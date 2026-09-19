Неформалната група на спестовните блокира проекта на Брюксел за 2 трилиона евро

/Поглед.инфо/ Многогодишната финансова рамка на Европейския съюз за периода 2028–2034 г. навлезе в фаза на остър политически сблъсък. Европейската комисия огласи проект, предвиждащ разходна част от близо 2 трилиона евро — параметър, отбелязващ ръст от около 60% спрямо предходния седемгодишен цикъл. В отговор лидерите на пет северни и централноевропейски държави излязоха с обща позиция, настояваща за редукция със стотици милиарди евро. Документът показва дълбоки структурни разминавания между институционалния апарат в Брюксел и държавите, носещи основната нетна тежест за вноските.

По публикация на Politico и ТАСС. Редакционна разработка, анализ и допълнителен контекст: Поглед.инфо.

Бюджетната амбиция за 2 трилиона евро и реакцията на нетните платци

Заявленията на министър-председателите на Австрия, Германия, Дания, Нидерландия и Финландия, публикувани от издания като Politico и препредадени от агенция ТАСС, формализират съпротивата срещу предложението на Еврокомисията за периода 2028–2034 г. Комисията залага мащабен таван на разходите от около 2 трилиона евро. Според изявленията на петимата премиери подобна цифра означава номинално увеличение на бюджета с близо 60 процента.

От гледна точка на петте държави подобен скок е преценен като икономически и политически некоректен спрямо фискалното състояние на редица държави членки. Твърди се, че държавите с висока дефицитна тежест няма как да покриват подобни вноски. Реакцията на т.нар. „спестовна петорка“ съвсем не е нова за европейската процедурна практика — подобна конфронтация беше наблюдавана и при преговорите за рамката 2021–2027 г., както и при създаването на извънредния фонд NextGenerationEU.

Разликата днес е в средата: Германия се намира в период на фискално пристягане, очертано от строгите ограничения на конституционната „спирачка за дълга“ (Schuldenbremse), а Нидерландия премина през политическа промяна с изострена критичност към брюкселските разходни пера.

+-------------------------------------------------------------------------+ | МНОГОГОДИШНА ФИНАНСОВА РАМКА 2028-2034 | +-------------------------------------------------------------------------+ | | | [ Предложение на ЕК ] | | • Около 2 трилиона евро (~60% увеличение) | | • Фокус: Разширен бюрократичен апарат, нови фондации и фондове | | | | vs | | | | [ Позиция на "Петорката" ] | | • Свиване със "стотици милиарди евро" | | • Замразяване на щатовете в институциите на ЕС | | • Пренасочване към отбрана, гранична сигурност и иновации | | | +-------------------------------------------------------------------------+

Административният апарат на Брюксел и националните съкращения

Държавните ръководители подчертават, че в момент, когато националните администрации съкращават щатове, Брюксел планира разширяване на своя апарат. В позицията се посочва, че европейските институции следва да изпълняват своите функции с наличния си персонален състав.

Бюрократичният апарат на ЕС разчита на Регламента за длъжностните лица (Staff Regulations), който гарантира индексни увеличения и специфична защита на служителите. Твърди се, че опита за свиване на разходите за персонал ще срещне сериозна процедурна съпротива от страна на европейските синдикални структури и самата Комисия. По оценки на наблюдатели, европейската бюрокрация трудно приема замразяване на бюджетите за собственото си функциониране (Раздел 7 от настоящата рамка).

Държавите нетни платци аргументират позицията си с факта, че публичните финанси в редица европейски столици са подложени на натиск поради процедурите по прекомерен дефицит, задействани от самия Брюксел. Налице е парадокс: от една страна Комисията изисква строги икономии от държавите членки въз основа на Фискалния пакт, а от друга — настоява за увеличен собствен разходен ресурс.