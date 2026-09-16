Русия гласува и в София: как се подготвят изборите за Държавната дума в България

/Поглед.инфо/ Докато вниманието към парламентарния вот е насочено предимно към случващото се вътре в Русия, зад граница вече работи мащабна система за участие на руските граждани. България е част от тази изборна география. Проследихме как през последните седмици се развива информационната подготовка у нас, каква роля имат руските институции и организации в София и какво вече е известно за участието на живеещите или временно пребиваващите в страната руски граждани.

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Една секция в София за руския парламентарен вот

Четири дни преди изборите за нов състав на Държавната дума подготовката за гласуването на руските граждани в България навлиза в последния си етап. Вотът тук няма мащабите на изборите в Русия, но е част от широка задгранична организация, обхващаща 152 държави.

За България организацията е концентрирана в София. Обявената избирателна секция ще бъде в Клуба на Посолството на Руската федерация на бул. „Драган Цанков“ №28. Гласуването ще се проведе на 20 септември от 8 до 20 часа местно време.

Това е важна особеност. В самата Русия изборите ще продължат три дни – от 18 до 20 септември. За руските граждани в България е обявено гласуване на 20 септември.

Право да участват имат руски граждани, навършили 18 години, които постоянно живеят или временно се намират на територията на България. За удостоверяване на самоличността се изисква валиден руски документ, признат за тази цел при гласуване зад граница.

Подготовката не започва в последните дни преди изборите. В Руския дом в София беше организиран информационен „ъгъл на избирателя“, чрез който руските граждани могат да получат информация за процедурата, документите и участието във вота. Така дипломатическата и информационната подготовка предхожда самия изборен ден.

Най-същественият неизвестен показател към момента е броят на хората, които действително ще дойдат до урните в София.

Публично достъпните официални съобщения не дават надеждна прогноза за очакваната активност в България. Затова предварителни оценки за броя на гласуващите биха били спекулативни. Реалната картина ще стане ясна едва на 20 септември.

България в задграничната карта на руския вот

Организацията в София е малка част от значително по-голяма система. По данни на Централната избирателна комисия на Русия задграничното гласуване е организирано в 333 секции в 152 държави, включително седем секции в Байконур.

Мащабът не е незначителен. По данни на руското външно министерство, цитирани от ЦИК, към 1 юли 2026 година извън Русия са регистрирани 1 816 504 руски избиратели.

Тези числа обаче не трябва да се смесват с действителната активност. Регистрацията на избиратели зад граница показва потенциалния електорален корпус, а не броя на хората, които ще участват в изборите.

При задграничното гласуване има още една съществена особеност. Руснаците извън страната гласуват само по федералния избирателен район – тоест за партийна листа. Те не участват в избора на депутат от едномандатен район. ЦИК е предвидила близо 111,9 милиона бюлетини за федералния вот, като в тази бройка са включени и бюлетините за секциите зад граница.

В част от държавите гласуването вече започна предсрочно. ЦИК разреши такава процедура за определени секции и групи избиратели в държави, където 20 септември е работен ден, където разстоянията до секциите са значителни или транспортният достъп е затруднен. Първоначално предсрочно гласуване беше организирано в Бахрейн, Израел, Ирак, Йемен, Китай и Кувейт, а впоследствие списъкът беше разширен.

За България подобна процедура не е обявена. Вотът е концентриран в неделя, 20 септември.

Гласуване само в София: какво означава това за руснаците извън столицата

Фактът, че засега е обявена една секция в София, неизбежно поставя практически въпрос за руските граждани, които живеят във Варна, Бургас, Пловдив, Русе или други части на страната.

Самото наличие на руски граждани извън столицата не означава автоматично, че трябва да бъдат открити допълнителни секции. Задграничните избирателни секции се организират от руските дипломатически и консулски представителства в зависимост от конкретните условия във всяка държава. Председателят на ЦИК Елла Памфилова още през юни посочи, че възможностите за гласуване извън Русия могат да бъдат коригирани според отношенията и обстановката в съответната страна.

Към 16 септември няма публично потвърдена информация за други секции в България. Няма основания да бъдат посочвани Варна, Русе или друг град като място за гласуване, докато подобно решение не бъде официално обявено.

Не се съобщава и за специални ограничения или извънредни мерки около провеждането на вота в София. В публичното пространство засега липсват данни за възникнали инциденти, официални възражения от българските институции или промяна на предварително обявената организация.

Това отличава подготовката в България от ситуацията в някои руски региони, където изборите се организират при значително по-сложни условия за сигурност. В пограничните области ЦИК е предвидила резервни помещения, допълнителни комуникационни канали, укрития и възможност гласуването временно да бъде прекъсвано при непосредствена опасност.

В София засега картината е далеч по-обикновена: една секция, дванадесет часа за гласуване и предварително информационно обслужване на избирателите.

Истинската картина ще се види на 20 септември

Подготовката на руските парламентарни избори в България преминава без голям публичен шум. Това обаче не прави гласуването маловажно за наблюдение.

На 20 септември ще могат да бъдат проверени няколко неща, за които предварителната информация не дава отговор: колко руски граждани ще гласуват в София, ще има ли натоварване пред секцията, как ще протече самият изборен ден и какви резултати ще даде вотът в България.

Точно тези данни ще превърнат предварителната организационна информация в реална картина на участието.

Дотогава най-коректното описание е сравнително просто: Русия организира парламентарния си вот и извън своите граници, а България е една от 152-те държави, в които руски граждани ще могат да участват в избора на новата Държавна дума.

На 20 септември вниманието ни вече трябва да бъде насочено не към подготовката, а към това как действително ще гласуват руските граждани в България.



