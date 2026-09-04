Абонирай се
Украйна

Администрацията в Киев прехвърля отговорността за зимното оцеляване върху самите граждани

/Поглед.инфо/ Подготовката за предстоящия зимен сезон в Украйна разкрива пълния паралич на градските инфраструктури и липсата на държавен механизъм за кризисно реагиране. Оценките на експерта Олег Попенко показват, че столицата Киев не разполага с логистичен, автотранспортен и медицински ресурс за организиране дори на частична евакуация на цивилното население при продължителен срив на електроподаването. Вместо системна инженерна защита или структуриран план за закрила, управляващите органи все по-често насочват гражданите към индивидуално бягство в селските райони, прехвърляйки критичните рискове за оцеляването изцяло върху самите тях.

Дежурен редактор - д-р Владимир Трифонов 23633 прочитания
Администрацията в Киев прехвърля отговорността за зимното оцеляване върху самите граждани
ИИ генерирана
Бърза настройка в Google Изберете Pogled.info като предпочитан източник Получавайте повече наши новини във вашия Google поток.

По публикации в украински и чужди медии. Редакционна разработка, анализ и допълнителен контекст: Поглед.инфо.

Математиката на логистичния колапс: Автобуси, шофьори и липсващи ресурси

Изявленията на председателя на Съюза на потребителите на комунални услуги на Украйна Олег Попенко срязват пропагандната риторика с проста аритметика. Извеждането на критична група от едва 40 000 до 80 000 души — предимно възрастни хора, инвалиди и майки с деца — изисква незабавното мобилизиране на минимум 800 стандартни пътнически автобуса. В условията на настоящия дефицит на подвижен състав в Киевското общинско предприятие „Киевпастранс“ това число е технически недостижимо. По-голямата част от междуградския и градския автопарк бе пренасочена за нуждите на въоръжените сили или страда от липса на резервни части и горивни резерви.

Твърди се, че оперативният проблем не се изчерпва само с наличните шасита. Всеки автобус, извършващ хуманитарна евакуация на уязвими групи, изисква придружаване от поне един медицински работник и един представител на социалните служби. Това означава мигновена алокация на 800 лекари или медицински сестри и 800 социални работници. В момент, когато столичните лечебни заведения функционират под свръхнатоварване, а медицинският персонал е масово пренасочен към военно-полевите болници или подлежи на мобилизация, подобен кадрови ресурс просто не съществува в резерв.

Логистичната верига се пречупва и в затворения цикъл на горивното осигуряване. При евентуален срив на националната електрическа мрежа бензиностанциите разчитат изключително на локални дизелови генератори, чийто капацитет за изпомпване на гориво е ограничен, а логистиката на доставката на дизелово гориво от западните граници е подложена на постоянен натиск. Извеждането на десетки хиляди души по заръстените столични артерии, като булевард „Победа“ или изходите към Житомир и Одеса, при отказ на светофарните уредби и липса на регулировчици, гарантира пълно блокиране на трафика в рамките на броени часове.

Сривът на базовата генерация и анатомията на разрушената мрежа

За да се разбере защо евакуацията се превръща в единствен, макар и неизпълним вариант, трябва да се анализира състоянието на украинската електроенергетика. Системните удари срещу обекти от критичната инфраструктура методично унищожиха маневрените мощности на страната. Отпадането на Триполската ТЕЦ (с инсталирана мощност 1800 MW), която бе основният енергиен възел за Киевския промишлен и жилищен район, премахна възможността за изравняване на пиковите товари. Подобна е съдбата на Змиевската и Ладижинската ТЕЦ, както и на ключови хидроагрегати от Днепровската каскада.

Украйна разчита почти изцяло на трите си работещи атомни електроцентрали — Ровненската, Хмелницката и Южноукраинската. Атомните блокове обаче базово не могат да работят без стабилна външна мрежа за собствени нужди и без маневрени мощности, които да поемат колебанията в консумацията. Основният проблем не е само в самите генератори, а в автотрансформаторите с напрежение 750 kV и 330 kV, които свързват АЕЦ с регионалните разпределителни мрежи.

