близкия „бунт на изкуствения интелект“ и апокалиптичните сценарии за унищожението на човечеството разкриват не технологична заплаха, а дълбока финансова криза в Силициевата долина. Докато водещи фигури в технологичния сектор твърдят, че алгоритмите могат да създадат смъртоносни вируси или да подкопаят глобалната сигурност, зад кулисите се разиграва мащабен срив на борсовите оценки и обезценяване на трилионни инвестиции. Натрупването на капитали в центрове за данни и инфраструктура за графични процесори не носи очакваната възвращаемост. Вместо това капитаните на американската индустрия прибягват до изпитани методы за лобиране пред Белия дом и Федералния резерв, опитвайки се да получат статут на институции, които са „прекалено големи, за да фалират“, прехвърляйки риска върху финансовата система.

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Анатомията на една технологична психоза: Как Силициевата долина замени икономическата логика с есхатология

Риториката за апокалиптичната заплаха от страна на алгоритмите нараства правопропорционално на загубите, отчитани от Уолстрийт. Според анализи на пазарни наблюдатели, публичните предупреждения на водещи изпълнителни директори за „унищожение на цивилизацията“ съвпадат по време с фундаментални корекции в корпоративните финансови отчети. Спекулативният капитал, налят в сектора през последните три години, се сблъсква с липсата на устойчив бизнес модел, способен да генерира реални парични потоци, съизмерими с направените капиталови разходи (CAPEX).

Всичко започна с масираното пренасочване на инвестиционен ресурс от традиционните сектори към гигантите, разработващи големи езикови модели (LLM). По данни на финансови аналитици, инвестициите в хардуер, центрове за данни и високопроизводителни чипове са надхвърлили стотици милиарди долари за тригодишен период, създавайки илюзията за нов, безкраен икономически цикъл. Кумулативната пазарна капитализация на няколко водещи технологични корпорации набъбна с трилиони долари, основавайки се единствено на разкази за бъдеща продуктивност, която така и не се материализира в корпоративните биланси на крайните клиенти.

Реалността на корпоративния сектор се оказа много по-сурова от презентациите в Купертино и Маунтин Вю. Твърди се, че масовият бизнес не намира икономическа обосновка за поддържането на скъпоструващи абонаменти за изкуствен интелект, чиято точност остава под съмнение при критични бизнес процеси. Разходите за интеграция, изчислителна мощност и текуща поддръжка надхвърлят спестените пари от съкращаване на персонален състав.

Когато инвеститорите започнаха да изискват реални тримесечни дивиденти, а не просто графики с прогнозен растеж, наративът внезапно се промени. Вместо обещания за райско изобилие, от трибуните на корпоративните форуми зазвучаха антиутопични предупреждения.

Това е изпитан психолого-финансов маньовър. Когато един търговски продукт се провали на свободния пазар, той трябва незабавно да бъде преобразуван в въпрос от национална и екзистенциална сигурност.

Сривът на борсовите оценки и капитулацията на инвестиционните фондове

Пукнатините в основата на спекулативния балон започнаха да се появяват още при първите сериозни движения на индекса Nasdaq-100. Волатилността в сектора на полупроводниците и софтуерните архитектури показа, че финансовата пирамида е достигнала своите естествени предели. По оценки на институционални инвеститори, разпродажбите, белязали ключови търговски сесии през лятото, са довели до заличаването на рекордни суми от пазарната капитализация на ключови производители на графични процесори.

Паниката обхвана не само дребните спекуланти, но и големите инвестиционни банки. Портфолиа, структурирани около активи в областта на изкуствения интелект, регистрираха двуцифрени проценти загуби в рамките на броени седмици. Данни от отчетите на международни банкови конгломерати, включително институции от ранга на Barclays, показват свиване на експозициите в технологичния сектор с над една четвърт.

Причината за тази капитулация се крие в структурата на самата борсова търговия. Голяма част от растежа бе генерирана чрез вътрешносекторни покупки — технологичните гиганти инвестираха в стартъпи за изкуствен интелект, които от своя страна използваха същите тези средства, за да наемат облачна инфраструктура от същите гиганти и да купуват чипове от техните преки доставчици.

Тази затворена финансова верига създаде счетоводен феномен на изкуствено надути приходи (round-tripping revenue). В момента, в който потокът от нов свеж капитал секна, веригата започна да се разпада с геометрична прогресия.