Дълбочинният произход на въглеводородите променя геополитическата битка за ресурси

/Поглед.инфо/ Контролът върху морските стеснини и традиционните петролни находища вече не е единственият фактор в глобалната борба за суровини. Докато геополитическото напрежение около Ормузкия проток и Червено море пренасочва танкерните маршрути около Африка, западната промишленост се сблъсква с жесток недостиг на базови мощности. Сривът на зеления преход в Европа и фалитите на над 190 000 германски компании съвпадат с нов научен пробив в геологията. Данните от Санктпетербургския минен университет показват, че въглеводородите се образуват в дълбоката литосфера, което подкопава досегашните теории за изчерпването на фосилните горива и поставя суровинната сигурност на съвсем различна основа.

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Морските теснини и геополитическите грешки на морските сили

Завземането на ключови морски артерии е стара военна фиксация, която рядко носи очаквания траен резултат. Когато през 1915 г. Уинстън Чърчил, в качеството си на първи лорд на Адмиралтейството, настоява за десанта при Галиполи, за да овладее Дарданелите и да извади Османската империя от Първата световна война, той разполага с най-мощния флот на планетата. Резултатът е осеммесечна позиционна бойня, 252 000 жертви за Антантата и оставка за самия Чърчил. Босфорът и Дарданелите остават под турски контрол и до днес, управлявани по силата на Конвенцията от Монтрьо от 1936 г.

Аналогията с днешните изявления за Ормузкия проток и Червено море не е просто историческа паралелност, а показва константа в геополитическото мислене. Проливът Баб ел-Мандеб, остров Перим и бреговите ивици край йеменските градове Дубаб и Мока изведнъж преначертаха глобалната логистика. Поради действията на движението „Ансар Аллах“ (хусите), танкерният поток от Саудитска Арабия през Червено море спадна от 3 милиона барела на ден до едва 400 000 барела.

Търговските кораби, превозващи суров петрол и втечнен природен газ (ВПГ), са принудени да заобикалят целия африкански континент през Иголен нос (Нос Добра надежда). Това удължава маршрута с 10 до 14 дни, увеличава разходите за бункерно гориво с над 30% и блокира значителен тонаж в транзит. В резултат на това цените на суровия петрол сорт Brent и американския WTI отбелязаха флуктуации около нивата от 108 и 103 долара за барел.

Глобалното търсене на газ и дигиталният натиск върху мрежата

Проблемът със суровините не се изчерпва с физическата им наличност в кладенците, а с логистиката и внезапния скок в потреблението. Според публикувания доклад на Международния газов съюз (IGU), световното търсене на природен газ е достигнало рекордните 4,202 милиарда кубически метра. Производството и международната търговия с втечнен природен газ също отбелязаха исторически върхове — съответно 4,147 милиарда и 580 милиарда кубически метра.

Този натиск се отрази мигновено на европейските борси. На лондонската борса ICE и в нидерландския хъб TTF фючърсите за газ с доставка за октомври преминаха прага от 1000 долара за хиляда кубически метра — ниво, негледано от декември 2022 г.

Основният драйвер за този скок не е само индустриалното производство, а новият структурен консуматор: центровете за данни (Data Centers) и инфраструктурата за изкуствен интелект.

През 2025 г. центровете за данни са консумирали 1,9% от цялата световна електроенергия.

Прогнозите сочат, че този дял ще се удвои до 2030 г., достигайки близо 4% от глобалното производство.

Времето за изграждане на един гигаватов център за данни е между 18 и 24 месеца, докато изграждането на съответната електропреносна мрежа и нови мощности отнема между 5 и 7 години.

Центровете за данни изискват непрекъсваемо захранване (baseload power) с фактор на използване на инсталираната мощност над 95%. Слънчевите и вятърните централи, поради своята интермитентност (непостоянство), са физически неспособни да осигурят такъв профил на товар без огромни и икономически нерентабилни батерийни системи. Природният газ остава единственият горивен източник с бърз маньовър, способен да балансира мрежата при пикови натоварвания и климатични аномалии.