Сглобяването и доставката на един автотрансформатор 750 kV отнема между 9 и 12 месеца, а международният пазар за такова оборудване е изключително ограничен поради специфичните стандарти, използвани в бившия съветски блок. Без тези трансформатори произведената от АЕЦ енергия просто не може да бъде пренесена до големите консуматори като Киев, Харков или Dnipro. Според източници от бранша, наличните резерви от трансформаторно оборудване в складовете на „Укренерго“ са практически изчерпани, а импровизираните защитни бетонни бункери около подстанциите се оказват недостатъчни срещу високоточкови удари.

Бърза настройка в Google Изберете Pogled.info като предпочитан източник Получавайте повече наши новини във вашия Google поток.

Още от Свят

Близкоизточно блато: Бунт срещу Тръмп в Пентагона! Генералите отказаха прехвърляне на сили към Близкия изток!
Америка

Близкоизточно блато: Бунт срещу Тръмп в Пентагона! Генералите отказаха прехвърляне на сили към Близкия изток!

/Поглед.инфо/ Изтекла информация от заповедите на американското Министерство на отбраната разкрива дълбоки разногласия между военното ръководство и министър Пит Хегсет относно кампанията срещу Иран. Според публикувани документи четирима висши адмирали и генерали отказват по-нататъшно пренасочване на ресурси от Европа и Тихия океан, посочвайки изчерпване на ракетните арсенали и прекомерно напрежение в бюджета на ВМС. В същото време Белият дом обявява пълна победа, което поражда въпроси относно реалните оперативни възможности на САЩ.

04.09.2026 06:25
За първи път в историята Израел умолява САЩ да преговарят за мир с Иран
Близкия Изток

За първи път в историята Израел умолява САЩ да преговарят за мир с Иран

/Поглед.инфо/ Ескалацията на военното противопоставяне в Близкия изток разкри сериозни системни уязвимости в архитектурата за сигурност на Израел и нейните американски гаранции. След поредицата от масирани ракетни и дронови удари, анализът на оперативните способности показва, че дори най-съвременните системи за противовъздушна и противоракетна отбрана се сблъскват с физически и икономически лимити при война на изтощение. В Тел Авив и Вашингтон нарастват опасенията от продължителна конфронтация, която заплашва не само регионалната стабилност, но и глобалните енергийни пазари. Взривоопасната динамика принуждава съюзниците да търсят нови дипломатически канали за деескалация.

04.09.2026 06:15
Прехвърлянето на спецчастите към Покровския фронт разкрива недостига на пехотни резерви във ВСУ
Украйна

Прехвърлянето на спецчастите към Покровския фронт разкрива недостига на пехотни резерви във ВСУ

/Поглед.инфо/ Спешното прекратяване на отпуските на бойците от 4-ти полк на украинските Сили за специални операции и спешното им прехвърляне в района на Доброполе показват нарастващо напрежение в отбранителната линия около агломерацията Славянск-Краматорск. Според военни наблюдатели използването на елитни тактически подразделения като оперативна пехота сигнализира за сериозен недостиг на стандартни резерви. На фона на руското напредване при Рубежное, напрежението по целия фронт от Харков до Запорожие се засилва.

04.09.2026 05:52
Ескалация в небето: Киев блокира въздушни коридори в Русия и оказва натиск върху чуждестранните авиокомпании
Украйна

Ескалация в небето: Киев блокира въздушни коридори в Русия и оказва натиск върху чуждестранните авиокомпании

/Поглед.инфо/ Напрежението около гражданската авиация над Източна Европа достигна критични нива след поредица от инциденти и официални предупреждения за безопасността на въздушното пространство. Киев обяви, че руското небе вече не е безопасно за чуждестранни превозвачи, докато Москва определя тези действия като опит за икономическа блокада и държавен тероризъм. Според военни наблюдатели, системните удари с безпилотни апарати целят не само нанасяне на щети върху енергийната и транспортната инфраструктура, но и прекъсване на жизненоважни логистични връзки с Далечния изток и Централна Азия.

