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Близкия Изток

Дипломатическото дружество настоя за твърд отговор: Време ли е за санкции срещу Израел?

/Поглед.инфо/ Управителният съвет на Българското дипломатическо дружество излезе с остро официално становище срещу новите заселнически планове на Израел в района на Йерусалим и хуманитарната криза на Западния бряг и в Газа. Българските дипломати категорично осъждат практиката на насилствено разселване и подчертават, че нарушаването на международното право не може повече да бъде пренебрегвано на официално ниво. В позицията си БДД настоява българските държавни институции да се присъединят към позицията на водещи западни държави за въвеждане на мерки и санкции срещу незаконните селища, защитавайки принципа за решение с две държави и незабавно хармонизиране на хуманитарната помощ.

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Дипломатическото дружество настоя за твърд отговор: Време ли е за санкции срещу Израел?
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Във връзка с обявените от Израел търгове за изграждане на около 1200 жилища в стратегически важен район източно от Йерусалим, което предизвика широко международно осъждане, Управителният съвет на българското дипломатическо дружество (БДД):

- изразява сериозно безпокойство от продължаващата практика на разселване на палестинското население от страна на Израел и се позовава във връзка с това на специалния доклад на Службата на ООН по правата на човека, в който се изнасят потресаващи данни за насилствена концентрация в бежански лагери, убийства на цивилни, разрушаване на стотици домове, повредени пътища и друга инфраструктура, прекъсване на водата и електричеството, блокиране на хуманитарния достъп и пр.;

- посочва, че провежданата от Израел политика на укрепване на контрола, разширяване на фактическия суверенитет и експанзионизма чрез изграждане на селища е незаконна според консултативното становище на Международния съд от 2024 г.;

- напомня също, че ООН дефинира етническото прочистване като „целенасочена политика, разработена от една етническа или религиозна група за отстраняване чрез насилствени средства на друга етническа или религиозна група от определени райони“;

- обръща внимание на Съвместното изявление на външните министри на Канада, Дания, Финландия, Франция, Исландия, Ирландия, Норвегия, Полша, Португалия, Испания, Швеция и Обединеното кралство, в което се заявява, че тези действия подкопават възможността за решение чрез две държави, като ситуацията на Западния бряг бързо се влошава на фона на безпрецедентни нива на насилие от страна на заселници и разрастване на селищата;

- приветства намерението на споменатите държави да въведат национални ограничения и/или да подкрепят европейски такива върху търговията със стоки от селища, които са незаконни съгласно международното право, или заявяват, че активно обмислят тези и други мерки в съответствие с националните си процедури, както и на призива преди това на ЕС, Израел да се откаже от проекта си за заселнически дейности на Западния бряг, защото то би имало големи последствия.

- споделя позицията, че са необходими засилени действия в името на справедлив и траен мир и прекратяване на анексирането на палестински земи и насилственото разселване на палестинското население, включително спиране на разрастването на селищата и разширяването на правомощията на гражданската администрация, търсене на отговорност за насилието от страна на заселници и разследване на твърденията срещу израелските сили;

- подкрепя решението за две държави в съответствие с резолюциите на Съвета за сигурност на ООН, което би гарантирало бъдещо съжителство на Израел и демократична и жизнеспособна палестинска държава, в мир, сигурност и взаимно уважение, в рамките на международно признати граници.

Въз основа на горното, Управителният съвет на БДД:

- смята за недопустимо продължаващото затваряне на очите на официално равнище за извършваното насилие над палестинци и етническото прочистване на окупирания Западен бряг;

- подчертава необходимостта от активен български принос, в рамките на ООН и ЕС, към защитата на решението за две държави, включително чрез поврат в подхода към инструмента на международните санкции, което трябва да намери в този конкретен случай отражение в отношенията със съответните икономически субекти;

- призовава българските държавни власти да се присъединят към Заявлението на министрите на споменатите по-горе държави и да настояват в публичните си изяви на двустранно и многостранно ниво Израел да преустанови незабавно незаконните заселвания в окупираните палестински територии и потърси отговорност от извършителите на насилнически действия срещу гражданското население;

- призовава за съгласуван дипломатически и политически подход, с активно българско участие, който да окаже натиск по всички възможни канали за прекратяване на незаконните практики и предотвратяване на катастрофалните условия, в които са поставени милиони цивилни граждани; да бъде активизирана донорската помощ, като не се допуска обслужването на разнопосочни или користни интереси.

- предвид задълбочаващата се хуманитарна катастрофа в ивицата Газа, счита за неотложно планираните дейности по възстановяването да бъдат хармонизирани между многобройните органи и програми и съгласувани с Палестинската автономия – единствен законен представител на палестинския народ.

14.09.2026



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