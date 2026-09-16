Техеран сигнализира за възможна промяна в ядрената си стратегия след дипломатическия конфликт с Вашингтон и Виена

/Поглед.инфо/ Отказът на австрийските власти да издадат виза на вицепрезидента на Иран и ръководител на Организацията за атомна енергия Мохамад Еслами за участие в Генералната конференция на Международната агенция за атомна енергия (МААЕ) във Виена предизвика сериозна реакция в Техеран. Представители на иранския парламентарен Комитет по национална сигурност заявяват, че подобни действия от страна на САЩ и техните западни партньори поставят под въпрос настоящата структура на международните протоколи и дават основание за дебат относно възможно преразглеждане на ядрената доктрина на страната.

По публикация на ТАСС. Редакционна разработка, анализ и допълнителен контекст: Поглед.инфо.

Дипломатическият инцидент във Виена и процедурният контекст

Според разпространената информация, на 12 септември австрийските власти, по настояване на Съединените щати, са отказали влизане на Мохамад Еслами, който оглавява Организацията за атомна енергия на Иран (ОАЕИ). Инцидентът предотврати участието на иранската делегация на най-високо равнище по време на годишната сесия на Генералната конференция на МААЕ. В отговор Министерството на външните работи на Иран привика ръководителя на дипломатическата мисия на Австрия в Техеран, за да връчи официален протест.

Хасан Гашгави, говорител на Комитета по национална сигурност и външна политика на иранския Меджлис, коментира, че ситуацията разкрива дълбоко съществуващи двойни стандарти. От една страна, твърди той, Вашингтон настоява за спазване на прозрачност и достъп до ирански съоръжения, а от друга — ограничава участието на ключови ирански представители в международните форуми, базирани в Европа.

Тази административна бариера не е изолиран случай, а се вписва в по-широка хронология на дипломатическо противопоставяне.

Хронология на отношенията между Техеран и МААЕ:

2015 г.: Подписване на Съвместния всеобхватен план за действие (JCPOA) между Иран и P5+1 (САЩ, Великобритания, Франция, Русия, Китай и Германия).

Подписване на Съвместния всеобхватен план за действие (JCPOA) между Иран и P5+1 (САЩ, Великобритания, Франция, Русия, Китай и Германия). 2018 г.: Едностранно излизане на САЩ от споразумението по решение на администрацията във Вашингтон и последващо възстановяване на икономическите санкции.

Едностранно излизане на САЩ от споразумението по решение на администрацията във Вашингтон и последващо възстановяване на икономическите санкции. 2020 г.: Иранският парламент приема закон, изискващ ускоряване на обогатяването на уран и ограничаване на допълнителните инспекции, ако санкциите не бъдат отменени.

Иранският парламент приема закон, изискващ ускоряване на обогатяването на уран и ограничаване на допълнителните инспекции, ако санкциите не бъдат отменени. 2023–2025 г.: Периодични прекъсвания в диалога, съпроводени с технически спорове относно инсталирането на нови камери за наблюдение и гаранциите за безопасност.

Институционалният натиск вътре в Иран

Въпросът за ядрената доктрина на Иран не е нов, но настоящите събития засилват позицията на онази част от иранския политически елит, която настоява за пълно изоставяне на ограниченията, поети в миналото. Официалната позиция на Техеран дълго време се основаваше на религиозната фатва на Върховния лидер аятолах Али Хаменей, която забранява разработването и използването на оръжия за масово унищожение.

Въпреки това, през последните години в публичното пространство все по-често се появяват гласове на депутати и аналитици, които посочват, че при промяна във външната среда за сигурност, стратегическата рамка може да претърпи правна и концептуална промяна.

Според изявления на парламентаристи в Техеран, ако международните механизми за гаранция не функционират равнопоставено, иранската държава ще трябва да разчита единствено на собствения си капацитет за възпиране. Това включва не само развитие на балистичните програми, но и потенциално преразглеждане на сътрудничеството с Международната агенция за атомна енергия.

Трябва да се отбележи обаче, че към момента няма официално решение или издаден указ, който променя фатвата или официалната ядрена стратегия. Твърденията за такава стъпка засега остават в сферата на политическата реторика и парламентарния натиск.