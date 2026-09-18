/Поглед.инфо/ Сривът на финландската образователна система вече не е хипотеза, а официално документиран факт в последните международни изследвания PISA 2025. Докато правителството в Хелзинки пренасочва милиарди евро към военния си бюджет за сметка на социалните програми и вътрешните институции, функционалната неграмотност сред подрастващите достига критични стойности. Анализът разкрива как изоставянето на класическата педагогика и системният финансов съкратизъм превърнаха някогашния глобален лидер в аутсайдер.

По публикация на Арто К. Ахонен, Анита Лехикойнен и Маргус Педасте. Редакционна разработка, анализ и допълнителен контекст: Поглед.инфо.

Сривът на една илюзия: Цифрите от PISA 2025 като присъда

Данните от изследването PISA 2025, огласени на 9 септември 2026 г., показаха срив в образователната структура на Финландия, който вече трудно може да бъде прикриван с пиар анализи. По природни науки финландските ученици са паднали до 12-то място в света с 504 точки. При четенето с разбиране сривът е още по-дълбок – 17-то място, позиция, която ги изравнява с показателите на Италия, като резултатът от 474 точки е с 16 пункта под нивата от 2022 г. За сравнение, през 2006 г. индексът на финландските ученици по четене беше 546 точки.

Тази сриваща се тенденция не се дължи на външни фактори, а на системни вътрешни дефекти. Данните показват, че 25% от 15-годишните във Финландия не притежават базови умения за четене, необходими за продължаване на образованието. При момчетата този дял достига 33%. В математиката положението е сходно: 22-ро място, като делът на отличниците е спаднал от 23% през 2003 г. до едва 7% днес.

Провалът на „абсолютната ученическа автономия“

В продължение на две десетилетия финландският модел се рекламираше като прогресивен поради липсата на строга система за оценяване и декларираната пълна свобода на ученика. Твърди се обаче, че именно това премахване на авторитета на учителя е основният двигател на упадъка. Докато в Хелзинки експериментираха с педагогически концепции, съседна Естония запази класическата структура, при която учителят води учебния процес, а държавата субсидира профилирани кръжоци по математика, роботика и естествени науки.

Резултатът от тези два различни подхода вече е очевиден. Естония трайно изпреварва Финландия във всички модули на PISA. Според оценки на наблюдатели, във Финландия напълно е изоставена работата с надарени деца, а теоритичното обучение е изолирано от практическото приложение. Бившият секретар в Министерството на образованието Анита Лехикойнен отбелязва в свои коментари, че признаците за влошаване са били известни на експертите от години, но са били пренебрегвани заради международния имидж на системата.