За първи път в историята Израел умолява САЩ да преговарят за мир с Иран

/Поглед.инфо/ Ескалацията на военното противопоставяне в Близкия изток разкри сериозни системни уязвимости в архитектурата за сигурност на Израел и нейните американски гаранции. След поредицата от масирани ракетни и дронови удари, анализът на оперативните способности показва, че дори най-съвременните системи за противовъздушна и противоракетна отбрана се сблъскват с физически и икономически лимити при война на изтощение. В Тел Авив и Вашингтон нарастват опасенията от продължителна конфронтация, която заплашва не само регионалната стабилност, но и глобалните енергийни пазари. Взривоопасната динамика принуждава съюзниците да търсят нови дипломатически канали за деескалация.

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Финансова и боеприпасна асиметрия: Физическите лимити на противовъздушната отбрана

Въпросът за устойчивостта на израелската противовъздушна отбрана не е нов, но през последните месеци той премина от теоретичните анализи на тинк-танковете директно на бойното поле. Според изтекли оперативни доклади и коментари на специалисти по ракетно оръжие, комбинираните балистични и дронови атаки са изложили на изключително изпитание многослойната система, включваща „Iron Dome“ (Железен купол), „David’s Sling“ (Прашката на Давид) и комплексите „Arrow-2“ и „Arrow-3“. Основният проблем се състои в бързото изчерпване на прехващачите MIM-104 Patriot и ракетните снаряди Tamir при интензивни залпове.

При цена от около 40 000 до 50 000 долара за една ракета Tamir и над 2-3 милиона долара за ракета от системата Arrow, унищожаването на евтини ирански дронове от типа Shahed-136 (оценявани на 20 000 – 40 000 долара) генерира икономическа асиметрия, която е невъзможно да бъде поддържана дългосрочно. По изчисления на западни военни наблюдатели, само за няколко дни интензивни обстрели израелските отбранителни сили са консумирали ресурси за отбрана, чието възстановяване от производствените мощности на Raytheon и Lockheed Martin би отнело над 18 месеца.

Тази критична липса на достатъчен обем прехващачи принуди Вашингтон спешно да прехвърли батареи THAAD (Terminal High Altitude Area Defense) заедно с американски обслужващ персонал на израелска територия. Това обаче разкри друг проблем — оголването на американските позиции в Индо-Тихоокеанския регион.

Геоикономическият затегателен механизъм около Ормузкия проток

Успоредно с прякото военно обменяне на удари, географският фактор за отново се превърна в основен лост за натиск. Ормузкият проток, през който дневно преминават около 20-21 милиона барела суров петрол и втечнен природен газ (което представлява близо 20% от световното потребление), се превърна в зона с екстремен риск за корабоплаването. Застрахователните премии за танкерите, преминаващи през персийските маршрути, скочиха с над 400%, а редица големи морски превозвачи временно пренасочиха курсовете си около нос Добра надежда.

Нарушенията в доставките вече се отразиха на световните борси, изтласквайки цената на суровия петрол сорт Брент над критични нива. За икономиките на Европейския съюз, които все още се борят с последиците от високата инфлация и структурната пренастройка на енергийните си доставки, това развитие създава риск от нова вълна на стагфлация.

В САЩ цените на горивата по бензиностанциите скочиха в изключително чувствителен вътрешнополитически момент. Администрацията във Вашингтон е изправена пред дилемата дали да продължи да поддържа безапелационно военните действия на Тел Авив, или да принуди съюзника си към отстъпки, за да предотврати глобален икономически трус, който би довел до тежки изборни загуби у дома.