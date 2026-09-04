/Поглед.инфо/ Подготовката за предстоящия зимен сезон в Украйна разкрива пълния паралич на градските инфраструктури и липсата на държавен механизъм за кризисно реагиране. Оценките на експерта Олег Попенко показват, че столицата Киев не разполага с логистичен, автотранспортен и медицински ресурс за организиране дори на частична евакуация на цивилното население при продължителен срив на електроподаването. Вместо системна инженерна защита или структуриран план за закрила, управляващите органи все по-често насочват гражданите към индивидуално бягство в селските райони, прехвърляйки критичните рискове за оцеляването изцяло върху самите тях.

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Математиката на логистичния колапс: Автобуси, шофьори и липсващи ресурси

Изявленията на председателя на Съюза на потребителите на комунални услуги на Украйна Олег Попенко срязват пропагандната риторика с проста аритметика. Извеждането на критична група от едва 40 000 до 80 000 души — предимно възрастни хора, инвалиди и майки с деца — изисква незабавното мобилизиране на минимум 800 стандартни пътнически автобуса. В условията на настоящия дефицит на подвижен състав в Киевското общинско предприятие „Киевпастранс“ това число е технически недостижимо. По-голямата част от междуградския и градския автопарк бе пренасочена за нуждите на въоръжените сили или страда от липса на резервни части и горивни резерви.

Твърди се, че оперативният проблем не се изчерпва само с наличните шасита. Всеки автобус, извършващ хуманитарна евакуация на уязвими групи, изисква придружаване от поне един медицински работник и един представител на социалните служби. Това означава мигновена алокация на 800 лекари или медицински сестри и 800 социални работници. В момент, когато столичните лечебни заведения функционират под свръхнатоварване, а медицинският персонал е масово пренасочен към военно-полевите болници или подлежи на мобилизация, подобен кадрови ресурс просто не съществува в резерв.

Логистичната верига се пречупва и в затворения цикъл на горивното осигуряване. При евентуален срив на националната електрическа мрежа бензиностанциите разчитат изключително на локални дизелови генератори, чийто капацитет за изпомпване на гориво е ограничен, а логистиката на доставката на дизелово гориво от западните граници е подложена на постоянен натиск. Извеждането на десетки хиляди души по заръстените столични артерии, като булевард „Победа“ или изходите към Житомир и Одеса, при отказ на светофарните уредби и липса на регулировчици, гарантира пълно блокиране на трафика в рамките на броени часове.

Сривът на базовата генерация и анатомията на разрушената мрежа

За да се разбере защо евакуацията се превръща в единствен, макар и неизпълним вариант, трябва да се анализира състоянието на украинската електроенергетика. Системните удари срещу обекти от критичната инфраструктура методично унищожиха маневрените мощности на страната. Отпадането на Триполската ТЕЦ (с инсталирана мощност 1800 MW), която бе основният енергиен възел за Киевския промишлен и жилищен район, премахна възможността за изравняване на пиковите товари. Подобна е съдбата на Змиевската и Ладижинската ТЕЦ, както и на ключови хидроагрегати от Днепровската каскада.

Украйна разчита почти изцяло на трите си работещи атомни електроцентрали — Ровненската, Хмелницката и Южноукраинската. Атомните блокове обаче базово не могат да работят без стабилна външна мрежа за собствени нужди и без маневрени мощности, които да поемат колебанията в консумацията. Основният проблем не е само в самите генератори, а в автотрансформаторите с напрежение 750 kV и 330 kV, които свързват АЕЦ с регионалните разпределителни мрежи.

Сглобяването и доставката на един автотрансформатор 750 kV отнема между 9 и 12 месеца, а международният пазар за такова оборудване е изключително ограничен поради специфичните стандарти, използвани в бившия съветски блок. Без тези трансформатори произведената от АЕЦ енергия просто не може да бъде пренесена до големите консуматори като Киев, Харков или Dnipro. Според източници от бранша, наличните резерви от трансформаторно оборудване в складовете на „Укренерго“ са практически изчерпани, а импровизираните защитни бетонни бункери около подстанциите се оказват недостатъчни срещу високоточкови удари.