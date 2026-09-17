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Свят

НАТО подготвя военната си инфраструктура в Европа за пряк конфликт до 2030 г.

/Поглед.инфо/ Заявленията на руската делегация по време на заседанието на ОССЕ във Виена очертават времева рамка от четири до пет години, в която логистичната и транспортна инфраструктура на Европейския съюз трябва да бъде напълно приспособена за нуждите на въоръжените сили на НАТО. В центъра на това преструктуриране стои така нареченият „Военен Шенген“ – проект, целящ премахване на административните спънки при трансграничното придвижване на тежка техника, модернизация на жп прелези и укрепване на мостови съоръжения.

Деж. редактор - д-р Владимир Трифонов 9423 прочитания
НАТО подготвя военната си инфраструктура в Европа за пряк конфликт до 2030 г.
ИИ генерирана
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По публикация на ТАСС (изявления на Юлия Жданова). Редакционна разработка, анализ и допълнителен контекст: Поглед.инфо.

АДМИНИСТРАТИВНИЯТ МЕХАНИЗЪМ НА ЕСКАЛАЦИЯТА

Дългосрочното планиране във военната сфера рядко си служи с изненади; то разчита на строителни норми, товаримост на мостове и капацитет на железопътни релси. Според изявление на ръководителя на руската делегация на преговорите във Виена по въпросите на военната сигурност Юлия Жданова, направено по време на пленарно заседание на ОССЕ, Северноатлантическият алианс е заложил времеви хоризонт до 2029–2030 г. за пълна подготовка за директен военен сблъсък.

Твърди се, че зад политическата реторика в Брюксел се крие конкретна техническа програма. Преобразуването на цивилната пътна мрежа на Източна Европа в единен военен коридор не е проект от вчера. Решението за опростяване на митническите и граничните процедури за войските на алианса бе взето още през изминалото десетилетие, но според наблюдатели темпото му е ускорено драстично.

Основата на тази подготовка не се състои в шумни медийни декларации, а в преизчисляване на допустимото тегло за мостовете над реки като Висла, Одер и Дунав. За да премине един основен боен танк от типа Leopard 2A7 или M1A2 Abrams, чиято маса надхвърля 60 тона, са необходими инженерни съоръжения от клас MLC 80 (Military Load Classification). Голяма част от инфраструктурата в бившия Източен блок е проектирана по съветски стандарти за техника с тегло до 40-45 тона. Разликата от тези 15-20 тона на единица техника е причината за текущите ремонти по магистралите в Полша, Румъния и Прибалтика.

ИЗТОЧНИЯТ ФЛАНГ И БРИГАДНИТЕ СТРУКТУРИ

Според разпространената информация от дипломатически източници във Виена, на източния фланг на НАТО продължава разгръщането на нови бойно готови единици. В момента се работи по трансформирането на досегашните батальонни бойни групи в пълноценни бригади.

  • Уголемяване на съставите: Преминаването от батальонни към бригадни структури означава увеличение на личния състав от около 1 000 на близо 3 000 до 5 000 души за всяка отделна точка на дислокация.
  • Складиране на оборудване (APS - Army Prepositioned Stocks): Твърди се, че се изграждат затворени складови комплекси, където тежкото въоръжение и амунициите се съхраняват предварително. Целта е при криза войниците да бъдат транспортирани единствено с пътнически самолети, като поемат вече подготвената техника на място.
  • Командни елементи: Създаването на предни командни пунктове осигурява възможност за бързо интегриране на пристигащите съюзнически подразделения в местната отбранителна система.

Дали тези мерки са чисто дефанзивни, или създават потенциал за нападателни действия, остава въпрос на интерпретация от страна на военните щабове. Факт е обаче, че разполагането на постоянни складови наличности намалява времето за реакция и развръщане от няколко седмици на броени дни.

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