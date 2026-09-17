Китайски шок 2: Заплаха за Запада или възможност за оптимизиране на световната икономика!? Как Китай завоюва индустриите на бъдещето

/Поглед.инфо/ Опитът на Вашингтон да затвори пазара си за китайски стоки чрез митнически бариери се сблъсква с фундаменталните реалности на световната търговия. Докато занаятчийският протекционизъм се опитва да пренасочи търговските потоци през трети страни, Пекин завзема ключови позиции във високотехнологичното производство. Т.нар. „Китайски шок 2“ вече не е свързан с евтини потребителски стоки, а с пълна доминация при електрическите превозни средства, литиево-йонните батерии, възобновяемата енергия и интегралните схеми от зрял тип.

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Математиката на търговския дефицит: Защо тарифните войни на Вашингтон претърпяха корабокрушение

Глобалната търговска политика на САЩ, започната от първата администрация на Доналд Тръмп и продължена в основните си линии от Джо Байдън, залагаше на проста, почти занаятчийска логика: налагането на високи митнически тарифи върху китайския износ ще пречупи външнотърговския дисбаланс, ще върне фабриките обратно в Ръждивия пояс и ще принуди Пекин да капитулира пред исканията за икономическо преструктуриране. Официалната статистика за периода 2018–2025 г. на пръв поглед създаваше илюзия за успех. Двустранният търговски оборот между Съединените щати и Китай намаля от приблизително 633 милиарда долара през 2018 г. до 559,74 милиарда долара през 2025 г. В същия период официално отчитаният търговски дефицит на САЩ спрямо Китай спадна от 419 милиарда долара до 280 милиарда долара.

Тази счетоводна статистика обаче прикриваше реалното пренасочване на търговските потоци, а не тяхното реално съкращаване. Наказателните мита свалиха прекия дял на Китай в американския внос от близо 22% през 2017 г. до едва около 9% през 2025 г. Това свиване обаче бе компенсирано чрез масиран транзит през трети страни. Китайски компоненти, полуфабрикати и субсглобки просто започнаха да преминават през Мексико, Виетнам, Малайзия и Тайланд, където с минимална финална обработка получаваха нови сертификати за произход преди да пресекат американската граница. Търговската архитектура не се пренастрои в полза на американските производители; тя просто стана по-скъпа и по-обиколна, като крайният сметка бе платена от американския потребител.

Данните за първите седем месеца на 2026 г. вече окончателно счупиха пропагандния разказ за „отделянето“ (decoupling). За периода януари-юли 2026 г. обемът на взаимната търговия между Китай и САЩ отбелязва отскок с 2,3% на годишна база, а положителното търговско салдо на Пекин спрямо Вашингтон достига близо 170 милиарда долара – скок с 3,1% спрямо същия период на 2025 г. Анализаторите отбелязват, че с тези темпове до края на 2026 г. годишният търговски дефицит отново ще надхвърли границата от 280 милиарда долара.

Дълбоката причина за този провал лежи в системния упадък на американската индустриална база. След четири десетилетия на агресивен финансово-ориентиран капитализъм, при който производствените активи бяха разпродадени или изнесени в чужбина в търсене на двуцифрена норма на печалба за Уолстрийт, САЩ се събудиха без кадри и без инфраструктура. Американската образователна система спря да произвежда достатъчно инженери, техници и квалифицирани машинни оператори. В редица критични индустриални сектори, необходими за съвременния научно-технически прогрес – от преработката на редки земни елементи до леенето на сложни метални корпуси и асемблирането на електронни платки – капацитетът в САЩ е или напълно ликвидиран, или свит до нива, които не позволяват никакво бързо скалиране.

Анатомия на първия и втория „Китайски шок“: От евтината трикотажна фабрика до технологичния монопол

За да се разбере паниката във Вашингтон и Брюксел през 2026 г., трябва да се направи ясна съпоставка между първата вълна на китайската индустриална експанзия и сегашния процес, известен в икономическите среди като „Китайски шок 2“.

Първият „китайски шок“ се разгърна след 2001 г., когато Пекин бе приет в Световната търговска организация (СТО). По онова време западните мултинационални корпорации с ентусиазъм прехвърляха нискотехнологичните си мощности в Китай, възползвайки се от практически неизчерпаемия резерв от евтина и дисциплинирана работна ръка. Тогава китайският държавен капитализъм, захранван с огромни преки чуждестранни инвестиции, функционираше като „световна поточна линия“ за базови потребителски стоки – текстил, играчки, елементарна пластмаса и битова електроника с ниска добавена стойност. Западът приемаше тази сделка с удоволствие: европейските и американските компании запазваха патента, дизайна, високите технологии и лъвския дял от печалбата, изоставяйки „мръсното“ и трудоемко производство в Азия.

Вторият „китайски шок“ чупи фундаментално тази иерархия. Днешната китайска износна офанзива не разчита на евтини дрехи или пластмасови артикули, а удари точно в онези стратегически индустрии, които Западът считаше за своя запазена територия и за стълбове на бъдещата си икономика. Става дума за така наречените „нови три“ (New Three) технологични сектора:

Електрически превозни средства (EV) и свързаната с тях софтуерна и автопретегляща инфраструктура;

Литиево-йонни батерии, твърдотелни акумулаторни системи и цялата верига за преработка на батерийни материали;

Инфраструктура за възобновяема енергия, включително фотоволтаични модули от ново поколение, вятърни турбини и оборудване за високоволтови преносни мрежи за прав ток (HVDC).

Към този списък задължително трябва да се добавят телекомуникационното оборудване и микроелектрониката, базирана на т.нар. зрели технологични процеси (28 нанометра и по-стари). Докато САЩ се фокусираха върху блокирането на най-авангардните чипове за изкуствен интелект (под 5 нанометра) чрез санкции срещу TSMC и ASML, Китай методично изгради стотици фабрики за зрели чипове. А именно тези зрели чипове захранват 95% от глобалната индустрия – автомобили, бойни системи, перални машини, медицинско оборудване и индустриална роботика.

Резултатът е, че Китай измества западните гигантски концерни не само на пазарите в Азия, Африка и Латинска Америка, но и на техните собствени домашни пазари в Европа и Северна Америка. Загубата на пазарен дял от страна на германските автомобилни гиганти в самия Китай е само първият симптом на тази тектонична промяна.