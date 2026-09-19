Неформалната група на спестовните блокира проекта на Брюксел за 2 трилиона евро

По публикация на Politico и ТАСС. Редакционна разработка, анализ и допълнителен контекст: Поглед.инфо.
Бюджетната амбиция за 2 трилиона евро и реакцията на нетните платци
Заявленията на министър-председателите на Австрия, Германия, Дания, Нидерландия и Финландия, публикувани от издания като Politico и препредадени от агенция ТАСС, формализират съпротивата срещу предложението на Еврокомисията за периода 2028–2034 г. Комисията залага мащабен таван на разходите от около 2 трилиона евро. Според изявленията на петимата премиери подобна цифра означава номинално увеличение на бюджета с близо 60 процента.
От гледна точка на петте държави подобен скок е преценен като икономически и политически некоректен спрямо фискалното състояние на редица държави членки. Твърди се, че държавите с висока дефицитна тежест няма как да покриват подобни вноски. Реакцията на т.нар. „спестовна петорка“ съвсем не е нова за европейската процедурна практика — подобна конфронтация беше наблюдавана и при преговорите за рамката 2021–2027 г., както и при създаването на извънредния фонд NextGenerationEU.
Разликата днес е в средата: Германия се намира в период на фискално пристягане, очертано от строгите ограничения на конституционната „спирачка за дълга“ (Schuldenbremse), а Нидерландия премина през политическа промяна с изострена критичност към брюкселските разходни пера.
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| МНОГОГОДИШНА ФИНАНСОВА РАМКА 2028-2034 |
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| [ Предложение на ЕК ] |
| • Около 2 трилиона евро (~60% увеличение) |
| • Фокус: Разширен бюрократичен апарат, нови фондации и фондове |
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| vs |
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| [ Позиция на "Петорката" ] |
| • Свиване със "стотици милиарди евро" |
| • Замразяване на щатовете в институциите на ЕС |
| • Пренасочване към отбрана, гранична сигурност и иновации |
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Административният апарат на Брюксел и националните съкращения
Държавните ръководители подчертават, че в момент, когато националните администрации съкращават щатове, Брюксел планира разширяване на своя апарат. В позицията се посочва, че европейските институции следва да изпълняват своите функции с наличния си персонален състав.
Бюрократичният апарат на ЕС разчита на Регламента за длъжностните лица (Staff Regulations), който гарантира индексни увеличения и специфична защита на служителите. Твърди се, че опита за свиване на разходите за персонал ще срещне сериозна процедурна съпротива от страна на европейските синдикални структури и самата Комисия. По оценки на наблюдатели, европейската бюрокрация трудно приема замразяване на бюджетите за собственото си функциониране (Раздел 7 от настоящата рамка).
Държавите нетни платци аргументират позицията си с факта, че публичните финанси в редица европейски столици са подложени на натиск поради процедурите по прекомерен дефицит, задействани от самия Брюксел. Налице е парадокс: от една страна Комисията изисква строги икономии от държавите членки въз основа на Фискалния пакт, а от друга — настоява за увеличен собствен разходен ресурс.