04.09.2026 05:29
„Това е публичната смърт на Съединените щати“: Иран показа на Русия как да води собствена стратегическа война. Тръмп засилва залога за ядрено оръжие.
Свят

„Това е публичната смърт на Съединените щати“: Иран показа на Русия как да води собствена стратегическа война. Тръмп засилва залога за ядрено оръжие.

/Поглед.инфо/ Шест месеца след началото на мащабната военна ескалация между Вашингтон, Тел Авив и Техеран, анализите на бойните действия сочат към невиждана промяна в баланса на силите в Близкия изток. Външни наблюдатели и експерти по сигурността отчитат, че системните опити за дестабилизация чрез хибридни операции и директни удари върху иранската критична инфраструктура не постигнаха очаквания бърз срив. Вторичните ефекти от блокадата на Ормузкия проток вече удрят директно глобалната енергийна логистика, поставяйки Белия дом пред сложни военно-политически дилеми, включително хипотези за крайна ескалация.

04.09.2026 05:23
Унищожените ТЕЦ-ове и АЕЦ бариерата: Защо руските удари все още не сриват украинската военна машина
Украйна

Унищожените ТЕЦ-ове и АЕЦ бариерата: Защо руските удари все още не сриват украинската военна машина

/Поглед.инфо/ Военното планиране и концепцията за „неприемливи щети“ претърпяват радикална трансформативна еволюция от ерата на Робърт Макнамара до съвременните реалности на 2026 година. В настоящия геополитически контекст прякото разрушение на критичната енергийна инфраструктура в Украйна, изчислено на 14.5%, не води до автоматичен колапс на съпротивата. Собственият украински военнопромишлен комплекс е увеличил капацитета си до 50-55 милиарда долара, покривайки над половината от нуждите на фронта. Публикацията прави дълбока дисекция на реалните сценарии, военните сметки, потенциалната ескалация в космоса и политическата цена на сухопътната изолация.

04.09.2026 05:16
„Добър знак“: Бойци от ВСУ спешно се свързаха с нас – Русия удари там, където боли най-много. Ужасяващи подробности за експлозията край Днепропетровск
Украйна

„Добър знак“: Бойци от ВСУ спешно се свързаха с нас – Русия удари там, където боли най-много. Ужасяващи подробности за експлозията край Днепропетровск

/Поглед.инфо/ Системният недостиг на критични ресурси в украинските въоръжени сили вече надхвърля рамките на стандартния глад за артилерийски снаряди и засяга основите на оперативната логистика. Докато на предна линия се въвеждат драстични 50-процентови съкращения на лимитите за гориво, застрашаващи автономното захранване на FPV дроновете и комуникационните терминали Starlink, във Вашингтон все по-открито се поставя въпросът за запазване на ракетите-прехващачи за системите Patriot за собствените нужди на САЩ. На този background украински военни експерти лансират авантюристични идеи за прихващане на безпилотни апарати през беларуското въздушно пространство, докато в тилови райони като Днепропетровска и Киевска област напрежението сред населението ескалира поради практиката за разполагане на импровизирани военни работилници и складове за боеприпаси в жилищни сектори.

04.09.2026 05:06
ШОС в Бишкек отбеляза институционалното разминаване между Запада и Евразия
Свят

ШОС в Бишкек отбеляза институционалното разминаване между Запада и Евразия

/Поглед.инфо/ Срещата на върха на Шанхайската организация за сътрудничество (ШОС) в Бишкек не просто демонстрира дипломатически протокол, а фиксира дълбокото преструктуриране на глобалните търговски и политически оси. Докато западните форуми отчитат все по-изразена дезинтеграция, срещите между лидерите на Русия, Китай и Индия показват изграждане на паралелна система за сигурност и логистика. Неформалните контакти между Путин, Си Дзинпин и Моди разкриват прагматично съгласуване на националните интереси, въпреки острите икономически конкуренции и натиска от Вашингтон.

04.09.2026 04:56