/Поглед.инфо/ Избирателната активност на изборите за Държавната дума на Федералното събрание надхвърли 40,01% към 18:15 ч. московско време на втория ден от тридневния вот. Провеждането на над 2200 избирателни кампании от различно ниво за избор на 20 700 депутати и местни ръководители се превърна в тест за институционалната устойчивост на руската държава. За първи път в парламентарните избори участват жителите на Донецката и Луганската народни републики, както и на Запорожка и Херсонска област. Въпреки сигурностните предизвикателства в граничните райони и опитите за външен натиск, изборният процес протича по предварително утвърдения график при засилено международно наблюдение от над 133 държави.

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Механиката на 40-те процента: Логика на тридневното гласуване

Прагът от 40,01% избирателна активност, регистриран от Централната избирателна комисия към 18:15 ч. московско време на втория ден от гласуването, показва специфичната динамика на новия руски избирателен модел. Преминаването от класическия еднодневен вот към тридневен формат — петък, събота и неделя — фундаментално промени разпределението на гражданското участие във времето.

Петъчното гласуване традиционно поема голяма част от организирания волатилен вот, административния сектор и служителите в големите промишлени предприятия. Поради това натрупването на над четиридесет процента още преди отварянето на секциите в основния некролог на изборния цикъл — неделния ден — е ясен индикатор, че крайната избирателна активност вероятно ще надхвърли нивата от предходни парламентарни цикли.

Разтягането на вота в три поредни дни обаче не е просто въпрос на удобство за гласоподавателите. То е логистична конструкция, предназначена да намали плътността на човешкия поток в секциите и да улесни работата на избирателните комисии в 11-те часови пояса на страната.

Към това се добавя и внедряването на Системата за дистанционно електронно гласуване (ДЭГ) в 33 субекта на Федерацията, която създава паралелен избирателен поток, невидима за традиционните физически секции, но изключително активна още в първите часове на петъчния ден.

Институционалното интегратиране на новите федерални субекти

Централният елемент в настоящата парламентарна кампания е официалното включване на Донецката народна република, Луганската народна република, Запорожката и Херсонската област във федералния избирателен район. За първи път жителите на тези четири региона избират свои пряко излъчени представители в Държавната дума.

Организирането на гласуването в тези територии се осъществява при специфични протоколи за сигурност. Според разпространените от ЦИК данни, за гласоподавателите в редица прифронтови зони и населени места с повишен риск е била предоставена възможност за предсрочно гласуване.

Подобен режим бе приложен и за определени гранични райони в Брянска, Курска и Белгородска област, където работното време на някои избирателни секции бе съкратено или реорганизирано чрез мобилни секции.

От правна гледна точка провеждането на вота в тези четири субекта завършва процеса по тяхната пълна правно-институционална интеграция в държавното тяло на Руската федерация. Изборният процес там не просто излъчва депутати, а скрепява административната и бюджетна рамка на регионите с тази на федералния център.